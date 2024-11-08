В октябре рашисты совершили 323 атаки с использованием боеприпасов, снаряженных опасными химическими веществами, - Генштаб. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения зафиксировано 4613 применений врагом боеприпасов, снаряженных опасными химическими веществами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Рядом с обычными средствами огневого поражения противник применяет боеприпасы, такие как К-51 и РГ-ВО, снаряженные опасными химическими веществами, которые являются средствами борьбы с беспорядками и запрещены для использования в качестве средств ведения войны. Также есть значительная доля боеприпасов, содержащих опасные химические соединения неустановленного типа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за октябрь 2024 года подразделениями радиационной, химической, биологической разведки Сил поддержки Вооруженных Сил Украины зафиксировано 323 таких случая.

В Генштабе отмечают, что с началом широкомасштабного вторжения России против Украины подразделениями радиационной, химической, биологической разведки осуществлялась непосредственная фиксация случаев применения опасных химических веществ на поле боя.

"С февраля 2023 года применение россиянами опасных химических веществ приобрело системный характер. Зафиксировано 4613 применений врагом боеприпасов, снаряженных опасными химическими веществами.

Этим РФ грубо нарушает правила ведения войны, игнорирует нормы и обязательства по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении" отметили в командовании Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.

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