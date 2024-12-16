Агент российской разведки получил 15 лет тюрьмы за корректировку ракетных ударов по Днепру, - СБУ
Суд осудил агента российской военной разведки, который передавал координаты украинских энергетических объектов и позиций ПВО для ракетных ударов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Суд признал виновным 47-летнего работника местной ТЭС в государственной измене из-за сотрудничества с российской военной разведкой, которая занималась корректировкой ракетных ударов по Днепру. По решению суда, изменнику назначено 15 лет лишения свободы.
Как отмечается, приговор является результатом многоэтапной операции Службы безопасности Украины, которая в январе 2023 года нейтрализовала вражескую агентурную сеть. Задержаны 8 российских агентов, которые занимались разведкой и передачей данных о местах расположения энергетических объектов и боевых позиций ПВО Днепра.
Агент передавал важную информацию через резидента, бывшего жителя Днепра, который с 2014 года жил в России и сотрудничал с российскими спецслужбами. В частности, предатель фиксировал последствия вражеских обстрелов и корректировал повторные ракетные удары, которые наносили ущерб энергетической инфраструктуре.
Суд осудил фигуранта по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Расследование проводилось под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры.
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