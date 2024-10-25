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Новости Фото Оккупация Крыма
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В лагере "Артек" в оккупированном Крыму заметили детей из Германии. ФОТО

Несколько немецких детей провели три недели в одном из крупнейших "молодежных центров России" - захваченном лагере "Артек", расположенном в оккупированном Крыму. Они встречались с представителями путинской партии "Единая Россия".

Об этом сообщает портал немецкой компании T-online, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, программа "отдыха" организована партией Владимира Путина "Единая Россия", она включала встречи с российскими военными, которые демонстрировали патриотизм и положительное отношение к войне в Украине.

Портал выяснил, что в оккупированном Крыму три недели провели дети из Германии, а также, предположительно, Финляндии и Франции.

Німецьких дітей помітили в "Артеку" в окупованому Криму

Впервые на это обратили внимание финские СМИ, а t-online удалось найти подтверждение как на страницах "Артека", так и в материалах роспропаганды.

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Детей привлекали к мероприятиям роспропаганды

По информации, предоставленной российскими медиа, дети участвовали в различных мероприятиях, где их знакомили с историей России, традиционными ценностями и символикой.

В лагере участвовало более 3 000 детей и подростков из 60 стран, включая Германию, Францию и Финляндию. Часть детей была приглашена как победители конкурсов, организованных российскими правительственными агентствами и государственными корпорациями, такими как "Росатом".

Как пишет портал, во время одной из встреч их поздравил российский глава МИД Сергей Лавров.

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Также дети приняли участие в "дипломатических" круглых столах, где обсуждали ценности России и становились участниками "Клуба друзей России", созданного партией "Единая Россия".

Эти "дети-дипломаты", по замыслу организаторов, должны будут представлять и продвигать российские традиционные ценности в своих странах, в противовес "испорченному Западу", пишет портал.

Встреча с экс-вагнеровцами

Кроме культурной программы, в "Артеке" также проводились встречи с российскими военными, в частности - с бойцами бывшей ЧВК "Вагнер", которые принимали участие в боевых действиях на востоке Украины, в частности в Бахмуте, и известны своими жестокими расправами над пленными и гражданскими.

Німецьких дітей помітили в "Артеку" в окупованому Криму

Организаторы мероприятия заявили, что цель этих встреч - показать детям примеры патриотизма и любви к родине.

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В материале говорится, что родители детей, участвовавших в поездке в "Артек", возможно, не были полностью осведомлены о политической части программы. По крайней мере официальные российские представительства в Германии, включая посольство и Русский дом в Берлине, заявили, что не располагают информацией об этих визитах.

Как добавляет t-online, в последние годы не сообщалось ни о каких других визитах детей из Германии в "Артек". В 2017 году пропагандистский канал RT сообщил, что десять детей из Берлина и Саксонии приехали туда с учительницей из Берлина.

Автор: 

Артек (205) Германия (7074) дети (6578) Крым (26427)


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Топ комментарии
+37
''Батьки'' отих дітей хворі на всю голову. Але швидше за все це нащадки кацапів.
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25.10.2024 10:39 Ответить
+28
В Германии полно русни, в Финляндии тоже не мало. Адекватные отправляют детей на Мальту, в Англию, в Чехию даже. На расею отправляют только совсем отбитые совком
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25.10.2024 10:40 Ответить
+22
Ось так у Німеччині з'являються Меркелі і Шольци.
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25.10.2024 10:40 Ответить
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''Батьки'' отих дітей хворі на всю голову. Але швидше за все це нащадки кацапів.
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25.10.2024 10:39 Ответить
А ще табори ГУЛАГу можна використовувати. І на Валаам можна, туди калік після другої світової звозили, щоб інваліди своїм видом не псували радість перемоги..

