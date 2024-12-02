Оккупанты усиливают защиту Керченского моста: устанавливают новые башни с системами ПВО. ФОТО

Во временно оккупированном Крыму российские захватчики усиливают защиту Керченского моста дополнительными башнями с системами противовоздушной обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр журналистских расследований.

"Первые обнаруженные башни состоят из двух частей, из которых внутренняя - башня-трансформер с лестницей, внешняя - металлический каркас, который закрепляет и удерживает всю конструкцию, на вершине которой размещается боевой модуль зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРГК) "Панцирь-С1М", - говорится в сообщении.

Первые такие башни заметили еще в сентябре, а именно вблизи острова Тузла. Вероятно, их там установили в середине того же месяца.

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Новые башни журналисты заметили в конце ноября. Их сооружают на 30 пролете со стороны арки моста. Подобные 30 башен стоят возле моста со стороны Керчи.

Как сообщает "Центр журналистских расследований", захватчики начали выстраивать эшелонированную систему защиты моста в Керченском проливе еще в мае 2024 года. Тогда они начали устанавливать баржи и боновые заграждения, чтобы защитить опоры моста от атак морских беспилотников.

Оккупанты также смонтировали параллельные антидронные мосты с обеих сторон и установили в море заграждения из тетраподов и металлических "ежей".

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