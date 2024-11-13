В оккупированном Крыму обрушился мост над железнодорожными путями, есть пострадавшие. ФОТО

Вечером 13 ноября в Джанкойском районе оккупированного Крыма рухнул автомобильный мост, проложенный над железнодорожными путями. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает проект Радио Свобода Крым.Реалии со ссылкой на местные телеграм-каналы, передает Цензор.НЕТ.

Известно, что мост обрушился на дороге Джанкой - Маслово.

Как сообщают очевидцы, мост не смог выдержать вес тяжелой фуры. Утверждается, что в результате происшествия есть пострадавшие.

Российское МЧС Крыма сообщило, что в момент обрушения на мосту находились легковушка и грузовик. Сообщают, что удалось деблокировать 2 пострадавших.

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Инцидент подтвердила глава российской администрации Джанкойского района Инна Федоренко. При этом о пострадавших она не сообщила.



