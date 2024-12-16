РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12314 посетителей онлайн
Новости Война
1 486 15
Вторая мировая война (417) оккупация (9990) пропаганда (3634) россия (93011) Центр национального сопротивления (504)

Россия планирует пропагандистские мероприятия к 80-летию победы, - ЦНС

Росія планує пропагандистські заходи до 80-річчя перемоги

На ВОТ российские оккупанты готовятся к "празднованию" 80-летия победы во Второй мировой войне.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

Для этого в Донецке и других городах открывают так называемые "волонтерские" центры, целью которых является организация массовых пропагандистских мероприятий к 9 мая.

К работе в этих центрах привлекают граждан РФ, которые должны разработать сценарии пропагандистских акций, направленных на подчеркивание роли России в войне и унижение вклада других стран. Особый акцент делается на искажении фактов: от отрицания пакта Молотова-Риббентропа до дискредитации украинцев как якобы коллаборационистов нацистов.

Как отмечается, параллельно оккупационные администрации получили указания обеспечить массовое участие местного населения в этих мероприятиях, часто в принудительном порядке.

Пропагандистские акции также имеют целью создание параллелей между нацистским режимом и современной Украиной, пытаясь оправдать действия РФ в нынешней войне.

Также читайте: Россия открыла пропагандистские "центры" для искажения истории о Второй мировой войне на ВОТ Донетчины, - ЦНС
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
А що мало піти не так, як завжди?
показать весь комментарий
16.12.2024 13:20
+6
"День Пабеды - как же он ат нас далёк...
Был мамы "сыначка" - теперь он угалёк...
Плачут мамки, в новых краденых трусах...
А вокруг них - только "Z-тки" на гробах...
Де-ень Пабеды-ы-ы..."
показать весь комментарий
16.12.2024 13:26
+5
Треба бажаннячко замовляти - щоб на красну площу наші накидали підарунків..
показать весь комментарий
16.12.2024 13:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що мало піти не так, як завжди?
показать весь комментарий
16.12.2024 13:20 Ответить
Треба бажаннячко замовляти - щоб на красну площу наші накидали підарунків..
показать весь комментарий
16.12.2024 13:25 Ответить
Точно, все як завжди -- мааршируєт КладБіщє,,,!,,
показать весь комментарий
16.12.2024 13:26 Ответить
"День Пабеды - как же он ат нас далёк...
Был мамы "сыначка" - теперь он угалёк...
Плачут мамки, в новых краденых трусах...
А вокруг них - только "Z-тки" на гробах...
Де-ень Пабеды-ы-ы..."
показать весь комментарий
16.12.2024 13:26 Ответить
якої "побіди" ріпоїди ??? привести до влади Адіка, разом з ним в 1939-40 ділити Європу, потім у німецько-савецькій війні вгробити 50 мільйонів громадян імперії - це для вас "побіда" ???
показать весь комментарий
16.12.2024 13:27 Ответить
Так.

Культ смерті там ще з давніх ерзямокшанських часів. І він дотепер нікуди не дівся.
показать весь комментарий
16.12.2024 15:30 Ответить
які там заходи - вийдуть з "дєдами" в сраки яких встромлені палиці, дітей нарядять в нквд-истів, "жигулі" розфарбують "На Бєрлін", навішають колорадських стрічок, все як завжди
показать весь комментарий
16.12.2024 13:29 Ответить
Рузьге збочений карнавал з перевдяганням.
У тому ж Ізраїлі десь 17 перемог, але карнавалів немає. На росії - одна, але й та є загальносвітовою перемогою яку Мордор намагається приватизувати.
показать весь комментарий
16.12.2024 13:29 Ответить
на паРапші немає жодної "победи" - вгробити 50 мільйонів власних громадян це не "победа", цк фіаско і злочин !!! 2Світову прити Гітлера і його союзників виграла антигітлерівська коаліція народів, націй очолювана США та В.Британією !!! Основний збиток 3Райху нанесла авіація США, В.Британії знищивши його військову промисловість, залізничні мости і тд.тп. !!!
показать весь комментарий
16.12.2024 13:35 Ответить
А ветерани 2СВ будуть маршерувать?
показать весь комментарий
16.12.2024 13:33 Ответить
Нада с десяток дидов в криогенной камере заморозить на будущее, а то кто с ****** через 20 лет будет сидеть на трибуне девятамая ?
показать весь комментарий
16.12.2024 13:47 Ответить
Обов'язково. З кожним роком їх все більше і більше на нацистській россії.
показать весь комментарий
16.12.2024 14:00 Ответить
Побєдобєсіє почало прогресувати ще з зими до нового року
показать весь комментарий
16.12.2024 13:50 Ответить
И шо? Дополнительные ведра лайна в уши козломордых, не более.
показать весь комментарий
16.12.2024 15:26 Ответить
Перемоги, пилять, над чим?

Концентраційні табори нквд продовжили свою роботу у Східній Німеччині до 1950-го року (мінімум). Зло, яке можливо вбило більше людей, ніж нацистський Третій рейх, залишилося непокараним дотепер.

Нюрнберг, що осудить злодіяння комунізму, ще має відбутися.
показать весь комментарий
16.12.2024 15:28 Ответить
 
 