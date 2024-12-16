15 лет за решеткой: суд Харькова осудил правоохранительницу-предательницу, задержанную во время деоккупации Изюма, - ГБР. ФОТО

Суд Харькова вынес приговор экс-правоохранительнице с Харьковщины, сотрудничавшей с оккупационными властями.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Ленинский районный суд Харькова приговорил к 15 годам лишения свободы бывшую правоохранительницу с Харьковщины, которую сотрудники ГБР задержали во время деоккупации города Изюм. Женщину также лишили имущества.

Как сообщается, во время оккупации Изюма в марте 2022 года она перешла на сторону врага и активно сотрудничала с российскими захватчиками. Предательница встречала колонны российских военных и помогала им ориентироваться в городе, указывая места расположения государственных учреждений.

В качестве вознаграждения за свою помощь женщина получила должность следователя в так называемой "народной милиции". Работая на оккупационные власти, она вела "следственные действия" по законам РФ, патрулировала улицы и рынок. Из-за нехватки российской формы, выходила на службу в гражданской одежде с белой повязкой на рукаве.

Работники ГБР задержали предательницу во время освобождения Изюма, когда она пыталась сбежать в Россию.

Смотрите также: Идентифицированы два рашиста, которые пытали и насиловали мать украинского правоохранителя во время оккупации Изюма. ФОТО