В лагере "Артек" в оккупированном Крыму заметили детей из Германии. ФОТО
Несколько немецких детей провели три недели в одном из крупнейших "молодежных центров России" - захваченном лагере "Артек", расположенном в оккупированном Крыму. Они встречались с представителями путинской партии "Единая Россия".
Об этом сообщает портал немецкой компании T-online, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, программа "отдыха" организована партией Владимира Путина "Единая Россия", она включала встречи с российскими военными, которые демонстрировали патриотизм и положительное отношение к войне в Украине.
Портал выяснил, что в оккупированном Крыму три недели провели дети из Германии, а также, предположительно, Финляндии и Франции.
Впервые на это обратили внимание финские СМИ, а t-online удалось найти подтверждение как на страницах "Артека", так и в материалах роспропаганды.
Детей привлекали к мероприятиям роспропаганды
По информации, предоставленной российскими медиа, дети участвовали в различных мероприятиях, где их знакомили с историей России, традиционными ценностями и символикой.
В лагере участвовало более 3 000 детей и подростков из 60 стран, включая Германию, Францию и Финляндию. Часть детей была приглашена как победители конкурсов, организованных российскими правительственными агентствами и государственными корпорациями, такими как "Росатом".
Как пишет портал, во время одной из встреч их поздравил российский глава МИД Сергей Лавров.
Также дети приняли участие в "дипломатических" круглых столах, где обсуждали ценности России и становились участниками "Клуба друзей России", созданного партией "Единая Россия".
Эти "дети-дипломаты", по замыслу организаторов, должны будут представлять и продвигать российские традиционные ценности в своих странах, в противовес "испорченному Западу", пишет портал.
Встреча с экс-вагнеровцами
Кроме культурной программы, в "Артеке" также проводились встречи с российскими военными, в частности - с бойцами бывшей ЧВК "Вагнер", которые принимали участие в боевых действиях на востоке Украины, в частности в Бахмуте, и известны своими жестокими расправами над пленными и гражданскими.
Организаторы мероприятия заявили, что цель этих встреч - показать детям примеры патриотизма и любви к родине.
В материале говорится, что родители детей, участвовавших в поездке в "Артек", возможно, не были полностью осведомлены о политической части программы. По крайней мере официальные российские представительства в Германии, включая посольство и Русский дом в Берлине, заявили, что не располагают информацией об этих визитах.
Как добавляет t-online, в последние годы не сообщалось ни о каких других визитах детей из Германии в "Артек". В 2017 году пропагандистский канал RT сообщил, что десять детей из Берлина и Саксонии приехали туда с учительницей из Берлина.
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Цікаво, їм кокс чи амфетаміни дають для урапатріотизму?
Коли останній раз Путін прилітав до США - його зустріли "русскоязичниє" з Брайтон-біч... Вони тримали вітальні лозунги... Путін "розчулися" і "толканул речь"! В ній він закликав зустрічаючих "вазвращаться "домой" і "вместе строить прекрасную Россию будущево..." Після цього "париоти Росії" різко "потухли" і "розсмокталися" ... Тут - те саме...
Більшість вважає, що світ крутиться навколо них, та їх країн.
Подивіться німецький телевізор- там може раз на тиждень, щось буде про війну В УКРАЇНІ і сюжет на 30 секунд, ящо нема якогось прямого пападання в Охмадит.
Ви думаєте, там німець кожного ранку просинається із питанням " чій Крим"?
Ви особисто слідкували за війною в Югославії і за яку кількість територій і хто веде війну?
- Я, я, натюрлих, ист путинюгенд путинферштейн.
Ах, какая была держава!
Ах, какие в ней люди были!
Как торжественно-величаво
Звуки гимна над миром плыли!
Ах, как были открыты лица,
Как наполнены светом взгляды!
Как красива была столица!
Как величественны парады!
Проходя триумфальным маршем,
Безупречно красивым строем,
Молодежь присягала старшим,
Закаленным в боях героям -
Не деляги и прохиндеи
Попадали у нас в кумиры...
Ибо в людях жила - идея!
Жажда быть в авангарде мира!
Что же было такого злого
В том, что мы понимали твердо,
Что "товарищ" - не просто слово,
И звучит это слово гордо?
В том, что были одним народом,
Крепко спаянным общей верой,
Что достоинства - не доходом,
А иной измеряли мерой?
В том, что пошлости на потребу
Не топили в грязи искусство?
Что мальчишек манило небо?
Что у девушек были чувства?
Ту, где светлыми были дали,
Ту, где были чисты просторы...
А какое кино снимали
Наши лучшие режиссеры!
А какие звенели песни!
Как от них расправлялись плечи!
Как под них мы шагали вместе
Ранним утром заре навстречу!
Эти песни - о главном в жизни:
О свободе, мечте, полете,
О любви к дорогой отчизне,
О труде, что всегда в почете,
И о девушках, что цветами
Расцветают под солнцем мая
И о ждущей нас дома маме,
И о с детства знакомом крае,
И о чести, и об отваге,
И о верном, надежном друге...
И алели над нами флаги
С черной свастикой в белом круге...
А де українська інфгрмпрвістка у Німеччигїні, що у Криму йдуть бойові дії?
Всі гроші на на рекламу Зе витратили.
Ось такі санкції...цей світ невиліковний..
А ООН- то вже нікчемна організація...
Які тепер дії НАШОЇ влади..?!
А російських катів бачили всі, але ніхто про них погано не розповідає.