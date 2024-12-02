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Новости Фото Оккупация Крыма
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Оккупанты усиливают защиту Керченского моста: устанавливают новые башни с системами ПВО. ФОТО

Во временно оккупированном Крыму российские захватчики усиливают защиту Керченского моста дополнительными башнями с системами противовоздушной обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр журналистских расследований.

"Первые обнаруженные башни состоят из двух частей, из которых внутренняя - башня-трансформер с лестницей, внешняя - металлический каркас, который закрепляет и удерживает всю конструкцию, на вершине которой размещается боевой модуль зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРГК) "Панцирь-С1М", - говорится в сообщении.

Первые такие башни заметили еще в сентябре, а именно вблизи острова Тузла. Вероятно, их там установили в середине того же месяца.

Смотрите также: В оккупированном Крыму обрушился мост над железнодорожными путями, есть пострадавшие. ФОТО

Росіяни посилюють захист Керченського мосту додатковими вежами із системами ППО

Новые башни журналисты заметили в конце ноября. Их сооружают на 30 пролете со стороны арки моста. Подобные 30 башен стоят возле моста со стороны Керчи.

Как сообщает "Центр журналистских расследований", захватчики начали выстраивать эшелонированную систему защиты моста в Керченском проливе еще в мае 2024 года. Тогда они начали устанавливать баржи и боновые заграждения, чтобы защитить опоры моста от атак морских беспилотников.

Оккупанты также смонтировали параллельные антидронные мосты с обеих сторон и установили в море заграждения из тетраподов и металлических "ежей".

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Росіяни посилюють захист Керченського мосту додатковими вежами із системами ППО

Росіяни посилюють захист Керченського мосту додатковими вежами із системами ППО

Автор: 

защита (184) Крым (26376) Керченский мост (393)


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Топ комментарии
+13
Є один об'єкт який працює на війну вже 3 роки, а сліпий та глухий Буданов чомусь на бачить і не чує як по ньому щоденно йдуть ешелони з пальним та зброєю. Цей надважливий для ворога об'єкт називається Чонгарські мости.
Хтось серйозно думає,що вони хочуть перемоги?
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02.12.2024 21:26
+9
а в нас тільки язиком псдять. чому вже рік кацапи там спокійно укріплюють оборону і нічого не приліта? на сьогодні потрібно вже в 100 раз більше зусиль та коштів, щоб вразить той клятий міст.
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02.12.2024 21:19
+4
Оце свідчить, що не треба триндіти передчасно. Ні Буданову, ні українцю. Контрнаступ не навчив, і "лінія суровікіна" з'явилась, щоб кацапи побавились ?
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02.12.2024 21:15
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Правила форума Совет форумчан
Оце свідчить, що не треба триндіти передчасно. Ні Буданову, ні українцю. Контрнаступ не навчив, і "лінія суровікіна" з'явилась, щоб кацапи побавились ?
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02.12.2024 21:15 Ответить
Ти чого триндиш?
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02.12.2024 21:17 Ответить
а ти чого 3.14здішь?
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02.12.2024 21:36 Ответить
Я ***** з бункера не посилаю нікого. З Мівіною в зубах. Бо ... одне діло на острові під стволами гармат кораблів послати "руцький корабль", а інше діло лежачи під охоронцями в захищеному місті *****. Значить я не триндЮ. А взагалі, я кажу по ділу. А ось ти по яким наказам, чи вірніше чиїм ? Все одно його повісять ногами догори. Щоб він там в ОПісі не
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02.12.2024 23:03 Ответить
У нас також є мости через широкий Дніпро.
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02.12.2024 21:16 Ответить
а в нас тільки язиком псдять. чому вже рік кацапи там спокійно укріплюють оборону і нічого не приліта? на сьогодні потрібно вже в 100 раз більше зусиль та коштів, щоб вразить той клятий міст.
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02.12.2024 21:19 Ответить
Є один об'єкт який працює на війну вже 3 роки, а сліпий та глухий Буданов чомусь на бачить і не чує як по ньому щоденно йдуть ешелони з пальним та зброєю. Цей надважливий для ворога об'єкт називається Чонгарські мости.
Хтось серйозно думає,що вони хочуть перемоги?
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02.12.2024 21:26 Ответить
цілком погоджуюсь. вже рік кажу те саме, при чому аргумент "вони нам потрібні для наступу в крим" рахую нікчемним, бо пуйло їх сам підірве одразу, як на горизонті чонгару появляться ЗСУ!
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02.12.2024 21:47 Ответить
Мамкіні експерди навалилися знову. В Херсоні орки через кілометровий Дніпро переправи робили і тільки постійні удари Хаймарсів їх кошмарили. Цей перешийок взагалі ні про що, якщо ми тільки СтормШадов їх довбати зможемо....
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02.12.2024 23:14 Ответить
Вертухаів! - вертухаів на міст розставляите
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02.12.2024 21:22 Ответить
Це якесь шанобливе визнання вмілих і грамотних дій ворога. Рідко тут бувають такі новини.
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02.12.2024 21:25 Ответить
Які би орки не були тупі і мясні, оборона в них зараза якась непробивна виходить. Нашим потужним не завадило би навчитися в них строїти оборонні споруди.
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02.12.2024 23:16 Ответить
Скільки ця кладочка ще буде стояти? Мала б до інавгурації впасти.
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02.12.2024 21:41 Ответить
Может сколько и киевские моста через Днепр?
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02.12.2024 21:52 Ответить
рашистська агентура ,на чолі з єрмаком ,оберігають міст ,як "зіницю ока" ,не дозволяючи наносити по ньому ракетні удари....
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02.12.2024 21:42 Ответить
Чому їм дали змонтувати ці вежі ?
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02.12.2024 21:43 Ответить
ну і нахріна нам ця інформація?
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02.12.2024 21:45 Ответить
І що ніхто не виступить офіційно й не розкаже як ми будемо оминати ті пастки?
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02.12.2024 21:51 Ответить
Є ракети у Ізраїля та США. У них Джіпіес не працює, бо в пам'яті блоку керування забиті координати та зовнішній вигляд об'єкту.
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03.12.2024 07:29 Ответить
Той міст і Чонгар треба було розбомбити ще на початку війни але внутрішні вороги все зробили, щоб кацапи Південь і ЗАЕС захопили!
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02.12.2024 22:07 Ответить
 
 