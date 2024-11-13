РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6705 посетителей онлайн
Новости Фото Оккупация Крыма
11 462 25

В оккупированном Крыму обрушился мост над железнодорожными путями, есть пострадавшие. ФОТО

Вечером 13 ноября в Джанкойском районе оккупированного Крыма рухнул автомобильный мост, проложенный над железнодорожными путями. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает проект Радио Свобода Крым.Реалии со ссылкой на местные телеграм-каналы, передает Цензор.НЕТ.

Известно, что мост обрушился на дороге Джанкой - Маслово.

Как сообщают очевидцы, мост не смог выдержать вес тяжелой фуры. Утверждается, что в результате происшествия есть пострадавшие.

Российское МЧС Крыма сообщило, что в момент обрушения на мосту находились легковушка и грузовик. Сообщают, что удалось деблокировать 2 пострадавших.

Смотрите: В лагере "Артек" в оккупированном Крыму заметили детей из Германии. ФОТО

Инцидент подтвердила глава российской администрации Джанкойского района Инна Федоренко. При этом о пострадавших она не сообщила.

В окупованому Криму обвалився міст на дорозі Джанкой - Маслово
В окупованому Криму обвалився міст на дорозі Джанкой - Маслово

Джанкой (83) Крым (26389) мост (1028)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+24
Це - тільки квіточки! В вас земля палати буде під ногами в українському Криму!
показать весь комментарий
13.11.2024 22:28
+19
Пєрвий пошол! Тепер на черзі - Кримський міст.

показать весь комментарий
13.11.2024 22:38
+11
Паровоз столкнулся с пароходом. Оба засмотрелись на падающий самолёт
показать весь комментарий
13.11.2024 22:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це - тільки квіточки! В вас земля палати буде під ногами в українському Криму!
показать весь комментарий
13.11.2024 22:28 Ответить
А щось я ре бачу, де там залізнична колія.
показать весь комментарий
14.11.2024 11:22 Ответить
необязательно мосты взрывать
показать весь комментарий
13.11.2024 22:36 Ответить
Действительно, "русский мир" так управляет территорией, что оно там само собой разрушается
показать весь комментарий
14.11.2024 12:11 Ответить
Пєрвий пошол! Тепер на черзі - Кримський міст.

показать весь комментарий
13.11.2024 22:38 Ответить
Он бьіл тяжелєє воздуха
показать весь комментарий
13.11.2024 22:42 Ответить
Паровоз столкнулся с пароходом. Оба засмотрелись на падающий самолёт
показать весь комментарий
13.11.2024 22:42 Ответить
''Камені з неба'' розпочинають свій хід.
показать весь комментарий
13.11.2024 22:54 Ответить
зацитую класика-"міст втомився"...
показать весь комментарий
13.11.2024 22:55 Ответить
Трохи не той що треба....
показать весь комментарий
13.11.2024 23:03 Ответить
Фура на эти опорные столбы села как на бутылку 😁
показать весь комментарий
14.11.2024 04:47 Ответить
да і куй з ними
показать весь комментарий
14.11.2024 06:42 Ответить
А шо, посади окупантвв вже в лапки не беруть?
показать весь комментарий
14.11.2024 08:44 Ответить
Та вже зєля з всіма зеленими буде з ними цілуватись і героями нагороджувати. "какая разніца"
показать весь комментарий
14.11.2024 11:20 Ответить
можно просто по мосту пустить перегруз и не надо ничего взрывать
показать весь комментарий
14.11.2024 10:48 Ответить
Щось тут не так , що , навіть партизани не підпилювали нічого ?
показать весь комментарий
14.11.2024 10:51 Ответить
Міст кацапофоб.
показать весь комментарий
14.11.2024 11:01 Ответить
Це давно мали б зробити найвидатніші патріоти Зермаки, які віддають команди ЗСУ, ГУР, СБУ.
Але не хочуть гнівити ху@ла.
показать весь комментарий
14.11.2024 11:11 Ответить
не те, що не хочуть. Не можуть вони йти проти свого царя.
показать весь комментарий
14.11.2024 11:25 Ответить
У Атеш була пилка...
показать весь комментарий
14.11.2024 11:28 Ответить
Перевозили важку техніку
показать весь комментарий
14.11.2024 11:42 Ответить
А якби 24.02.2022 всі ці мости і шляхопроводи були підірвані, змогли б кацапи за добу дійти до Олешків, Каховки, Енергодара, Бердянська і за дві доби до Маріка?
Чи хтось "проіпав"?
показать весь комментарий
14.11.2024 12:20 Ответить
показать весь комментарий
14.11.2024 12:32 Ответить
Міст: "Я устал, я ухожу".
показать весь комментарий
14.11.2024 15:00 Ответить
Жаль фура нездетонувала((
показать весь комментарий
14.11.2024 18:46 Ответить
 
 