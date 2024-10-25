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Новини Фото Окупація Криму
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У таборі "Артек" в окупованому Криму помітили дітей із Німеччини. ФОТО

Кілька німецьких дітей провели три тижні в одному з найбільших "молодіжних центрів Росії" - захопленому таборі "Артек", розташованому в окупованому Криму. Вони зустрічалися з представниками путінської партії "Єдина Росія".

Про це повідомляє портал німецької компанії T-online, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, програма "відпочинку" організована партією Володимира Путіна "Єдина Росія", вона охоплювала зустрічі з російськими військовими, які демонстрували патріотизм і позитивне ставлення до війни в Україні. 

Портал з’ясував, що в окупованому Криму три тижні провели діти з Німеччини, а також, імовірно, Фінляндії та Франції.

Німецьких дітей помітили в "Артеку" в окупованому Криму

Уперше на це звернули увагу фінські ЗМІ, а t-online вдалось знайти підтвердження як на сторінках "Артеку", так і в матеріалах роспропаганди.

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Дітей залучали до заходів роспропаганди

За інформацією, наданою російськими медіа, діти брали участь у різних заходах, де їх знайомили з історією Росії, традиційними цінностями й символікою.

У таборі брало участь понад 3 000 дітей і підлітків із 60 країн, включно з Німеччиною, Францією та Фінляндією. Частину дітей було запрошено як переможців конкурсів, організованих російськими урядовими агентствами та державними корпораціями, такими як "Росатом".

Як пише портал, під час однієї із зустрічей їх привітав російський глава МЗС Сергій Лавров.

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Також діти взяли участь у "дипломатичних" круглих столах, де обговорювали цінності Росії й ставали учасниками "Клубу друзів Росії", створеного партією "Єдина Росія".

Ці "діти-дипломати", за задумом організаторів, повинні будуть представляти й просувати російські традиційні цінності у своїх країнах, на противагу "зіпсованому Заходу", пише портал.  

Зустріч із ексвагнерівцями

Крім культурної програми, в "Артеці" також проводилися зустрічі з російськими військовими, зокрема з бійцями колишньої ПВК "Вагнер", які брали участь у бойових діях на сході України, зокрема в Бахмуті, і відомі своїми жорстокими розправами над полоненими та цивільними.

Німецьких дітей помітили в "Артеку" в окупованому Криму

Організатори заходу заявили, що мета цих зустрічей - показати дітям приклади патріотизму та любові до батьківщини.

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У матеріалі йдеться, що батьки дітей, які брали участь у поїздці до "Артеку", можливо, не були повністю обізнані про політичну частину програми. Принаймні офіційні російські представництва в Німеччині, включно з посольством і Російським домом у Берліні, заявили, що не мають інформації про ці візити.

Як додає t-online, в останні роки не повідомлялося про жодні інші візити дітей з Німеччини в "Артек". У 2017 році пропагандистський канал RT повідомив, що десять дітей з Берліна і Саксонії приїхали туди з вчителькою з Берліна.

Автор: 

Артек (29) Німеччина (7490) діти (5157) Крим (14192)


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Топ коментарі
+37
''Батьки'' отих дітей хворі на всю голову. Але швидше за все це нащадки кацапів.
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25.10.2024 10:39 Відповісти
+28
В Германии полно русни, в Финляндии тоже не мало. Адекватные отправляют детей на Мальту, в Англию, в Чехию даже. На расею отправляют только совсем отбитые совком
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25.10.2024 10:40 Відповісти
+22
Ось так у Німеччині з'являються Меркелі і Шольци.
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25.10.2024 10:40 Відповісти
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''Батьки'' отих дітей хворі на всю голову. Але швидше за все це нащадки кацапів.
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25.10.2024 10:39 Відповісти
А ще табори ГУЛАГу можна використовувати. І на Валаам можна, туди калік після другої світової звозили, щоб інваліди своїм видом не псували радість перемоги..

