Идентифицированы два рашиста, которые пытали и насиловали мать украинского правоохранителя во время оккупации Изюма. ФОТО
Двум российским оккупантам заочно сообщено о подозрении. Они похитили и подвергали пыткам мать украинского правоохранителя во время оккупации Изюма Харьковской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Отмечается, что подозреваемые - стрелок-помощник гранатометчика 1-го стрелкового отделения 3-го стрелкового взвода 1-й стрелковой роты 3-го стрелкового батальона 204-го полка "днр" и командир разведывательной группы 607-го центра специального назначения северо-кавказского округа федеральной службы войск национальной гвардии РФ.
По данным следствия, в июле 2022 года в Изюме подозреваемые вместе с другими оккупантами ворвались в дом, где проживала женщина - мать действующего украинского правоохранителя. Они ее задержали и отвезли в застенок, обустроенный на территории железнодорожной больницы.
Боевик "ДНР" систематически насиловал женщину и совершал в отношении нее действия сексуального характера. Кроме того, он осуществлял психологическое давление на женщину: угрожал убить, а также полностью раздеть, привязать ее на площади, сфотографировать и отправить фото сыну-правоохранителю.
"Во время проведения одного из допросов оккупанты присоединили провода к ногам потерпевшей и включили ток. Потерпевшая испытывала сильную физическую боль, несколько раз падала на пол, но ее заставляли вставать и повторно наносили удары током. Также оккупанты надели женщине наручники на руки, противогаз на лицо, подвесили за наручники к потолку и били ремнем по телу", - рассказали о преступлениях рашистов в прокуратуре.
Подозреваемые держали потерпевшую в застенках с 1 по 10 июля 2022 года. В период незаконного заключения из-за нанесенных психических травм женщина совершила попытку самоубийства.
Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск. Продолжается идентификация всех оккупантов, причастных к совершению преступления.
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Винних треба ліквідовувати в їх же домівках. Підривати керованими фугасами разом з їх сім'ями на святкуванні днів народжень. Пригощати бойовими отруйними речовинами, щоб останнім, що ці виродки бачили у своєму нікчемному житті - це їх жінок і дітей, що корчаться в судомах і здихають в калюжах власної блювоти і сечі.