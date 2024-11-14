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Новини Фото Окупація Криму
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В окупованому Криму обвалився міст у Джанкойському районі, через це зупинили вантажні перевезення. ФОТО (оновлено)

Увечері 13 листопада у Джанкойському районі окупованого Криму впав автомобільний міст, прокладений над залізничними коліями. Влада упинила вантажні перевезення залізницею між півостровом та окупованою частиною Запорізької області.

Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на місцеві телеграм-канали, передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що міст обвалився на дорозі Джанкой - Маслово. 

Як повідомляють очевидці, міст не зміг витримати вагу важкої фури. Стверджується, що внаслідок події є постраждалі.

Російське МНС Криму повідомило, що в момент обвалення на мосту перебували легковик і вантажівка. Повідомляють, що вдалося деблокувати 2 постраждалих.

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Інцидент підтвердила глава російської адміністрації Джанкойського району Інна Федоренко. При цьому про постраждалих вона не повідомила.

ОНОВЛЕННЯ

14 листопада Радіо Свобода повідомило: "Залізничний рух обіцяють поновити протягом доби. Крім того, зупинено рух на ділянці дороги Солоне Озеро – Джанкой".

Як заявив призначений Росією голова півострова Сергій Аксьонов, відновлення зруйнованого автомобільного мосту займе три-чотири місяці і вимагатиме 180-200 мільйонів рублів. Роботи будуть проведені у 2025 році.

В окупованому Криму обвалився міст на дорозі Джанкой - Маслово
В окупованому Криму обвалився міст на дорозі Джанкой - Маслово

Автор: 

Джанкой (66) Крим (14143) міст (1231)


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Топ коментарі
+24
Це - тільки квіточки! В вас земля палати буде під ногами в українському Криму!
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13.11.2024 22:28
+19
Пєрвий пошол! Тепер на черзі - Кримський міст.

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13.11.2024 22:38
+11
Паровоз столкнулся с пароходом. Оба засмотрелись на падающий самолёт
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13.11.2024 22:42
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Це - тільки квіточки! В вас земля палати буде під ногами в українському Криму!
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13.11.2024 22:28 Відповісти
А щось я ре бачу, де там залізнична колія.
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14.11.2024 11:22 Відповісти
необязательно мосты взрывать
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13.11.2024 22:36 Відповісти
Действительно, "русский мир" так управляет территорией, что оно там само собой разрушается
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14.11.2024 12:11 Відповісти
Пєрвий пошол! Тепер на черзі - Кримський міст.

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13.11.2024 22:38 Відповісти
Он бьіл тяжелєє воздуха
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13.11.2024 22:42 Відповісти
Паровоз столкнулся с пароходом. Оба засмотрелись на падающий самолёт
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13.11.2024 22:42 Відповісти
''Камені з неба'' розпочинають свій хід.
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13.11.2024 22:54 Відповісти
зацитую класика-"міст втомився"...
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13.11.2024 22:55 Відповісти
Трохи не той що треба....
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13.11.2024 23:03 Відповісти
Фура на эти опорные столбы села как на бутылку 😁
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14.11.2024 04:47 Відповісти
да і куй з ними
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14.11.2024 06:42 Відповісти
А шо, посади окупантвв вже в лапки не беруть?
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14.11.2024 08:44 Відповісти
Та вже зєля з всіма зеленими буде з ними цілуватись і героями нагороджувати. "какая разніца"
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14.11.2024 11:20 Відповісти
можно просто по мосту пустить перегруз и не надо ничего взрывать
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14.11.2024 10:48 Відповісти
Щось тут не так , що , навіть партизани не підпилювали нічого ?
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14.11.2024 10:51 Відповісти
Міст кацапофоб.
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14.11.2024 11:01 Відповісти
Це давно мали б зробити найвидатніші патріоти Зермаки, які віддають команди ЗСУ, ГУР, СБУ.
Але не хочуть гнівити ху@ла.
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14.11.2024 11:11 Відповісти
не те, що не хочуть. Не можуть вони йти проти свого царя.
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14.11.2024 11:25 Відповісти
У Атеш була пилка...
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14.11.2024 11:28 Відповісти
Перевозили важку техніку
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14.11.2024 11:42 Відповісти
А якби 24.02.2022 всі ці мости і шляхопроводи були підірвані, змогли б кацапи за добу дійти до Олешків, Каховки, Енергодара, Бердянська і за дві доби до Маріка?
Чи хтось "проіпав"?
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14.11.2024 12:20 Відповісти
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14.11.2024 12:32 Відповісти
Міст: "Я устал, я ухожу".
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14.11.2024 15:00 Відповісти
Жаль фура нездетонувала((
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14.11.2024 18:46 Відповісти
 
 