Цікаво, їм кокс чи амфетаміни дають для урапатріотизму?
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25.10.2024 10:51 Відповісти
В Германии полно русни, в Финляндии тоже не мало. Адекватные отправляют детей на Мальту, в Англию, в Чехию даже. На расею отправляют только совсем отбитые совком
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25.10.2024 10:40 Відповісти
А хто сказав, що в Німеччині закінчилися "совки"? Вони хочуть користуваться всіма благами європейської цивілізації - але ******* Росію "на расстаянии"...
Коли останній раз Путін прилітав до США - його зустріли "русскоязичниє" з Брайтон-біч... Вони тримали вітальні лозунги... Путін "розчулися" і "толканул речь"! В ній він закликав зустрічаючих "вазвращаться "домой" і "вместе строить прекрасную Россию будущево..." Після цього "париоти Росії" різко "потухли" і "розсмокталися" ... Тут - те саме...
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25.10.2024 11:18 Відповісти
Справді, щось автори статті не помітили прапор Фінляндії, совпадєніє?!
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25.10.2024 11:36 Відповісти
Це так, росіян і німців із СРСР там дуже багато. Але. Тут інша проблема. Вона полягає у відсотності інформаційного присутності України в країнах Заходу. Це означає, що ні вчителька, ні батьки тих дітей скоріш за все уявлення не мали, що в Криму точаться військові дії. Що Українв, витрачає мільярди на рекламу нашого Навуходоносора 3- го у телемарафоні і утримання шобли Подоляка.
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25.10.2024 11:38 Відповісти
Батькі новини не дивляться й не читають? Перед тим, як дитину кудись відправляти, можна ж трохи й погуглити..
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25.10.2024 12:52 Відповісти
Які батьки і у яких країнах?
Більшість вважає, що світ крутиться навколо них, та їх країн.
Подивіться німецький телевізор- там може раз на тиждень, щось буде про війну В УКРАЇНІ і сюжет на 30 секунд, ящо нема якогось прямого пападання в Охмадит.
Ви думаєте, там німець кожного ранку просинається із питанням " чій Крим"?
Ви особисто слідкували за війною в Югославії і за яку кількість територій і хто веде війну?
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25.10.2024 14:45 Відповісти
Перед тим, як їхати за кордон, тим паче відправляти дитину, можна й перевірити інформацію!
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25.10.2024 17:36 Відповісти
Ось так у Німеччині з'являються Меркелі і Шольци.
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25.10.2024 10:40 Відповісти
Меркельші з'явились ще за часів DDR. Їх виховувало штазі. А стара ***** мєркєль взагалі була соратницею *****, коли він там був у відрядженні від кгб.
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25.10.2024 10:45 Відповісти
Скажу більше, якщо пошкребти плечі Меркель то там знайдуться погони офіцера КГБ.
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25.10.2024 10:51 Відповісти
шановний, цікаво б почути вашу думку, як у нас в країні з'являються зєлєнскіє? ну, просто цікаво. тим більше, що меркель і шольц свою країну шльондрою не називали, а от ваш (він же ваш?) зєлєнскій називав...
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25.10.2024 10:52 Відповісти
У нас також з тої самої країни. З її пропаганди і подачі.
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25.10.2024 10:55 Відповісти
ну як з₴являються ??? природнім шляхом від стосунків прокацапських запроданців малайської національності !!! потім малайські олігархи на кшталт бені к., ахметки, фірташів, львочкіних, суркісів ******** українцям через свої медіа-рупори на кшталт Г+Г, інтери-цвинтари в якост іпрезидента замість патріотів !!!



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25.10.2024 11:00 Відповісти
А "зеленскиє" з"являються тому, що у нас основна маса - ті самі "совки": "Паржать, пажрать, пасрать"...
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25.10.2024 11:20 Відповісти
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25.10.2024 10:40 Відповісти
- Дас ист Путенюгенд?
- Я, я, натюрлих, ист путинюгенд путинферштейн.
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25.10.2024 10:43 Відповісти
рашистський агент в кріслі канцлера організував відпочинок разом з його шефом- куйлом
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25.10.2024 10:48 Відповісти
Ну якось млявенько накидаєш, подумай ще, давай, більш креативного чогось
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25.10.2024 11:41 Відповісти
як адвокат,рашистської агентури Німечини,котра завербована ще з часів кгб і до сьогодні, якось мляво.а чи то взагалі не висуваєш аргументи,котрі б вказували протилежне...
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25.10.2024 15:18 Відповісти
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25.10.2024 10:48 Відповісти
Юрий Нестеренко:

Ах, какая была держава!

Ах, какие в ней люди были!

Как торжественно-величаво

Звуки гимна над миром плыли!

Ах, как были открыты лица,

Как наполнены светом взгляды!

Как красива была столица!

Как величественны парады!

Проходя триумфальным маршем,

Безупречно красивым строем,

Молодежь присягала старшим,

Закаленным в боях героям -

Не деляги и прохиндеи

Попадали у нас в кумиры...

Ибо в людях жила - идея!

Жажда быть в авангарде мира!

Что же было такого злого

В том, что мы понимали твердо,

Что "товарищ" - не просто слово,

И звучит это слово гордо?

В том, что были одним народом,

Крепко спаянным общей верой,

Что достоинства - не доходом,

А иной измеряли мерой?

В том, что пошлости на потребу

Не топили в грязи искусство?

Что мальчишек манило небо?

