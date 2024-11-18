Организация по запрету химического оружия нашла запрещенный газ в почве с мест боевых действий в Украине

В образцах снарядов и почвы из зоны боевых действий в Украине был найден запрещенный газ CS. Его наличие запрещено конвенцией об использовании химического оружия.

Об этом говорится в заявлении Организации по запрещению химического оружия, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что образцы для исследования отобрали после инцидента, который произошел 20 сентября 2024 года вблизи села Ильинка в Днепропетровской области.

"Анализы назначенных организацией лабораторий, проведенные отдельно и независимо друг от друга, подтверждают, что образцы гранаты и почвы, отобранные из траншеи, содержат вещество... известное как CS", - говорится в заявлении.

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В то же время в организации сказали, что в докладе "не ставилась цель определить источник или происхождение токсичного химического вещества".

Это первый случай, когда в организации подтвердили использование газа, предназначенного для массового поражения, в регионах, где ведутся боевые действия в Украине.

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