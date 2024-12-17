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Крым (26005) СБУ (19472) суд (24827) коллаборационизм (837)

Суд приговорил пособницу оккупантов из Крыма к 12 годам за помощь российским военным, - СБУ

У Тернополі до 12 років тюрми засуджено пособницю російських окупантів із Криму

Тернопольский горрайонный суд вынес приговор 47-летней жительнице Симферополя, которая организовала сбор благотворительной помощи для российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, с началом полномасштабного вторжения России в Украину, женщина по собственной инициативе начала сбор амуниции, обмундирования, медикаментов и других материальных ресурсов для российских военных. Для этого она создала группы в социальных сетях, в частности одну с более 4,5 тысячами участников, и активно призывала людей передавать средства или другие предметы на нужды вооруженных сил РФ.

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Ее действия были умышленными и имели политически-идеологическую мотивацию, поскольку женщина пыталась помочь российским оккупантам, чтобы помешать освобождению временно оккупированных территорий Украины.

По результатам следствия, ее признали виновной в нарушении ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Поскольку предательница скрывается на оккупированной территории, суд вынес заочный приговор, а женщину объявили в розыск. Ей запрещено занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение 15 лет.

По материалам СБУ женщина получила 12 лет заключения за пособничество государству-агрессору.

Срок наказания начнется с момента ее задержания.

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Самокат до неї уже виїхав?
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17.12.2024 15:27 Ответить
До чого ці суди, коли колаборанти переховуються у орків? Так можна і путьку осудити. Сенсу нуль,
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17.12.2024 15:28 Ответить
Якщо ви прогавили, то ордер на затримання путлера вже видан міжнародним судом
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17.12.2024 15:51 Ответить
На арешт, але не на засудження
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17.12.2024 16:15 Ответить
А її український закордонний паспорт анулювали? Нє? То нехай себе в сраку поцілують.
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17.12.2024 15:34 Ответить
 
 