Что у девушек были чувства?

Ту, где светлыми были дали,

Ту, где были чисты просторы...

А какое кино снимали

Наши лучшие режиссеры!

А какие звенели песни!

Как от них расправлялись плечи!

Как под них мы шагали вместе

Ранним утром заре навстречу!

Эти песни - о главном в жизни:

О свободе, мечте, полете,

О любви к дорогой отчизне,

О труде, что всегда в почете,

И о девушках, что цветами

Расцветают под солнцем мая

И о ждущей нас дома маме,

И о с детства знакомом крае,

И о чести, и об отваге,

И о верном, надежном друге...

И алели над нами флаги

С черной свастикой в белом круге...
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25.10.2024 11:23 Відповісти
Ліл. Спочатку подумала, що це ода Совку. А в тім, різниці між цими режимами справді не було.
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25.10.2024 11:26 Відповісти
Юрій Нестеренко сам писав, що тролив цим віршем саме "замшелых совков"... Та описував - як їх "ковбасило" при прочитанні ОСТАННЬОГО рядка вірша...
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25.10.2024 11:32 Відповісти
А до останнього рядка пускали слину розчуленно?))
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25.10.2024 12:55 Відповісти
"Имянно"!!!
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25.10.2024 12:56 Відповісти
Та це 100% вилупки харошіх рускіх, котрих німці, на свою голову, навпускали в фатерлянд...
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25.10.2024 10:56 Відповісти
не соромно краденим користуватись..., мабуть ні... та ще дітей своїх під удари підставляють батьки-уроди..., це ж українська територія. а в Україні -війна..., що це за батьки, які відправляють своїх дітей у зону бойових дій? на батьківщині їх повинні позбавити батьківських прав...
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25.10.2024 10:57 Відповісти
Оце щоб ви зрозуміли наскільки захід хоче воювати з Росією.
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25.10.2024 10:57 Відповісти
З оригінальної статті можна зробити висновок що їх відправляли батьки з всяких "русских домов". Не обійшлося і без традиційної журналістської історичної малини, вони написали що в Артеку відпочивали діти совкової партійної еліти.
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25.10.2024 10:57 Відповісти
Якось мляво МЗС працює. Територія Криму є частиною України, тому відвідування Криму без дозволу України є порушенням закону України. Діти не самі ж їхали, хтось їх супроводжував? Чому немає нот до МЗС відповідних країн?
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25.10.2024 11:00 Відповісти
Немає у нашого МЗС "яєць"...Сибіга- просто пішак на посаді...
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25.10.2024 11:04 Відповісти
Правда.
А де українська інфгрмпрвістка у Німеччигїні, що у Криму йдуть бойові дії?
Всі гроші на на рекламу Зе витратили.
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25.10.2024 11:44 Відповісти
Ну.., то хай чекають на танки у Берліні і нову Берлінську стіну!
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25.10.2024 11:01 Відповісти
Це треш..!
Ось такі санкції...цей світ невиліковний..
А ООН- то вже нікчемна організація...
Які тепер дії НАШОЇ влади..?!
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25.10.2024 11:03 Відповісти
Нічого дивного. Скоріш за все безплатні путьовки...Багато людей за "халяву" по усьому Світу навіть лайно ложкою готовий зьїсти....А тут - море та безоплатна жратва для дітей...Де годують - там і Батьківщина для таких...Окрім того - німецькі....прапори у руках не означають,що то діти не мігрантів та кацапів....
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25.10.2024 11:04 Відповісти
Мабуть полонені діти
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25.10.2024 11:06 Відповісти
штазЬониші ростуть. все як в гдр
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25.10.2024 11:07 Відповісти
Та блін, взяли місцевих ваньків, видали їм прапорці і наказали робити розумне обличча. Їхати з Германії в Криматорій, коли тут Іспанія в два рази ближче - це не просто ідиотизм, це я навіть не знаю як назвати.
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25.10.2024 11:10 Відповісти
Потужний фройндшафт
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25.10.2024 11:17 Відповісти
Чого цей АРТЕК досі існує. Судячи з фото-це вагнерівська військова база - легітимна ціль.
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25.10.2024 11:25 Відповісти
Немає там ніяких німців це все етнічні московити
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25.10.2024 11:42 Відповісти
питань на рахунок "таурусів", сподіваюсь, ні в кого нема?
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25.10.2024 11:42 Відповісти
В'їба.шити Нентуном чи Скальпом по тому Артеку...
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25.10.2024 12:43 Відповісти
Про українських нацистів чули всі, але ніхто їх не бачив.
А російських катів бачили всі, але ніхто про них погано не розповідає.
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25.10.2024 16:06 Відповісти
 
 