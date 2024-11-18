Организация по запрету химического оружия нашла запрещенный газ в почве с мест боевых действий в Украине
В образцах снарядов и почвы из зоны боевых действий в Украине был найден запрещенный газ CS. Его наличие запрещено конвенцией об использовании химического оружия.
Об этом говорится в заявлении Организации по запрещению химического оружия, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что образцы для исследования отобрали после инцидента, который произошел 20 сентября 2024 года вблизи села Ильинка в Днепропетровской области.
"Анализы назначенных организацией лабораторий, проведенные отдельно и независимо друг от друга, подтверждают, что образцы гранаты и почвы, отобранные из траншеи, содержат вещество... известное как CS", - говорится в заявлении.
В то же время в организации сказали, что в докладе "не ставилась цель определить источник или происхождение токсичного химического вещества".
Это первый случай, когда в организации подтвердили использование газа, предназначенного для массового поражения, в регионах, где ведутся боевые действия в Украине.
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І не удобища?
Що стосується боїв на Покровському, Курахівському напрямках, російські війська думали, що вони можуть мати успіх одразу і в русі на Покровськ, і на Курахове, але, як зазвичай, надірвалися, як зазвичай, створили для себе хибну думку в цьому плані. Видно, що на Покровському напрямку вдається зараз Збройним силам стримувати російські війська. Є покращення тактичних позицій нашими Збройними силами на північному фланзі в районі Покровська.
Ситуація поступово стабілізується. Тобто Збройні сили України наближаються до стабілізації фронту на Покровському напрямку".
Станом на сьогодні російські окупанти основні зусилля сконцентрували на Курахівському напрямку:
"Найближчим часом нас очікує битва якраз за Курахове, яка може розтягнутися до кінця цього року… Можливо, за оптимістичним сценарієм можна сказати так обережно, що якщо тенденції будуть такими, що ми отримуватимемо необхідні пакети допомоги, то, в принципі, десь на середину січня можна буде говорити про те, щоб остаточно стабілізувати Східний фронт та зупинити наступальні дії російських військ", - вважає експерт."
Надпис "Сі-Ес" на балоні була,
Маша подумала: дезодорант.
Повільно тіло сповзло під сервант.
Згадується приказка: "закон наче дишло: як повернув - туди і вийшло"... Сьогодні ще "не на часі" реагувати... Але ж завтра може бути пізно!
Зупиніть Землю! Я зійду....