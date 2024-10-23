Ще 6 дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. ФОТОрепортаж



У межах реалізації затвердженого плану дій президента України Bring Kids Back UA п’ять родин із шістьма дітьми змогли виїхати з тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, це сім’ї з Херсонської і Запорізької областей та АР Крим.



"Сім’ї на ТОТ зіштовхнулися з психологічним тиском, відсутністю належного медичного обслуговування та постачання потрібних ліків. Дорослих членів родин примусили отримати російські паспорти, без яких вони не змогли б пересуватися по ТОТ України. Діти змушені були відвідувати російські школи, де навчальний процес був пронизаний пропагандою "руского міра". Без згоди батьків і самих дітей їх записували до мілітарних організацій. За відмову вчитися у російських школах погрожували вилучити дітей з сім’ї та забрати батьків на "підвали" за надуманими статтями", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Із окупованого Криму евакуювали 77-річну українку. ФОТОрепортаж

Лубінець також повідомив, що нині родини перебувають на підконтрольній уряду України території.

"Мої представники у Івано-Франківській, Черкаській, Львівській, Житомирській областях долучилися до роботи з родинами з метою їх реінтеграції за новим місцем проживання. В межах зустрічей були долучені представники місцевої влади, благодійні фонди, зокрема, БФ "Рокада", БФ "BGV". Сім’ям допомогли з пошуком місць тимчасового проживання, оформленням та поновленням необхідних документів, працевлаштуванням та зарахуванням дітей до навчальних закладів, надано фінансову та гуманітарну допомогу", - додав омбудсман.

Дивіться: Двох жінок, одну з яких тривалий час незаконно утримували росіяни, повернули з окупації, - Лубінець. ФОТО

Крім того, він наголосив, що держава надаватиме їм базову гуманітарну, медичну, психологічну та соціальну допомогу, а правоохоронні органи зафіксують російські злочини, свідками чи жертвами яких стали українські діти.

Читайте: З окупації вдалось повернути маму з трьома дітьми, - Лубінець