Цікаво, їм кокс чи амфетаміни дають для урапатріотизму?
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25.10.2024 10:51 Ответить
В Германии полно русни, в Финляндии тоже не мало. Адекватные отправляют детей на Мальту, в Англию, в Чехию даже. На расею отправляют только совсем отбитые совком
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25.10.2024 10:40 Ответить
А хто сказав, що в Німеччині закінчилися "совки"? Вони хочуть користуваться всіма благами європейської цивілізації - але ******* Росію "на расстаянии"...
Коли останній раз Путін прилітав до США - його зустріли "русскоязичниє" з Брайтон-біч... Вони тримали вітальні лозунги... Путін "розчулися" і "толканул речь"! В ній він закликав зустрічаючих "вазвращаться "домой" і "вместе строить прекрасную Россию будущево..." Після цього "париоти Росії" різко "потухли" і "розсмокталися" ... Тут - те саме...
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25.10.2024 11:18 Ответить
Справді, щось автори статті не помітили прапор Фінляндії, совпадєніє?!
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25.10.2024 11:36 Ответить
Це так, росіян і німців із СРСР там дуже багато. Але. Тут інша проблема. Вона полягає у відсотності інформаційного присутності України в країнах Заходу. Це означає, що ні вчителька, ні батьки тих дітей скоріш за все уявлення не мали, що в Криму точаться військові дії. Що Українв, витрачає мільярди на рекламу нашого Навуходоносора 3- го у телемарафоні і утримання шобли Подоляка.
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25.10.2024 11:38 Ответить
Батькі новини не дивляться й не читають? Перед тим, як дитину кудись відправляти, можна ж трохи й погуглити..
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25.10.2024 12:52 Ответить
Які батьки і у яких країнах?
Більшість вважає, що світ крутиться навколо них, та їх країн.
Подивіться німецький телевізор- там може раз на тиждень, щось буде про війну В УКРАЇНІ і сюжет на 30 секунд, ящо нема якогось прямого пападання в Охмадит.
Ви думаєте, там німець кожного ранку просинається із питанням " чій Крим"?
Ви особисто слідкували за війною в Югославії і за яку кількість територій і хто веде війну?
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25.10.2024 14:45 Ответить
Перед тим, як їхати за кордон, тим паче відправляти дитину, можна й перевірити інформацію!
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25.10.2024 17:36 Ответить
Ось так у Німеччині з'являються Меркелі і Шольци.
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25.10.2024 10:40 Ответить
Меркельші з'явились ще за часів DDR. Їх виховувало штазі. А стара ***** мєркєль взагалі була соратницею *****, коли він там був у відрядженні від кгб.
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25.10.2024 10:45 Ответить
Скажу більше, якщо пошкребти плечі Меркель то там знайдуться погони офіцера КГБ.
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25.10.2024 10:51 Ответить
шановний, цікаво б почути вашу думку, як у нас в країні з'являються зєлєнскіє? ну, просто цікаво. тим більше, що меркель і шольц свою країну шльондрою не називали, а от ваш (він же ваш?) зєлєнскій називав...
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25.10.2024 10:52 Ответить
У нас також з тої самої країни. З її пропаганди і подачі.
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25.10.2024 10:55 Ответить
ну як з₴являються ??? природнім шляхом від стосунків прокацапських запроданців малайської національності !!! потім малайські олігархи на кшталт бені к., ахметки, фірташів, львочкіних, суркісів ******** українцям через свої медіа-рупори на кшталт Г+Г, інтери-цвинтари в якост іпрезидента замість патріотів !!!



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25.10.2024 11:00 Ответить
А "зеленскиє" з"являються тому, що у нас основна маса - ті самі "совки": "Паржать, пажрать, пасрать"...
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25.10.2024 11:20 Ответить
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25.10.2024 10:40 Ответить
- Дас ист Путенюгенд?
- Я, я, натюрлих, ист путинюгенд путинферштейн.
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25.10.2024 10:43 Ответить
рашистський агент в кріслі канцлера організував відпочинок разом з його шефом- куйлом
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25.10.2024 10:48 Ответить
Ну якось млявенько накидаєш, подумай ще, давай, більш креативного чогось
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25.10.2024 11:41 Ответить
як адвокат,рашистської агентури Німечини,котра завербована ще з часів кгб і до сьогодні, якось мляво.а чи то взагалі не висуваєш аргументи,котрі б вказували протилежне...
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25.10.2024 15:18 Ответить
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25.10.2024 10:48 Ответить
Юрий Нестеренко:

Ах, какая была держава!

Ах, какие в ней люди были!

Как торжественно-величаво

Звуки гимна над миром плыли!

Ах, как были открыты лица,

Как наполнены светом взгляды!

Как красива была столица!

Как величественны парады!

Проходя триумфальным маршем,

Безупречно красивым строем,

Молодежь присягала старшим,

Закаленным в боях героям -

Не деляги и прохиндеи

Попадали у нас в кумиры...

Ибо в людях жила - идея!

Жажда быть в авангарде мира!

Что же было такого злого

В том, что мы понимали твердо,

Что "товарищ" - не просто слово,

И звучит это слово гордо?

В том, что были одним народом,

Крепко спаянным общей верой,

Что достоинства - не доходом,

А иной измеряли мерой?

В том, что пошлости на потребу

Не топили в грязи искусство?

Что мальчишек манило небо?

Что у девушек были чувства?

