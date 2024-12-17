Бойко пришел на допрос в СБУ, - источник. ФОТОрепортаж
Нардеп запрещенной "ОПЗЖ" Юрий Бойко пришел на допрос в СБУ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили источники.
Так, Служба безопасности вызвала парламентария на допрос, чтобы тот объяснил свои последние заявления.
Напомним, 14 декабря Бойко опубликовал в соцсетях пророссийское заявление о "радикалах, которые переименовывают города и сносят памятники" и "запрет говорить на родном языке".
В Раду подали постановление об отзыве Бойко с должности члена Комитета по правам человека после его пророссийского заявления
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Пожалуйста, подождите...
Нє, ну, колись адепт Ляшка облив зеленкою зрадників Волошина (той, який втік в касапстан) і Шевченка (той, який зараз в СІЗО); а "порохобот" Погребиський зафільмував процес. Їх обох судять досі, суд іде, але хлопців з фронту витягнути не можуть.
А щось подібне від нацсук чи сволоти можна пригадати?
5-6 єфАКтивних мін'єджера
зрозумілі??
це "молоді ригіАНАли" перефарбувались в зелених чоловічків хвуйла
Бойко вийшов з СБУ і заявив, що під радикалами він в жодному разі не мав на увазі Зеленського і слуг, яких в повному обсязі підтримує! Під «радикалами» він мав на увазі виключно Порошенка і Європейську Солідарність
Тобто, коаліція слуг і ОПЗЖ і далі працює і вже й не приховує своєї спайки
А ми, так, до кінця будемо захищати від цієї кремлівської свори Армію, Мову і Віру.
- Вы задержаны по обвинению в клевете нанесении оскорбления лицу, представляющему наше государство на международной арене!...
- А в чём состоят оскорбления? И когда это было?
-А, вот: "Наш "Блазень" стал настоящим посмешищем для всего мира! Куда ни поедет, там народ ухохатываться начинает"..."
- Постойте! Но я ведь о "Блазне" написал! А вы на кого подумали?
От дивно все це . У мацькві самокати вибухають , у Києві ні !! Ну як це так !?
І шоу із візитом в СБУ, де Бойку " погрозят пальчіком" і відзвітують Татарову як все пройлшло.
От якби воно з відти не вийшло...
Як там поживає Ілля Вітюк, достатньо "заробив" на гарне життя?
Бойко-мильна бульбашка,бита карта.
Бойко вийшов з СБУ і заявив, що під радикалами він в жодному разі не мав на увазі Зеленського і слуг, яких в повному обсязі підтримує! Під «радикалами» він мав на увазі виключно Порошенка і Європейську Солідарність
Тобто, коаліція слуг і ОПЗЖ і далі працює і вже й не приховує своєї спайки
А ми, так, до кінця будемо захищати від цієї кремлівської свори Армію, Мову і Віру.
Олег Леусенко
https://x.com/leusenko1
@leusenko1
https://x.com/leusenko1/status/1868974712417927422
Бойко прийшов на "допит" до СБУ. Викликали як свідка чи підозрюваного у скоєні злочину? Вангую: як партнера найвеличнішого! І відразу відпустять, як героя. Єрмак вже застовпив за Бойком нішу т.зв. "опозиції". Уламки ЗЕ + опзж підуть на вибори паралельно задля нищення України.
Тема Бойка, беззаперечно, є надзвичайно важливою, тому ми розпочали з неї пленарний день. Маємо виконувати свою законодавчу роботу, що закріплена у Конституції.
Якщо ми сьогодні підемо з залу Верховної Ради України без прийняття законопроєкту №8089 про заборону діяльності п'ятої колони - це означатиме, що наша робота є неефективною. Якщо на голосування не буде винесена постанова №7694, що позбавить мандатів російських агентів, це означатиме, що наша робота неефективна. Вони не представляють ні українську державу, ні український народ. Провокаторам не місце в цій залі! Вони працюють на путіна, тому мають бути притягнуті до відповідальності.
В соцмережах пишуть, що в СБУ Бойко змусили вибачатися на камеру (записали?).
Ні, друзі, змусили а вмовили. Будьте особливо обережними коли влада намагається Вами грати у шахи.
Після резонансної заяви, яка не є основною причиною а лише тригером до цього, Бойка мусили б позбавити мандату, арештувати та дати реальний строк.
А так партнер Слуг Народу у парламенті "вибачився" і надалі продовжуватиме свою діяльність, руйнуючи основи державотворення в Раді в статусі недоторканного і стабільного партнера влади і ворога.