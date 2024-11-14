В окупованому Криму обвалився міст у Джанкойському районі, через це зупинили вантажні перевезення. ФОТО (оновлено)

Увечері 13 листопада у Джанкойському районі окупованого Криму впав автомобільний міст, прокладений над залізничними коліями. Влада упинила вантажні перевезення залізницею між півостровом та окупованою частиною Запорізької області.

Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на місцеві телеграм-канали, передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що міст обвалився на дорозі Джанкой - Маслово.

Як повідомляють очевидці, міст не зміг витримати вагу важкої фури. Стверджується, що внаслідок події є постраждалі.

Російське МНС Криму повідомило, що в момент обвалення на мосту перебували легковик і вантажівка. Повідомляють, що вдалося деблокувати 2 постраждалих.

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Інцидент підтвердила глава російської адміністрації Джанкойського району Інна Федоренко. При цьому про постраждалих вона не повідомила.

ОНОВЛЕННЯ

14 листопада Радіо Свобода повідомило: "Залізничний рух обіцяють поновити протягом доби. Крім того, зупинено рух на ділянці дороги Солоне Озеро – Джанкой".

Як заявив призначений Росією голова півострова Сергій Аксьонов, відновлення зруйнованого автомобільного мосту займе три-чотири місяці і вимагатиме 180-200 мільйонів рублів. Роботи будуть проведені у 2025 році.



