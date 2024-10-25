У таборі "Артек" в окупованому Криму помітили дітей із Німеччини. ФОТО

Кілька німецьких дітей провели три тижні в одному з найбільших "молодіжних центрів Росії" - захопленому таборі "Артек", розташованому в окупованому Криму. Вони зустрічалися з представниками путінської партії "Єдина Росія".

Про це повідомляє портал німецької компанії T-online, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, програма "відпочинку" організована партією Володимира Путіна "Єдина Росія", вона охоплювала зустрічі з російськими військовими, які демонстрували патріотизм і позитивне ставлення до війни в Україні.

Портал з’ясував, що в окупованому Криму три тижні провели діти з Німеччини, а також, імовірно, Фінляндії та Франції.

Уперше на це звернули увагу фінські ЗМІ, а t-online вдалось знайти підтвердження як на сторінках "Артеку", так і в матеріалах роспропаганди.

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Дітей залучали до заходів роспропаганди

За інформацією, наданою російськими медіа, діти брали участь у різних заходах, де їх знайомили з історією Росії, традиційними цінностями й символікою.

У таборі брало участь понад 3 000 дітей і підлітків із 60 країн, включно з Німеччиною, Францією та Фінляндією. Частину дітей було запрошено як переможців конкурсів, організованих російськими урядовими агентствами та державними корпораціями, такими як "Росатом".

Як пише портал, під час однієї із зустрічей їх привітав російський глава МЗС Сергій Лавров.

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Також діти взяли участь у "дипломатичних" круглих столах, де обговорювали цінності Росії й ставали учасниками "Клубу друзів Росії", створеного партією "Єдина Росія".

Ці "діти-дипломати", за задумом організаторів, повинні будуть представляти й просувати російські традиційні цінності у своїх країнах, на противагу "зіпсованому Заходу", пише портал.

Зустріч із ексвагнерівцями

Крім культурної програми, в "Артеці" також проводилися зустрічі з російськими військовими, зокрема з бійцями колишньої ПВК "Вагнер", які брали участь у бойових діях на сході України, зокрема в Бахмуті, і відомі своїми жорстокими розправами над полоненими та цивільними.

Організатори заходу заявили, що мета цих зустрічей - показати дітям приклади патріотизму та любові до батьківщини.

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У матеріалі йдеться, що батьки дітей, які брали участь у поїздці до "Артеку", можливо, не були повністю обізнані про політичну частину програми. Принаймні офіційні російські представництва в Німеччині, включно з посольством і Російським домом у Берліні, заявили, що не мають інформації про ці візити.

Як додає t-online, в останні роки не повідомлялося про жодні інші візити дітей з Німеччини в "Артек". У 2017 році пропагандистський канал RT повідомив, що десять дітей з Берліна і Саксонії приїхали туди з вчителькою з Берліна.