СБУ разоблачила коллаборанта, возглавившего оккупационную администрацию в Докучаевске
Служба безопасности Украины разоблачила коллаборанта, который добровольно возглавил оккупационную администрацию в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
На этот раз задержан "чиновник", который стал главой "городского округа Докучаевск" после псевдовыборов в марте 2023 года и активно сотрудничал с российскими захватчиками.
Как отмечается, он добровольно возглавил городскую администрацию, принял присягу на верность агрессору и начал организовывать работу органов оккупационной власти. Коллаборационист помогал удерживать оккупационный режим, распоряжался городским бюджетом и собственностью, а также работал над созданием иллюзии интеграции города в Россию, привлекая молодежь к системе патриотического воспитания захватчиков.
По результатам расследования, предателю сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за добровольное занятие должностей в незаконных органах власти на временно оккупированных территориях.
Досудебное расследование ведут сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.
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Докучаевск находится на оккупированной территории, а этот упырь, работает там мэром уже не первый год, кто и как мог его арестовать?
Ну нельзя же не проверив публиковать такую глупость!