Россия планирует пропагандистские мероприятия к 80-летию победы, - ЦНС
На ВОТ российские оккупанты готовятся к "празднованию" 80-летия победы во Второй мировой войне.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.
Для этого в Донецке и других городах открывают так называемые "волонтерские" центры, целью которых является организация массовых пропагандистских мероприятий к 9 мая.
К работе в этих центрах привлекают граждан РФ, которые должны разработать сценарии пропагандистских акций, направленных на подчеркивание роли России в войне и унижение вклада других стран. Особый акцент делается на искажении фактов: от отрицания пакта Молотова-Риббентропа до дискредитации украинцев как якобы коллаборационистов нацистов.
Как отмечается, параллельно оккупационные администрации получили указания обеспечить массовое участие местного населения в этих мероприятиях, часто в принудительном порядке.
Пропагандистские акции также имеют целью создание параллелей между нацистским режимом и современной Украиной, пытаясь оправдать действия РФ в нынешней войне.
Пожалуйста, подождите...
Был мамы "сыначка" - теперь он угалёк...
Плачут мамки, в новых краденых трусах...
А вокруг них - только "Z-тки" на гробах...
Де-ень Пабеды-ы-ы..."
Культ смерті там ще з давніх ерзямокшанських часів. І він дотепер нікуди не дівся.
У тому ж Ізраїлі десь 17 перемог, але карнавалів немає. На росії - одна, але й та є загальносвітовою перемогою яку Мордор намагається приватизувати.
Концентраційні табори нквд продовжили свою роботу у Східній Німеччині до 1950-го року (мінімум). Зло, яке можливо вбило більше людей, ніж нацистський Третій рейх, залишилося непокараним дотепер.
Нюрнберг, що осудить злодіяння комунізму, ще має відбутися.