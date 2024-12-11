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Новости Оккупация Крыма Война
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В оккупированном Севастополе раздаются взрывы: Развожаев говорит о якобы работе ПВО

Вечером, 11 декабря, во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы, оккупационные "власти" Крыма пожаловались на атаку БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева.

По его словам, над Крымом якобы была слышна работа местной ПВО.

Также якобы были уничтожены два дрона самолетного типа над акваторией Черного моря на высоте почти в 2 километра.

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Окупований Крим під атакою БПЛА 11 грудня: вибухи у Севастополі

По данным "Крымского ветра", вероятно, есть "прилет" в районе Камышовой или Казачьей бухты, там поднимается дым.

В то же время пророссийские Telegram-каналы сообщают, что в Крыму якобы замечены другие беспилотники.

Местные жители также сообщают о том, что российские оккупанты задействовали вертолеты для уничтожения дронов.

Силы обороны Украины пока не комментировали атаку БПЛА на оккупированный Крым.

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беспилотник (3580) взрыв (6734) Крым (26376) город Севастополь (1760)


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Золоті пляжі Іспанії ВИМАГАЮТЬ "зрєліщ" від Буданова та його морських дронів. Ціль просто чудова ! Жирний караван "рашистських біглянок".
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11.12.2024 20:56 Ответить
 
 