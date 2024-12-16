СБУ разоблачила коллаборанта, возглавившего оккупационную администрацию в Докучаевске

Служба безопасности Украины разоблачила коллаборанта, который добровольно возглавил оккупационную администрацию в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На этот раз задержан "чиновник", который стал главой "городского округа Докучаевск" после псевдовыборов в марте 2023 года и активно сотрудничал с российскими захватчиками.

Как отмечается, он добровольно возглавил городскую администрацию, принял присягу на верность агрессору и начал организовывать работу органов оккупационной власти. Коллаборационист помогал удерживать оккупационный режим, распоряжался городским бюджетом и собственностью, а также работал над созданием иллюзии интеграции города в Россию, привлекая молодежь к системе патриотического воспитания захватчиков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне провели "обучающие тренинги" для коллаборантов в оккупированном Мелитополе, - ЦНС

По результатам расследования, предателю сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за добровольное занятие должностей в незаконных органах власти на временно оккупированных территориях.

Досудебное расследование ведут сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Агент российской разведки получил 15 лет тюрьмы за корректировку ракетных ударов по Днепру, - СБУ