РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9469 посетителей онлайн
Новости Оккупация Крыма
1 478 8
Крым (26005) оккупация (9998) ООН (4054) права человека (981) резолюция (315) Сибига (221) Кислица (169)

Генассамблея ООН приняла резолюцию о нарушении прав человека на оккупированных РФ территориях Украины

Во вторник, 17 декабря, Генеральная ассамблея Организации объединенных наций приняла обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека на временно оккупированных территориях Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь".

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, информирует Цензор.НЕТ.

За резолюцию Генассамблеи ООН о правах человека в оккупированном Крыму проголосовала 81 страна, 80 - воздержались.

Против документа выступили 14 стран: Беларусь, Буркина-Фасо, Бурунди, Эритрея, Иран, Китай, Куба, Мали, Никарагуа, Нигер, Северная Корея, Россия, Судан, Зимбабве и Эритрея.

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про права людини в окупованому Росією Криму

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд приговорил пособницу оккупантов из Крыма к 12 годам за помощь российским военным, - СБУ

По словам Кисилицы, эта резолюция имеет целью сосредоточить внимание Генассамблеи на "тяжелой ситуации с правами человека и обеспечить базовую защиту для тех, кто особенно страдает".

В частности, постпред упомянул о тысячах депортированных в Россию украинских детей.

Министр иностранных дел Андрей Сибига поблагодарил Генеральную ассамблею ООН и государства-члены, которые приняли резолюцию о нарушении Россией прав человека на временно оккупированных территориях Украины.

Нынешний документ добавляет фокус на жестоком обращении России с украинскими военнопленными и пытках над ними, а также на необходимости возвращения принудительно депортированных украинских детей", - подчеркнул глава МИД.

По его словам, международное сообщество твердо стоит на стороне Украины и международного права, глобальная поддержка Украины "остается непоколебимой".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Севастополе раздаются взрывы: Развожаев говорит о якобы работе ПВО

Отметим, что резолюция по правам человека в Крыму принимается ежегодно с 2016 года с определенными дополнениями.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І ШО? І НІЧОГО? - саме безнадійна організація в історії
показать весь комментарий
17.12.2024 22:18 Ответить
Далі ЩО? Направлять цю резолюцію до спортлото?
показать весь комментарий
17.12.2024 22:22 Ответить
Важко це сприймати інакше, ніж перекличка - хто нормальний, хто п**ас, а кому все одно. Але практичного сенсу 0.
показать весь комментарий
17.12.2024 22:24 Ответить
ідіть ви на йух зі своїми резолюціями… організація суто для того щоб поговорить…
показать весь комментарий
17.12.2024 22:25 Ответить
УРАааа!
І шо?!
показать весь комментарий
17.12.2024 22:35 Ответить
з паршивої вівці хоч шерсті клок.
показать весь комментарий
17.12.2024 23:37 Ответить
В дупу хай собі ту резолюцію затусують....від неї ніякого сенсу....зовсім.....0
показать весь комментарий
18.12.2024 05:33 Ответить
1) МОСКОВІЯ + БІЛОРУСЬ, ВЕНЕСУЕЛА, ЗІМБАБВЕ, ІРАН, КНДР, КУБА, МАЛІ, НІГЕР, НІКАРАГУА;

2) КИТАЙ + АФГАНІСТАН, ЄМЕН, КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН, М'ЯНМА, МОНГОЛІЯ, ТАДЖИКІСТАН, ТУРКМЕНІСТАН, УЗБЕКИСТАН;

3) АЛЖИР + БУРУНДІ, ГАБОН, ГВІНЕЯ, ГВІНЕЯ-БІСАУ, ЕКВ.ГВІНЕЯ, ЕРИТРЕЯ, ЕФІОПІЯ, ЛІВІЯ, ЧАД;

4) ПАР + АНГОЛА, БУРКІНА-ФАСО, МОЗАМБІК, НАМІБІЯ, ПІВД.СУДАН, СУДАН, УГАНДА, ТАНЗАНІЯ, ЦАР;

5) БРАЗИЛІЯ + БОЛІВІЯ, ГРЕНАДА, ДОМІНІКА, САЛЬВАДОР, ЕСВАТІНІ, КАМЕРУН, МАДАГАСКАР, СЕНЕГАЛ, ТОГО;

6) ІНДІЯ + БАНГЛАДЕШ, В'ЄТНАМ, ІРАК, ЛАОС, ЛІВАН, ПАКИСТАН, (СИРІЯ), ШРІ-ЛАНКА, ДР КОНГО;

7) УГОРЩИНА + (СЕРБІЯ), (СЛОВАЧЧИНА), (АЗЕРБАЙДЖАН), (ВІРМЕНІЯ), (ГРУЗІЯ), (ТУРЕЧЧИНА)…

«ВІСЬ ЗЛА - 2024»…
показать весь комментарий
18.12.2024 18:03 Ответить
 
 