Оккупанты создали фейковые молодежные парламенты на ВОТ Херсонщины, - ЦНС

Российские захватчики пытаются привлечь подростков с ВОТ к коллаборационизму.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

На временно оккупированных территориях Херсонской области российские захватчики активизировали попытки привлечь местную молодежь к сотрудничеству с оккупационными органами власти. Враг создал первый в регионе так называемый "молодежный парламент", который фактически не имеет никакой реальной функции, а является лишь инструментом пропаганды и манипуляции.

В составе этого фейкового парламента - двадцать подростков, которых кремлевские молодежные движения привлекли среди местных жителей. Задачей этой структуры является не только создание иллюзии деятельности, но и попытка добыть лояльность подростков, которые затем могут стать частью коллаборационной сети.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия планирует пропагандистские мероприятия к 80-летию победы, - ЦНС