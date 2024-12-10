Идентифицированы два рашиста, которые пытали и насиловали мать украинского правоохранителя во время оккупации Изюма. ФОТО

Двум российским оккупантам заочно сообщено о подозрении. Они похитили и подвергали пыткам мать украинского правоохранителя во время оккупации Изюма Харьковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Отмечается, что подозреваемые - стрелок-помощник гранатометчика 1-го стрелкового отделения 3-го стрелкового взвода 1-й стрелковой роты 3-го стрелкового батальона 204-го полка "днр" и командир разведывательной группы 607-го центра специального назначения северо-кавказского округа федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

По данным следствия, в июле 2022 года в Изюме подозреваемые вместе с другими оккупантами ворвались в дом, где проживала женщина - мать действующего украинского правоохранителя. Они ее задержали и отвезли в застенок, обустроенный на территории железнодорожной больницы.

Читайте также: Задокументировано 342 случая сексуального насилия, совершенных россиянами в Украине, реальные масштабы этих преступлений значительно больше, - Сибига

Боевик "ДНР" систематически насиловал женщину и совершал в отношении нее действия сексуального характера. Кроме того, он осуществлял психологическое давление на женщину: угрожал убить, а также полностью раздеть, привязать ее на площади, сфотографировать и отправить фото сыну-правоохранителю.

"Во время проведения одного из допросов оккупанты присоединили провода к ногам потерпевшей и включили ток. Потерпевшая испытывала сильную физическую боль, несколько раз падала на пол, но ее заставляли вставать и повторно наносили удары током. Также оккупанты надели женщине наручники на руки, противогаз на лицо, подвесили за наручники к потолку и били ремнем по телу", - рассказали о преступлениях рашистов в прокуратуре.

Подозреваемые держали потерпевшую в застенках с 1 по 10 июля 2022 года. В период незаконного заключения из-за нанесенных психических травм женщина совершила попытку самоубийства.

Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск. Продолжается идентификация всех оккупантов, причастных к совершению преступления.

Смотрите также: Идентифицированы три рашиста, которые замучили до смерти мирного жителя Изюма. ФОТО