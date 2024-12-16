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СБУ разоблачила коллаборанта, возглавившего оккупационную администрацию в Докучаевске

СБУ викрила ще одного очільника окупаційної влади в Докучаєвську

Служба безопасности Украины разоблачила коллаборанта, который добровольно возглавил оккупационную администрацию в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На этот раз задержан "чиновник", который стал главой "городского округа Докучаевск" после псевдовыборов в марте 2023 года и активно сотрудничал с российскими захватчиками.

Как отмечается, он добровольно возглавил городскую администрацию, принял присягу на верность агрессору и начал организовывать работу органов оккупационной власти. Коллаборационист помогал удерживать оккупационный режим, распоряжался городским бюджетом и собственностью, а также работал над созданием иллюзии интеграции города в Россию, привлекая молодежь к системе патриотического воспитания захватчиков.

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По результатам расследования, предателю сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за добровольное занятие должностей в незаконных органах власти на временно оккупированных территориях.

Досудебное расследование ведут сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

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А шо там викривати, якщо ця істота добровільно і публічно погодилась бути гауляйтером? Про це там кожна собака знала. І таких істот треба так само публічно вішати одразу в день звільнення населеного пункту, а не "викривати" через рік.
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16.12.2024 17:48 Ответить
Це треба, щоб хтось собі зірочку прикрутив, або медальку повісив, а ще цілий відділ, щоб викрити рік працював(під прикриттям і за зарплатню у 100к.) Усе у совковому стилі.
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16.12.2024 18:26 Ответить
Да благословит его Кобзон и преветствует!
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16.12.2024 17:53 Ответить
Черговий "колишній правоохоронець"?
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16.12.2024 18:03 Ответить
Кто мог написать такую чушь?

Докучаевск находится на оккупированной территории, а этот упырь, работает там мэром уже не первый год, кто и как мог его арестовать?

Ну нельзя же не проверив публиковать такую глупость!
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16.12.2024 19:32 Ответить
Як це його може бути "затримано" коли він на непідконтрольній території?
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16.12.2024 19:32 Ответить
 
 