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Украина присоединилась к заявлению в поддержку выполнения Конвенции о запрещении химоружия, - МИД

МЗС: Україна приєдналася до заяви щодо заборони хімзброї

Украина присоединилась к Совместному заявлению от имени 59 государств в поддержку неукоснительного выполнения положений Конвенции о запрещении химического оружия, в частности в части запрета использования химических средств борьбы с беспорядками как метода ведения войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел.

Отмечается, что заявление было произнесено в рамках 29-й сессии Конференции государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия.

"Полностью разделяем позицию о том, что использование химического оружия и химических средств борьбы с беспорядками в качестве метода ведения войны составляет грубое нарушение норм международного права и ставит под угрозу достижение мира, свободного от химического оружия", - говорится в комментарии.

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Кроме того, в МИД отметили высокую оценку работы Организации по запрещению химоружия и государств-партнеров, направленной на доказательство фактов применения РФ химических средств борьбы с беспорядками как средства ведения войны против Украины.

Также в министерстве напомнили, что недавний отчет Организации подтвердил наличие в предоставленных Украиной доказательствах, которые были отобраны на линии фронта, химических элементов, которые относятся к химическим средствам борьбы с беспорядками, и регулярно применяются РФ в нарушение требований Конвенции о запрещении химического оружия.

"Совместное заявление привлекает особое внимание к этим нарушениям - многочисленным сообщениям об использовании Российской Федерацией химических средств борьбы с беспорядками и других токсичных химических веществ на линии фронта в Украине. Украинская сторона задокументировала в период с февраля 2023 года 4 950 случаев применения Российской Федерацией боеприпасов, содержащих опасные химические вещества", - добавили в МИД.

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Как отмечается, в совместном заявлении государства-участники подтверждают готовность поддерживать укрепление потенциала Технического секретариата ОЗХО оказывать помощь Украине, а также исчерпывающе реагировать на применение химического оружия и химических средств в войне против Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Организация по запрещению химического оружия в образцах снарядов и почвы из зоны боевых действий в Украине нашла запрещенный газ CS. Его наличие запрещено конвенцией об использовании химического оружия.

Автор: 

МИД (6934) химическое оружие (367)


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Наступний крок приєднатися до заборони касетних ***********. Щоб можна було лише кацапам. Потужно дякуємо зеленському за міжнародий "упіх".
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29.11.2024 11:58 Ответить
ой, *** ми такі чесні.
а не можна було, спочатку всю хімію вилити на кацапів, а вже потім приєднуватись?
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29.11.2024 11:59 Ответить
Так, а де її взяти ту хімію? Навіть росіяни максимум гранати з отрутою скидають. Ніхто не проводить газові атаки як у першу світову війну.
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29.11.2024 12:01 Ответить
тобто?
дрон термітник зробили, а дрон ціанідник не можемо?
особисто знаю пару трійку випускників, найкращих хімфаків україни.
такі рідини, ще у студентські роки, бадяжили, що дух захоплювало.
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29.11.2024 12:10 Ответить
Слізогінний газ відміняється для розгону? То куйня в порівнянні з водометами.
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29.11.2024 12:02 Ответить
А кацапів з України чим витравлювати будемо? Самі ж собі руки в'яжемо. Довбаки зелені, красти припинити не на часі, вибори не на часі, а обмежувати бойову спроможність так будь-ласка.
Зелені вороги працюють на "уйла!
Зелю геть!
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29.11.2024 12:18 Ответить
 
 