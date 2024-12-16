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Изюм (246) государственная измена (1496) ГБР (2818) Харьковская область (209) Изюмский район (17)

15 лет за решеткой: суд Харькова осудил правоохранительницу-предательницу, задержанную во время деоккупации Изюма, - ГБР. ФОТО

Суд Харькова вынес приговор экс-правоохранительнице с Харьковщины, сотрудничавшей с оккупационными властями.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Суд засудив зрадницю з Ізюма до 15 років в’язниці

Ленинский районный суд Харькова приговорил к 15 годам лишения свободы бывшую правоохранительницу с Харьковщины, которую сотрудники ГБР задержали во время деоккупации города Изюм. Женщину также лишили имущества.

Как сообщается, во время оккупации Изюма в марте 2022 года она перешла на сторону врага и активно сотрудничала с российскими захватчиками. Предательница встречала колонны российских военных и помогала им ориентироваться в городе, указывая места расположения государственных учреждений.

В качестве вознаграждения за свою помощь женщина получила должность следователя в так называемой "народной милиции". Работая на оккупационные власти, она вела "следственные действия" по законам РФ, патрулировала улицы и рынок. Из-за нехватки российской формы, выходила на службу в гражданской одежде с белой повязкой на рукаве.

Работники ГБР задержали предательницу во время освобождения Изюма, когда она пыталась сбежать в Россию.

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Топ комментарии
+2
Правоохорнкиня!А от фото нікудишнє...
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16.12.2024 12:27
+2
А начальника за провальную патриотично-выховну работу?
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16.12.2024 12:31
+1
На№уй її годувати. Відправте її косооким друзям расєї
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16.12.2024 12:30
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Правоохорнкиня!А от фото нікудишнє...
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16.12.2024 12:27 Ответить
Цікаво - де вона сидітиме? У нас же немає окремої колонії для колишніх працівників правоохоронної системи, жіночої статі... А в загальній я їй не позаздрю... "Зечки" "зпресують"...
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16.12.2024 13:58 Ответить
У кутку
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16.12.2024 16:54 Ответить
15 рочків? Запресуюиь?...
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16.12.2024 16:56 Ответить
Типросто погано знаєш "поняття "зони"... Там зеки можуть зробить так, що сам в петлю полізеш...
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16.12.2024 16:59 Ответить
Не треба про... Чесно((
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16.12.2024 17:01 Ответить
Медики і юристи - люди "черстві"... Бо працюють з людським "брудом"... Перші - з фізичним... Другі - з моральним... По-іншому - не можна... Інакше можна "звихнуться мізками"...
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16.12.2024 17:07 Ответить
Медикам - мінімум роботи! Юристам...
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16.12.2024 17:49 Ответить
На№уй її годувати. Відправте її косооким друзям расєї
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16.12.2024 12:30 Ответить
її потрібно обміняти на наших полонених.

але сосії вона не потрібна, тому вона буде 15 років відбувати покарання
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16.12.2024 12:56 Ответить
А начальника за провальную патриотично-выховну работу?
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16.12.2024 12:31 Ответить
Кацапе! Не розводь "срач"! Сходи, краще, допоможи Асаду в РНР облаштуваться... Він у вас назавжди оселяється...
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16.12.2024 14:01 Ответить
Даже война ничему не учит власть, как можно давать такой срок за измену Родине?

За это преступление, как и за коррупцию, должен быть один вид наказания - пожизненное лишение свободы с полной конфискацией имущества!
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16.12.2024 12:50 Ответить
читай уважно - Жінку також позбавлено майна.
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16.12.2024 12:57 Ответить
Думайте лучше вы, внимательно, там разве написано, что произведена полная конфискация имущества?
А это значит, что конфисковали только трусы и лифчик, которые принадлежат ей, а всё остальное майно, осталось членам семьи!
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16.12.2024 13:45 Ответить
Всі зелені такі!
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16.12.2024 12:53 Ответить
Саме цікаве, що більшість мусорів перейшла б на сторону кацапів....це рідкісні покидьки!!!!
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16.12.2024 14:50 Ответить
Джугашвили за такое вешал на площади. Но то ж Джугашвили, он как то беспокоился о выживании своего, паскудного, государства.
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16.12.2024 15:32 Ответить
**** Ленінський суд!!
Чого ми хочемо, в плані щоб від нас відстали, якщо до сих пір такий треш.
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16.12.2024 21:20 Ответить
Падлюка!
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17.12.2024 14:27 Ответить
 
 