У жовтні рашисти здійснили 323 атаки з використанням боєприпасів, які споряджені небезпечними хімічними речовинами, - Генштаб. ІНФОГРАФІКА

З початку повномаштабного вторгення зафіксовано 4613 застосувань ворогом боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Поруч зі звичайними засобами вогневого ураження противник застосовує боєприпаси, такі як К-51 та РГ-ВО, споряджені небезпечними хімічними речовинами, які є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для використання як засоби ведення війни. Також є значна частка боєприпасів, що містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за жовтень 2024 року підрозділами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки Сил підтримки Збройних Сил України зафіксовано 323 таких випадки.

У Генштабі відмічають, що з початком широкомасштабного вторгнення росії проти України підрозділами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки здійснювалась безпосередня фіксація випадків застосування небезпечних хімічних речовин на полі бою.

"З лютого 2023 року застосування росіянами небезпечних хімічних речовин набуло системного характеру. Зафіксовано 4613 застосувань ворогом боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами.

Цим РФ грубо порушує правила ведення війни, ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення" зазначили у Командуванні Сил підтримки Збройних Сил України.

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