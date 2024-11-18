РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11224 посетителя онлайн
Новости Война
1 913 15

Организация по запрету химического оружия нашла запрещенный газ в почве с мест боевых действий в Украине

Підтвердились факти використання заборонених газів в Україні

В образцах снарядов и почвы из зоны боевых действий в Украине был найден запрещенный газ CS. Его наличие запрещено конвенцией об использовании химического оружия.

Об этом говорится в заявлении Организации по запрещению химического оружия, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что образцы для исследования отобрали после инцидента, который произошел 20 сентября 2024 года вблизи села Ильинка в Днепропетровской области.

"Анализы назначенных организацией лабораторий, проведенные отдельно и независимо друг от друга, подтверждают, что образцы гранаты и почвы, отобранные из траншеи, содержат вещество... известное как CS", - говорится в заявлении.

Также читайте: В октябре рашисты совершили 323 атаки с использованием боеприпасов, снаряженных опасными химическими веществами, - Генштаб. ИНФОГРАФИКА

В то же время в организации сказали, что в докладе "не ставилась цель определить источник или происхождение токсичного химического вещества".

Это первый случай, когда в организации подтвердили использование газа, предназначенного для массового поражения, в регионах, где ведутся боевые действия в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ регулярно использует химическое оружие по всей линии фронта в Украине, - постпред при ОЗХО Карасевич

Автор: 

Газ (10223) химическое оружие (367)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
І що? І висловила велике занепокоєння?
показать весь комментарий
18.11.2024 21:43
+3
Ше один доказ шо кацапів потрібно бити по самі гланди
показать весь комментарий
18.11.2024 21:43
+2
Ця підарська організація зараз скаже, щ то все Україна, а рафік не уінават.
показать весь комментарий
18.11.2024 21:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"не ставилася мета визначити джерело або походження токсичної хімічної речовини". Джерело:
І не удобища?
показать весь комментарий
18.11.2024 21:42 Ответить
Пригадався Пауел)Отут би йому затрісти пробіркою на асамблеї якійсь ,й авіаносні групи зайшли б в Чорне море.
показать весь комментарий
18.11.2024 21:42 Ответить
Це звичайний Хлорбензальмалондинитрил в народі відомий як "Сірєнь". Щоб ним отруїти треба повні рот і дyпy напхати. І то не гарантовано. "Запрошеним якімось там конвенціями" його вважають тільки гомoceкі, які з цього піар і зиск мають.
показать весь комментарий
18.11.2024 22:08 Ответить
Забороненим, тупий гугел.
показать весь комментарий
18.11.2024 22:09 Ответить
Ше один доказ шо кацапів потрібно бити по самі гланди
показать весь комментарий
18.11.2024 21:43 Ответить
Ця підарська організація зараз скаже, щ то все Україна, а рафік не уінават.
показать весь комментарий
18.11.2024 21:43 Ответить
І що? І висловила велике занепокоєння?
показать весь комментарий
18.11.2024 21:43 Ответить
На превеликий жаль, занепокоєння тут не буде бо занепокоєння - то занадто для такої дрібнички. Зараз ***** у них час закликати усі сторони до деескалації.
показать весь комментарий
18.11.2024 21:46 Ответить
На жаль, Ви говорите правду. Воно і мир такий же буде. Кацапи продовжать обстрілювати Україну, а ми змушені будемо терпіти мовчки, адже ''мир настав", ми ж не терористи, щоб ескалацію знов допустити.
показать весь комментарий
18.11.2024 22:06 Ответить
@ "На Покровському напрямку Силам оборони України вдається стримувати російські війська: ситуація поступово стабілізується.
Що стосується боїв на Покровському, Курахівському напрямках, російські війська думали, що вони можуть мати успіх одразу і в русі на Покровськ, і на Курахове, але, як зазвичай, надірвалися, як зазвичай, створили для себе хибну думку в цьому плані. Видно, що на Покровському напрямку вдається зараз Збройним силам стримувати російські війська. Є покращення тактичних позицій нашими Збройними силами на північному фланзі в районі Покровська.
Ситуація поступово стабілізується. Тобто Збройні сили України наближаються до стабілізації фронту на Покровському напрямку".
Станом на сьогодні російські окупанти основні зусилля сконцентрували на Курахівському напрямку:
"Найближчим часом нас очікує битва якраз за Курахове, яка може розтягнутися до кінця цього року… Можливо, за оптимістичним сценарієм можна сказати так обережно, що якщо тенденції будуть такими, що ми отримуватимемо необхідні пакети допомоги, то, в принципі, десь на середину січня можна буде говорити про те, щоб остаточно стабілізувати Східний фронт та зупинити наступальні дії російських військ", - вважає експерт."
показать весь комментарий
18.11.2024 21:44 Ответить
Дивчина Маша балончик знайшла,
Надпис "Сі-Ес" на балоні була,
Маша подумала: дезодорант.
Повільно тіло сповзло під сервант.
показать весь комментарий
18.11.2024 21:54 Ответить
Цікаво: удар по Іраку був заснований на інформації, що там виготовляють ЯЗ, але перевірки після поразки Саддама не підтвердили цієї інформації (офіційно), а офіційно підтверджене використання хімічної зброї, яка заборонена на глобальному/міжнародному рівні - "нє всьо так адназначна"....

Згадується приказка: "закон наче дишло: як повернув - туди і вийшло"... Сьогодні ще "не на часі" реагувати... Але ж завтра може бути пізно!
Зупиніть Землю! Я зійду....
показать весь комментарий
18.11.2024 22:06 Ответить
Самою великою помилкою Бога є те, що він створив людину. Земля вже скаженіє та помирає від її витівок.
показать весь комментарий
19.11.2024 00:30 Ответить
 
 