Агент российской разведки получил 15 лет тюрьмы за корректировку ракетных ударов по Днепру, - СБУ

Суд осудил агента российской военной разведки, который передавал координаты украинских энергетических объектов и позиций ПВО для ракетных ударов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Суд признал виновным 47-летнего работника местной ТЭС в государственной измене из-за сотрудничества с российской военной разведкой, которая занималась корректировкой ракетных ударов по Днепру. По решению суда, изменнику назначено 15 лет лишения свободы.

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Как отмечается, приговор является результатом многоэтапной операции Службы безопасности Украины, которая в январе 2023 года нейтрализовала вражескую агентурную сеть. Задержаны 8 российских агентов, которые занимались разведкой и передачей данных о местах расположения энергетических объектов и боевых позиций ПВО Днепра.

Агент передавал важную информацию через резидента, бывшего жителя Днепра, который с 2014 года жил в России и сотрудничал с российскими спецслужбами. В частности, предатель фиксировал последствия вражеских обстрелов и корректировал повторные ракетные удары, которые наносили ущерб энергетической инфраструктуре.

Суд осудил фигуранта по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Расследование проводилось под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры.

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