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Бойко (922) допрос (1369) СБУ (19472)

Бойко пришел на допрос в СБУ, - источник. ФОТОрепортаж

Нардеп запрещенной "ОПЗЖ" Юрий Бойко пришел на допрос в СБУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили источники.

Так, Служба безопасности вызвала парламентария на допрос, чтобы тот объяснил свои последние заявления.

СБУ викликала Юрія Бойка на допит
СБУ викликала Юрія Бойка на допит
СБУ викликала Юрія Бойка на допит

Напомним, 14 декабря Бойко опубликовал в соцсетях пророссийское заявление о "радикалах, которые переименовывают города и сносят памятники" и "запрет говорить на родном языке".

В Раду подали постановление об отзыве Бойко с должности члена Комитета по правам человека после его пророссийского заявления

Также читайте: СБУ разоблачила коллаборанта, возглавившего оккупационную администрацию в Докучаевске
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Топ комментарии
+50
Поблизу не видно самоката?
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17.12.2024 11:18
+45
Взагалі не розумію, як це падло до сих пір землю топче, а тим більше сидить у законодавчому органі України?
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17.12.2024 11:19
+38
Чому ця проросійська мерзота сидить у ВР ?
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17.12.2024 11:20
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Правила форума Совет форумчан
Поблизу не видно самоката?
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17.12.2024 11:18 Ответить
Нажаль ні.....
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17.12.2024 11:38 Ответить
Взагалі не розумію, як це падло до сих пір землю топче, а тим більше сидить у законодавчому органі України?
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17.12.2024 11:19 Ответить
а нацсук і нацжонів ти розумієш?
Нє, ну, колись адепт Ляшка облив зеленкою зрадників Волошина (той, який втік в касапстан) і Шевченка (той, який зараз в СІЗО); а "порохобот" Погребиський зафільмував процес. Їх обох судять досі, суд іде, але хлопців з фронту витягнути не можуть.
А щось подібне від нацсук чи сволоти можна пригадати?
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17.12.2024 12:26 Ответить
а єрмак,татаров,портнов(тобто уся судова влада).хабарники.порокурори-інвалиди
5-6 єфАКтивних мін'єджера
зрозумілі??
це "молоді ригіАНАли" перефарбувались в зелених чоловічків хвуйла
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17.12.2024 13:53 Ответить
Та зрозуміло... Але ж зараз мова йде про цього козла.
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17.12.2024 13:57 Ответить
просто він жопою подумав і поняв, шо та ж оп-а прєзіка "цєліком і полностью, раздєляєт і поддєрживаєт єго позіцію по ізложенним ім же вопросам".
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17.12.2024 11:19 Ответить
https://t.me/irynagerashchenko/17710 Ірина Геращенко:

Бойко вийшов з СБУ і заявив, що під радикалами він в жодному разі не мав на увазі Зеленського і слуг, яких в повному обсязі підтримує! Під «радикалами» він мав на увазі виключно Порошенка і Європейську Солідарність
Тобто, коаліція слуг і ОПЗЖ і далі працює і вже й не приховує своєї спайки
А ми, так, до кінця будемо захищати від цієї кремлівської свори Армію, Мову і Віру.
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17.12.2024 13:20 Ответить
"Приходят к блогеру "бакановские":
- Вы задержаны по обвинению в клевете нанесении оскорбления лицу, представляющему наше государство на международной арене!...
- А в чём состоят оскорбления? И когда это было?
-А, вот: "Наш "Блазень" стал настоящим посмешищем для всего мира! Куда ни поедет, там народ ухохатываться начинает"..."
- Постойте! Но я ведь о "Блазне" написал! А вы на кого подумали?