Ту, где светлыми были дали,

Ту, где были чисты просторы...

А какое кино снимали

Наши лучшие режиссеры!

А какие звенели песни!

Как от них расправлялись плечи!

Как под них мы шагали вместе

Ранним утром заре навстречу!

Эти песни - о главном в жизни:

О свободе, мечте, полете,

О любви к дорогой отчизне,

О труде, что всегда в почете,

И о девушках, что цветами

Расцветают под солнцем мая

И о ждущей нас дома маме,

И о с детства знакомом крае,

И о чести, и об отваге,

И о верном, надежном друге...

И алели над нами флаги

С черной свастикой в белом круге...
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25.10.2024 11:23 Ответить
Ліл. Спочатку подумала, що це ода Совку. А в тім, різниці між цими режимами справді не було.
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25.10.2024 11:26 Ответить
Юрій Нестеренко сам писав, що тролив цим віршем саме "замшелых совков"... Та описував - як їх "ковбасило" при прочитанні ОСТАННЬОГО рядка вірша...
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25.10.2024 11:32 Ответить
А до останнього рядка пускали слину розчуленно?))
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25.10.2024 12:55 Ответить
"Имянно"!!!
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25.10.2024 12:56 Ответить
Та це 100% вилупки харошіх рускіх, котрих німці, на свою голову, навпускали в фатерлянд...
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25.10.2024 10:56 Ответить
не соромно краденим користуватись..., мабуть ні... та ще дітей своїх під удари підставляють батьки-уроди..., це ж українська територія. а в Україні -війна..., що це за батьки, які відправляють своїх дітей у зону бойових дій? на батьківщині їх повинні позбавити батьківських прав...
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25.10.2024 10:57 Ответить
Оце щоб ви зрозуміли наскільки захід хоче воювати з Росією.
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25.10.2024 10:57 Ответить
З оригінальної статті можна зробити висновок що їх відправляли батьки з всяких "русских домов". Не обійшлося і без традиційної журналістської історичної малини, вони написали що в Артеку відпочивали діти совкової партійної еліти.
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25.10.2024 10:57 Ответить
Якось мляво МЗС працює. Територія Криму є частиною України, тому відвідування Криму без дозволу України є порушенням закону України. Діти не самі ж їхали, хтось їх супроводжував? Чому немає нот до МЗС відповідних країн?
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25.10.2024 11:00 Ответить
Немає у нашого МЗС "яєць"...Сибіга- просто пішак на посаді...
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25.10.2024 11:04 Ответить
Правда.
А де українська інфгрмпрвістка у Німеччигїні, що у Криму йдуть бойові дії?
Всі гроші на на рекламу Зе витратили.
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25.10.2024 11:44 Ответить
Ну.., то хай чекають на танки у Берліні і нову Берлінську стіну!
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25.10.2024 11:01 Ответить
Це треш..!
Ось такі санкції...цей світ невиліковний..
А ООН- то вже нікчемна організація...
Які тепер дії НАШОЇ влади..?!
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25.10.2024 11:03 Ответить
Нічого дивного. Скоріш за все безплатні путьовки...Багато людей за "халяву" по усьому Світу навіть лайно ложкою готовий зьїсти....А тут - море та безоплатна жратва для дітей...Де годують - там і Батьківщина для таких...Окрім того - німецькі....прапори у руках не означають,що то діти не мігрантів та кацапів....
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25.10.2024 11:04 Ответить
Мабуть полонені діти
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25.10.2024 11:06 Ответить
штазЬониші ростуть. все як в гдр
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25.10.2024 11:07 Ответить
Та блін, взяли місцевих ваньків, видали їм прапорці і наказали робити розумне обличча. Їхати з Германії в Криматорій, коли тут Іспанія в два рази ближче - це не просто ідиотизм, це я навіть не знаю як назвати.
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25.10.2024 11:10 Ответить
Потужний фройндшафт
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25.10.2024 11:17 Ответить
Чого цей АРТЕК досі існує. Судячи з фото-це вагнерівська військова база - легітимна ціль.
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25.10.2024 11:25 Ответить
Немає там ніяких німців це все етнічні московити
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25.10.2024 11:42 Ответить
питань на рахунок "таурусів", сподіваюсь, ні в кого нема?
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25.10.2024 11:42 Ответить
В'їба.шити Нентуном чи Скальпом по тому Артеку...
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25.10.2024 12:43 Ответить
Про українських нацистів чули всі, але ніхто їх не бачив.
А російських катів бачили всі, але ніхто про них погано не розповідає.
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25.10.2024 16:06 Ответить
 
 