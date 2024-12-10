РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9422 посетителя онлайн
Новости Фото
7 240 12

Идентифицированы два рашиста, которые пытали и насиловали мать украинского правоохранителя во время оккупации Изюма. ФОТО

Двум российским оккупантам заочно сообщено о подозрении. Они похитили и подвергали пыткам мать украинского правоохранителя во время оккупации Изюма Харьковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Отмечается, что подозреваемые - стрелок-помощник гранатометчика 1-го стрелкового отделения 3-го стрелкового взвода 1-й стрелковой роты 3-го стрелкового батальона 204-го полка "днр" и командир разведывательной группы 607-го центра специального назначения северо-кавказского округа федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

По данным следствия, в июле 2022 года в Изюме подозреваемые вместе с другими оккупантами ворвались в дом, где проживала женщина - мать действующего украинского правоохранителя. Они ее задержали и отвезли в застенок, обустроенный на территории железнодорожной больницы.

Читайте также: Задокументировано 342 случая сексуального насилия, совершенных россиянами в Украине, реальные масштабы этих преступлений значительно больше, - Сибига

Боевик "ДНР" систематически насиловал женщину и совершал в отношении нее действия сексуального характера. Кроме того, он осуществлял психологическое давление на женщину: угрожал убить, а также полностью раздеть, привязать ее на площади, сфотографировать и отправить фото сыну-правоохранителю.

"Во время проведения одного из допросов оккупанты присоединили провода к ногам потерпевшей и включили ток. Потерпевшая испытывала сильную физическую боль, несколько раз падала на пол, но ее заставляли вставать и повторно наносили удары током. Также оккупанты надели женщине наручники на руки, противогаз на лицо, подвесили за наручники к потолку и били ремнем по телу", - рассказали о преступлениях рашистов в прокуратуре.

Подозреваемые держали потерпевшую в застенках с 1 по 10 июля 2022 года. В период незаконного заключения из-за нанесенных психических травм женщина совершила попытку самоубийства.

Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск. Продолжается идентификация всех оккупантов, причастных к совершению преступления.

Смотрите также: Идентифицированы три рашиста, которые замучили до смерти мирного жителя Изюма. ФОТО

Ідентифіковано двох рашистів, які катували та ґвалтували матір українського правоохоронця під час окупації Ізюму

Автор: 

пытки (833) Изюм (267) военные преступления (1432) Офис Генпрокурора (2463) Харьковская область (751)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
Ідентифіковано. Що далі? Подасте запит на рашку про екстрадицію? Глибоко стурбуєтесь на трибуні ООН?

Винних треба ліквідовувати в їх же домівках. Підривати керованими фугасами разом з їх сім'ями на святкуванні днів народжень. Пригощати бойовими отруйними речовинами, щоб останнім, що ці виродки бачили у своєму нікчемному житті - це їх жінок і дітей, що корчаться в судомах і здихають в калюжах власної блювоти і сечі.
показать весь комментарий
10.12.2024 17:48
+14
Прізвища ми не називаємо бо недайбоже бути не максимально гуманними, да? Дивно що очі не закрили наліпками, а чому? Шашлики на майскіе продовжуються хоч там як.
показать весь комментарий
10.12.2024 17:47
+11
Збочнці кацапські. Вибл.дки- герантофіли.
показать весь комментарий
10.12.2024 17:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ти диви, а на фото наче на людей схожі...
показать весь комментарий
10.12.2024 17:45 Ответить
Не схожі.
показать весь комментарий
10.12.2024 18:11 Ответить
Схожі на звичайних орків. Ти один цього небачиш?
показать весь комментарий
11.12.2024 00:19 Ответить
Прізвища ми не називаємо бо недайбоже бути не максимально гуманними, да? Дивно що очі не закрили наліпками, а чому? Шашлики на майскіе продовжуються хоч там як.
показать весь комментарий
10.12.2024 17:47 Ответить
Ідентифіковано. Що далі? Подасте запит на рашку про екстрадицію? Глибоко стурбуєтесь на трибуні ООН?

Винних треба ліквідовувати в їх же домівках. Підривати керованими фугасами разом з їх сім'ями на святкуванні днів народжень. Пригощати бойовими отруйними речовинами, щоб останнім, що ці виродки бачили у своєму нікчемному житті - це їх жінок і дітей, що корчаться в судомах і здихають в калюжах власної блювоти і сечі.
показать весь комментарий
10.12.2024 17:48 Ответить
Робимо збір?
показать весь комментарий
10.12.2024 17:49 Ответить
Збочнці кацапські. Вибл.дки- герантофіли.
показать весь комментарий
10.12.2024 17:54 Ответить
показать весь комментарий
10.12.2024 18:23 Ответить
А можна цю інформацію Англійською мовою? Про таке треба КРИЧАТИ на весь світ, бо ще й досі є любителі "матрьошкі й какошніка" серед іноземців.
показать весь комментарий
10.12.2024 18:24 Ответить
А чому не в міжнародний розшук ?
показать весь комментарий
10.12.2024 19:25 Ответить
Якщо у матері правоохоронця без'ядерний статус, то хто ж її не згвалтує, якщо бажаючих багато. Закінчаться одні, глобалісти пришлють наступних.
показать весь комментарий
10.12.2024 20:07 Ответить
 
 