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пропаганда (3634) коллаборационизм (834) Центр национального сопротивления (504) Херсонская область (114)

Оккупанты создали фейковые молодежные парламенты на ВОТ Херсонщины, - ЦНС

Ворог створив фейкові молодіжні парламенти на тимчасово окупованих територіях Херсонщини

Российские захватчики пытаются привлечь подростков с ВОТ к коллаборационизму.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

На временно оккупированных территориях Херсонской области российские захватчики активизировали попытки привлечь местную молодежь к сотрудничеству с оккупационными органами власти. Враг создал первый в регионе так называемый "молодежный парламент", который фактически не имеет никакой реальной функции, а является лишь инструментом пропаганды и манипуляции.

В составе этого фейкового парламента - двадцать подростков, которых кремлевские молодежные движения привлекли среди местных жителей. Задачей этой структуры является не только создание иллюзии деятельности, но и попытка добыть лояльность подростков, которые затем могут стать частью коллаборационной сети.

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Може на Курщині теж молодь активізувати?
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16.12.2024 17:35 Ответить
цежненашіметоди, чимжемитодікращізаїх,нехайїмбудесоромно...
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16.12.2024 17:42 Ответить
безмозглі шматки мяса на добриво полів України
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16.12.2024 17:37 Ответить
А вот мне интересно после 2014 года увеличилось ли сообразно количество бюджетных мест в военных вузах и в вузах с военной кафедрой? Или опять за бюджетный кошт готовили экономистов с юристами? Ась?
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16.12.2024 18:14 Ответить
 
 