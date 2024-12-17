Генассамблея ООН приняла резолюцию о нарушении прав человека на оккупированных РФ территориях Украины

Во вторник, 17 декабря, Генеральная ассамблея Организации объединенных наций приняла обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека на временно оккупированных территориях Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь".

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, информирует Цензор.НЕТ.

За резолюцию Генассамблеи ООН о правах человека в оккупированном Крыму проголосовала 81 страна, 80 - воздержались.

Против документа выступили 14 стран: Беларусь, Буркина-Фасо, Бурунди, Эритрея, Иран, Китай, Куба, Мали, Никарагуа, Нигер, Северная Корея, Россия, Судан, Зимбабве и Эритрея.

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По словам Кисилицы, эта резолюция имеет целью сосредоточить внимание Генассамблеи на "тяжелой ситуации с правами человека и обеспечить базовую защиту для тех, кто особенно страдает".

В частности, постпред упомянул о тысячах депортированных в Россию украинских детей.

Министр иностранных дел Андрей Сибига поблагодарил Генеральную ассамблею ООН и государства-члены, которые приняли резолюцию о нарушении Россией прав человека на временно оккупированных территориях Украины.

Нынешний документ добавляет фокус на жестоком обращении России с украинскими военнопленными и пытках над ними, а также на необходимости возвращения принудительно депортированных украинских детей", - подчеркнул глава МИД.

По его словам, международное сообщество твердо стоит на стороне Украины и международного права, глобальная поддержка Украины "остается непоколебимой".

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Отметим, что резолюция по правам человека в Крыму принимается ежегодно с 2016 года с определенными дополнениями.