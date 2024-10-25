У таборі "Артек" в окупованому Криму помітили дітей із Німеччини. ФОТО
Кілька німецьких дітей провели три тижні в одному з найбільших "молодіжних центрів Росії" - захопленому таборі "Артек", розташованому в окупованому Криму. Вони зустрічалися з представниками путінської партії "Єдина Росія".
Про це повідомляє портал німецької компанії T-online, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, програма "відпочинку" організована партією Володимира Путіна "Єдина Росія", вона охоплювала зустрічі з російськими військовими, які демонстрували патріотизм і позитивне ставлення до війни в Україні.
Портал з’ясував, що в окупованому Криму три тижні провели діти з Німеччини, а також, імовірно, Фінляндії та Франції.
Уперше на це звернули увагу фінські ЗМІ, а t-online вдалось знайти підтвердження як на сторінках "Артеку", так і в матеріалах роспропаганди.
Дітей залучали до заходів роспропаганди
За інформацією, наданою російськими медіа, діти брали участь у різних заходах, де їх знайомили з історією Росії, традиційними цінностями й символікою.
У таборі брало участь понад 3 000 дітей і підлітків із 60 країн, включно з Німеччиною, Францією та Фінляндією. Частину дітей було запрошено як переможців конкурсів, організованих російськими урядовими агентствами та державними корпораціями, такими як "Росатом".
Як пише портал, під час однієї із зустрічей їх привітав російський глава МЗС Сергій Лавров.
Також діти взяли участь у "дипломатичних" круглих столах, де обговорювали цінності Росії й ставали учасниками "Клубу друзів Росії", створеного партією "Єдина Росія".
Ці "діти-дипломати", за задумом організаторів, повинні будуть представляти й просувати російські традиційні цінності у своїх країнах, на противагу "зіпсованому Заходу", пише портал.
Зустріч із ексвагнерівцями
Крім культурної програми, в "Артеці" також проводилися зустрічі з російськими військовими, зокрема з бійцями колишньої ПВК "Вагнер", які брали участь у бойових діях на сході України, зокрема в Бахмуті, і відомі своїми жорстокими розправами над полоненими та цивільними.
Організатори заходу заявили, що мета цих зустрічей - показати дітям приклади патріотизму та любові до батьківщини.
У матеріалі йдеться, що батьки дітей, які брали участь у поїздці до "Артеку", можливо, не були повністю обізнані про політичну частину програми. Принаймні офіційні російські представництва в Німеччині, включно з посольством і Російським домом у Берліні, заявили, що не мають інформації про ці візити.
Як додає t-online, в останні роки не повідомлялося про жодні інші візити дітей з Німеччини в "Артек". У 2017 році пропагандистський канал RT повідомив, що десять дітей з Берліна і Саксонії приїхали туди з вчителькою з Берліна.
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Цікаво, їм кокс чи амфетаміни дають для урапатріотизму?
Коли останній раз Путін прилітав до США - його зустріли "русскоязичниє" з Брайтон-біч... Вони тримали вітальні лозунги... Путін "розчулися" і "толканул речь"! В ній він закликав зустрічаючих "вазвращаться "домой" і "вместе строить прекрасную Россию будущево..." Після цього "париоти Росії" різко "потухли" і "розсмокталися" ... Тут - те саме...
Більшість вважає, що світ крутиться навколо них, та їх країн.
Подивіться німецький телевізор- там може раз на тиждень, щось буде про війну В УКРАЇНІ і сюжет на 30 секунд, ящо нема якогось прямого пападання в Охмадит.
Ви думаєте, там німець кожного ранку просинається із питанням " чій Крим"?
Ви особисто слідкували за війною в Югославії і за яку кількість територій і хто веде війну?
- Я, я, натюрлих, ист путинюгенд путинферштейн.
Ах, какая была держава!
Ах, какие в ней люди были!
Как торжественно-величаво
Звуки гимна над миром плыли!
Ах, как были открыты лица,
Как наполнены светом взгляды!
Как красива была столица!
Как величественны парады!
Проходя триумфальным маршем,
Безупречно красивым строем,
Молодежь присягала старшим,
Закаленным в боях героям -
Не деляги и прохиндеи
Попадали у нас в кумиры...
Ибо в людях жила - идея!
Жажда быть в авангарде мира!
Что же было такого злого
В том, что мы понимали твердо,
Что "товарищ" - не просто слово,
И звучит это слово гордо?
В том, что были одним народом,
Крепко спаянным общей верой,
Что достоинства - не доходом,
А иной измеряли мерой?
В том, что пошлости на потребу
Не топили в грязи искусство?
Что мальчишек манило небо?
Что у девушек были чувства?
Ту, где светлыми были дали,
Ту, где были чисты просторы...
А какое кино снимали
Наши лучшие режиссеры!
А какие звенели песни!
Как от них расправлялись плечи!
Как под них мы шагали вместе
Ранним утром заре навстречу!
Эти песни - о главном в жизни:
О свободе, мечте, полете,
О любви к дорогой отчизне,
О труде, что всегда в почете,
И о девушках, что цветами
Расцветают под солнцем мая
И о ждущей нас дома маме,
И о с детства знакомом крае,
И о чести, и об отваге,
И о верном, надежном друге...
И алели над нами флаги
С черной свастикой в белом круге...
А де українська інфгрмпрвістка у Німеччигїні, що у Криму йдуть бойові дії?
Всі гроші на на рекламу Зе витратили.
Ось такі санкції...цей світ невиліковний..
А ООН- то вже нікчемна організація...
Які тепер дії НАШОЇ влади..?!
А російських катів бачили всі, але ніхто про них погано не розповідає.