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17.12.2024 13:34 Ответить
Прийшов - пішов , ходить як так і треба . На своїх двох .
От дивно все це . У мацькві самокати вибухають , у Києві ні !! Ну як це так !?
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17.12.2024 11:20 Ответить
у нас батареї до самокатів якісні - а там мабуть китайські....
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17.12.2024 11:28 Ответить
Треба б замінити наші - китайськими .
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17.12.2024 11:31 Ответить
і потрібно швидко замінити - поки в СБУ допит йде ...
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17.12.2024 11:33 Ответить
Чому ця проросійська мерзота сидить у ВР ?
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17.12.2024 11:20 Ответить
Ну так де патріоти які проломають йому голову арматурою шоби він до кінця життя посміхався?
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17.12.2024 11:26 Ответить
Цю падлу охороняє тітушня з наградниками. Яка там арматура?
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17.12.2024 12:00 Ответить
Вони замаскувалися під підлогу Маккартні й сидять у форумі Цензора. Волають: "Впєрьод, орли! А я за вамі".
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17.12.2024 13:25 Ответить
Я не настільки герой шоб іти проти режиму зеленських. Засадять в буцигарню як Червінського
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17.12.2024 13:35 Ответить
Погугли й прочитай про посібництво у скоєнні злочинів. Підбурювачі теж притягуються до відповідальномті.
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17.12.2024 13:46 Ответить
Зробити дурачком ворога це не злочин ето божія благодать
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17.12.2024 14:01 Ответить
Тому що виконує завдання Зеленьського і Єрмака із чергової дискредитації патріотичного руху, завдяки героїзму якого ці два клоуна поки сидять у кріслах.
І шоу із візитом в СБУ, де Бойку " погрозят пальчіком" і відзвітують Татарову як все пройлшло.
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17.12.2024 11:36 Ответить
сидіть у ВР, бо це команла "зЄ"
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17.12.2024 11:56 Ответить
Дивно, що ви про це запитали тільки зараз, через 5 років кацапсько-ригівського реваншу.
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17.12.2024 12:53 Ответить
В найгіршому випадку,щуку кинуть у річку.
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17.12.2024 11:21 Ответить
гнида ще і депутат...
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17.12.2024 11:23 Ответить
Він не гнида ,він підгнидок, гниди ті, що його вибрали.
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17.12.2024 11:50 Ответить
Як прийшов, так і піде. Повсміхаються одне одному... Він потрібний цій владі.
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17.12.2024 11:24 Ответить
назад може на самокаті поїхати...
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17.12.2024 11:26 Ответить
Спочатку ліфт...
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17.12.2024 11:39 Ответить
падла яка закликало війну на нашу землю....
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17.12.2024 11:24 Ответить
Та не бойка треба тягнути у СБУ,а єрмака! Бо це його вказівка була роздзявити рота "зажопнику"! Зелене кодло "мацає" настрій у суспільстві
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17.12.2024 11:24 Ответить
"Бойко прийшов на допит до СБУ"

От якби воно з відти не вийшло...
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17.12.2024 11:24 Ответить
На виході самокат буде стояти чи він на авто поїде?
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17.12.2024 11:25 Ответить
на допиті виясниться, що Бойко разом з Татаровим і Арестовичем чеченів в центрі Київа на куски рвали, поки небайдужі в чергах за автомати билися.
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17.12.2024 11:31 Ответить
А він ще й Алєшку бив...
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17.12.2024 11:31 Ответить
Ну і що? Як гавнокомандуючий з цієї ж партії..... Для картинки, для зедебілів?
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17.12.2024 11:32 Ответить
Було б добре, щоб він звідти не вийшов.
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17.12.2024 11:37 Ответить
На допит до того самого СБУ, співробітники якого "незручним" журналістам повістки роздають?
Як там поживає Ілля Вітюк, достатньо "заробив" на гарне життя?
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17.12.2024 11:38 Ответить
сподіваюся, що цей візит не є частиною сценарію ублюдочного дєрьмака зі створення образу "гнобленого владою" "барца за права руссскаязичних"... хоча, впевненості у цьому ніц.
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17.12.2024 11:38 Ответить
Я так розумію що охоронець Бойка не підлягає мобілізації бо мабуть він багатодітний інвалід якому ще не виповнилось 25 років ? ))
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17.12.2024 11:42 Ответить
щоб ви не сумнівалися ці охоронці ще й отримують зарплату з бюджету країни, а можливо є або були працівниками того ж таки сбу )
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17.12.2024 11:48 Ответить
Якась ДИЧИНА! Червінського судять, а це путінське лайно гуляє вільно!!!
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17.12.2024 11:43 Ответить
Червінський вказав конкретно на ворогів,а це загроза зермаку,самому існуванню кротоферми.
Бойко-мильна бульбашка,бита карта.
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17.12.2024 12:29 Ответить
патріоти безглуздо вмирають в окопах, а справжня наволоч і ворог ходить під обєктивами фотокамер по києву. і немає жодного "радикала" щоб подивився на нього через приціл
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17.12.2024 11:46 Ответить
На самокаті прийшов?
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17.12.2024 11:47 Ответить
Тонко
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17.12.2024 11:53 Ответить
команду гавкать отримав бойко жОПи передвиборча компанія розпочата або вибирите патріота бубочку або буде вам бойко
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17.12.2024 11:52 Ответить
«с таким счастьем и на свободе»(с) Та закрийте вже цю худобу у хліву, що ж вона ходить сере скрізь, навіть у ВР.
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17.12.2024 11:52 Ответить
якщо це чмо вийде, то це підтвердить, що у Малюка нема яєць, і воно є обслугою зеДєрмака.
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17.12.2024 11:55 Ответить
Якщо Зелені слуги його виженуть/посадять, то з ким вони будуть приймати зручні для себе рішення у ВР?
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17.12.2024 11:56 Ответить
СБУ з нього ліпить мучєніка-ікону рускаго міра.
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17.12.2024 12:00 Ответить
Если бы власть сдержала своё слово о том, что все гниды будут сидеть, то этот упырь давно бы уже убирал чернобыльскую зону, а так, оно депутат!
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17.12.2024 12:03 Ответить
Може хоч ¾зди дадуть.
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17.12.2024 12:06 Ответить
***** не буде, бо пообіцяв голосувати в унісон з СН.
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17.12.2024 12:08 Ответить
Похлопали по плечу, потиснули руку і сказали, що зараз так потрібно - порушити справу, а коли українчики все забудуть, то татаров порішає.
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17.12.2024 12:17 Ответить
феесбешний бакановець рига не обідить
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17.12.2024 12:17 Ответить
Прийшов? З охороною? Звичайних людей, за допис в телеграмі на підтримку параші, туди лицем по асфальту ведуть...
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17.12.2024 12:19 Ответить
Прийшов джо своїх? Бо патріоти України із СБУ всі на фронті. Длґ порядку опитають і відпрустячть, це ж його особиста думка?
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17.12.2024 12:19 Ответить
А не можна ... "при спробі втекти"?
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17.12.2024 12:29 Ответить
А от і не страшно! Деркач через своїх людей в СБУ виручить цінного агента. Та і Зелі з Єрмаком він ще потрібний, "галасує" правильно...
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17.12.2024 12:32 Ответить
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17.12.2024 12:41 Ответить
"...Что царевич ты не весел? Что ты голову повесил?..."
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17.12.2024 12:41 Ответить
прийшов на інтенсивний сеанс массажу простати?
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17.12.2024 12:42 Ответить
Зараз для показухи стане "жертвою кривавого режима"?
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17.12.2024 12:44 Ответить
Вышку Бойке!
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17.12.2024 12:50 Ответить
медійне зелене шоу а ля 95 квартал не набридло вони там коло водять бо всі в одному човні крім огиди як нами маніпулюють
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17.12.2024 13:03 Ответить
Мерзота!
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17.12.2024 13:07 Ответить
посадить на самокат и пущай полетает *************** собака!
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17.12.2024 13:07 Ответить
https://t.me/irynagerashchenko/17710 Ірина Геращенко:

