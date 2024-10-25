В лагере "Артек" в оккупированном Крыму заметили детей из Германии. ФОТО

Несколько немецких детей провели три недели в одном из крупнейших "молодежных центров России" - захваченном лагере "Артек", расположенном в оккупированном Крыму. Они встречались с представителями путинской партии "Единая Россия".

Об этом сообщает портал немецкой компании T-online, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, программа "отдыха" организована партией Владимира Путина "Единая Россия", она включала встречи с российскими военными, которые демонстрировали патриотизм и положительное отношение к войне в Украине.

Портал выяснил, что в оккупированном Крыму три недели провели дети из Германии, а также, предположительно, Финляндии и Франции.

Впервые на это обратили внимание финские СМИ, а t-online удалось найти подтверждение как на страницах "Артека", так и в материалах роспропаганды.

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Детей привлекали к мероприятиям роспропаганды

По информации, предоставленной российскими медиа, дети участвовали в различных мероприятиях, где их знакомили с историей России, традиционными ценностями и символикой.

В лагере участвовало более 3 000 детей и подростков из 60 стран, включая Германию, Францию и Финляндию. Часть детей была приглашена как победители конкурсов, организованных российскими правительственными агентствами и государственными корпорациями, такими как "Росатом".

Как пишет портал, во время одной из встреч их поздравил российский глава МИД Сергей Лавров.

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Также дети приняли участие в "дипломатических" круглых столах, где обсуждали ценности России и становились участниками "Клуба друзей России", созданного партией "Единая Россия".

Эти "дети-дипломаты", по замыслу организаторов, должны будут представлять и продвигать российские традиционные ценности в своих странах, в противовес "испорченному Западу", пишет портал.

Встреча с экс-вагнеровцами

Кроме культурной программы, в "Артеке" также проводились встречи с российскими военными, в частности - с бойцами бывшей ЧВК "Вагнер", которые принимали участие в боевых действиях на востоке Украины, в частности в Бахмуте, и известны своими жестокими расправами над пленными и гражданскими.

Организаторы мероприятия заявили, что цель этих встреч - показать детям примеры патриотизма и любви к родине.

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В материале говорится, что родители детей, участвовавших в поездке в "Артек", возможно, не были полностью осведомлены о политической части программы. По крайней мере официальные российские представительства в Германии, включая посольство и Русский дом в Берлине, заявили, что не располагают информацией об этих визитах.

Как добавляет t-online, в последние годы не сообщалось ни о каких других визитах детей из Германии в "Артек". В 2017 году пропагандистский канал RT сообщил, что десять детей из Берлина и Саксонии приехали туда с учительницей из Берлина.