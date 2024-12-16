На ВОТ российские оккупанты готовятся к "празднованию" 80-летия победы во Второй мировой войне.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

Для этого в Донецке и других городах открывают так называемые "волонтерские" центры, целью которых является организация массовых пропагандистских мероприятий к 9 мая.

К работе в этих центрах привлекают граждан РФ, которые должны разработать сценарии пропагандистских акций, направленных на подчеркивание роли России в войне и унижение вклада других стран. Особый акцент делается на искажении фактов: от отрицания пакта Молотова-Риббентропа до дискредитации украинцев как якобы коллаборационистов нацистов.

Как отмечается, параллельно оккупационные администрации получили указания обеспечить массовое участие местного населения в этих мероприятиях, часто в принудительном порядке.

Пропагандистские акции также имеют целью создание параллелей между нацистским режимом и современной Украиной, пытаясь оправдать действия РФ в нынешней войне.

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