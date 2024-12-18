Зверства РФ против Украины – часть системной политики уничтожения нашей идентичности, - Кислица

Войска РФ совершают на оккупированных украинских территориях многочисленные военные преступления и зверства, что является частью систематической политики Кремля по уничтожению украинской культуры, истории и идентичности.

Об этом заявил во вторник во время выступления на Генассамблее ООН постоянный представитель Украины при Организации Сергей Кислица, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Многочисленные достоверные отчеты ООН, в том числе Международной следственной комиссии, а также выводы других международных наблюдателей документируют широкомасштабное и умышленное совершение Россией военных преступлений, преступлений против человечности, а также грубых нарушений и злоупотреблений правами человека",- отметил представитель Украины.

Он уточнил, что этот перечень охватывает казни без судопроизводства, насильственные исчезновения, пытки, сексуальное и гендерное насилие, а также бесчеловечное обращение с гражданскими задержанными и военнопленными.

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Эти зверства - не случайные акты насилия, это часть просчитанной и систематической политики, направленной на уничтожение украинской идентичности, уничтожение культурных и исторических признаков и одновременно насильственной идеологической обработки тех, кто остался",- заявил постпред Украины при ООН.

Он подчеркнул, что с этой целью российская оккупационная власть уничтожает украинские библиотеки, запрещает независимые украинские СМИ, насильно навязывает получение российских паспортов. Впрочем больше всего, продолжил Кислица, тревожит то, что украинские дети подвергаются российскому воспитанию, направленному на уничтожение их идентичности.

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"Те, кто решается выступить против, сталкиваются с произвольными задержаниями, пытками, внесудебными казнями и угрозой, что их детей заберут и депортируют в Россию", - подчеркнул украинский дипломат.

Он заявил, что Украина и ее партнеры будут продолжать бороться за безопасное возвращение каждого ребенка.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 17 декабря 2024 года Генассамблея ООН приняла резолюцию о нарушении прав человека на оккупированных РФ территориях Украины.