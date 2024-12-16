Сообщено о подозрении российскому генералу Кириллову, приказавшему применять химоружие против Сил обороны: с начала вторжения зафиксировано более 4,8 тыс. случаев, - СБУ

Служба безопасности задокументировала военные преступления со стороны российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова - начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, чиновник ответственен за массовое применение рашистами запрещенного химического оружия против Сил обороны на восточном и южном фронтах Украины.

Сколько случаев применения зафиксировано?

По приказу Кириллова с начала полномасштабной войны зафиксировано более 4,8 тыс. случаев использования врагом химбоеприпасов.

В частности, речь идет о боевых гранатах "К-1", снаряженных ядовитыми веществами раздражающего действия - CS и CN. Их использование запрещено Конвенцией о запрещении разработки, производства, применения химического оружия и о его уничтожении от 13.01.1993.

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По данным СБУ, в течение полномасштабного вторжения РФ в военные госпитали и другие медучреждения Украины направлено более 2 тыс. военных Сил обороны с различными степенями химического отравления.

Характер поражений

"В основном оккупанты используют боеприпасы с отравляющими веществами в виде сбросов с FPV-дронов на пункты обороны украинских защитников.

От приведения в действие гранат с химическим зарядом его ядовитые соединения поражают слизистые оболочки человека, прежде всего - глаза и дыхательные пути", - говорится в сообщении.

Таким образом рашисты пытаются заставить украинских воинов выходить из окопов под прямой огонь оккупантов.

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Где чаще всего враг применяет химическое оружие?

По данным следствия, оккупанты применяют опасные химические вещества преимущественно на самых горячих направлениях боевых действий, где пытаются скрыть применение химсредств под плотным арт-обстрелом.

СБУ идентифицировала на поле боя и передала процессуальным способом (chain-of-custody) в международную Организацию по запрещению химического оружия российские гранаты с отравляющими веществами и соответствующие образцы почвы.

Две лаборатории этого учреждения, которые действуют отдельно друг от друга, подтвердили соответствующие военные преступления России.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Кириллову о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военное преступление, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

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Досудебное расследование продолжается для документирования других фактов нарушения оккупантами международного гуманитарного права.