Бойко вийшов з СБУ і заявив, що під радикалами він в жодному разі не мав на увазі Зеленського і слуг, яких в повному обсязі підтримує! Під «радикалами» він мав на увазі виключно Порошенка і Європейську Солідарність
Тобто, коаліція слуг і ОПЗЖ і далі працює і вже й не приховує своєї спайки
А ми, так, до кінця будемо захищати від цієї кремлівської свори Армію, Мову і Віру.
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17.12.2024 13:19 Ответить
А чому йому по дорозі ***** не дали - "час прібитія" був засекречений "ґірою" України ?, - "абідна" шуфрічьу.
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17.12.2024 13:22 Ответить
Банда з Банкової ліпить з Бойка "опозицію" на вибори.
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17.12.2024 13:23 Ответить
Військовий трубунал і розстріл. За законами війни ворогів потрібно знищувати. інакше вони знищать нас.
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17.12.2024 13:35 Ответить
А чому його помічник йде без самоката?
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17.12.2024 13:37 Ответить
https://x.com/leusenko1

Олег Леусенко



https://x.com/leusenko1

@leusenko1


https://x.com/leusenko1/status/1868974712417927422

Бойко прийшов на "допит" до СБУ. Викликали як свідка чи підозрюваного у скоєні злочину? Вангую: як партнера найвеличнішого! І відразу відпустять, як героя. Єрмак вже застовпив за Бойком нішу т.зв. "опозиції". Уламки ЗЕ + опзж підуть на вибори паралельно задля нищення України.
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17.12.2024 13:40 Ответить
Йде начебто на похорони......
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17.12.2024 14:18 Ответить
екзистанційний ворог
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17.12.2024 15:09 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/11662 Петро Порошенко з трибуни Верховної Ради заявив:

Тема Бойка, беззаперечно, є надзвичайно важливою, тому ми розпочали з неї пленарний день. Маємо виконувати свою законодавчу роботу, що закріплена у Конституції.

Якщо ми сьогодні підемо з залу Верховної Ради України без прийняття законопроєкту №8089 про заборону діяльності п'ятої колони - це означатиме, що наша робота є неефективною. Якщо на голосування не буде винесена постанова №7694, що позбавить мандатів російських агентів, це означатиме, що наша робота неефективна. Вони не представляють ні українську державу, ні український народ. Провокаторам не місце в цій залі! Вони працюють на путіна, тому мають бути притягнуті до відповідальності.
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17.12.2024 15:44 Ответить
https://t.me/nusspavlo/18675 Павло Нусс:
В соцмережах пишуть, що в СБУ Бойко змусили вибачатися на камеру (записали?).
Ні, друзі, змусили а вмовили. Будьте особливо обережними коли влада намагається Вами грати у шахи.
Після резонансної заяви, яка не є основною причиною а лише тригером до цього, Бойка мусили б позбавити мандату, арештувати та дати реальний строк.
А так партнер Слуг Народу у парламенті "вибачився" і надалі продовжуватиме свою діяльність, руйнуючи основи державотворення в Раді в статусі недоторканного і стабільного партнера влади і ворога.
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17.12.2024 16:36 Ответить
 
 