Суд приговорил пособницу оккупантов из Крыма к 12 годам за помощь российским военным, - СБУ

Тернопольский горрайонный суд вынес приговор 47-летней жительнице Симферополя, которая организовала сбор благотворительной помощи для российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, с началом полномасштабного вторжения России в Украину, женщина по собственной инициативе начала сбор амуниции, обмундирования, медикаментов и других материальных ресурсов для российских военных. Для этого она создала группы в социальных сетях, в частности одну с более 4,5 тысячами участников, и активно призывала людей передавать средства или другие предметы на нужды вооруженных сил РФ.

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Ее действия были умышленными и имели политически-идеологическую мотивацию, поскольку женщина пыталась помочь российским оккупантам, чтобы помешать освобождению временно оккупированных территорий Украины.

По результатам следствия, ее признали виновной в нарушении ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Поскольку предательница скрывается на оккупированной территории, суд вынес заочный приговор, а женщину объявили в розыск. Ей запрещено занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение 15 лет.

По материалам СБУ женщина получила 12 лет заключения за пособничество государству-агрессору.

Срок наказания начнется с момента ее задержания.

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