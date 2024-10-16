Двох жінок, одну з яких тривалий час незаконно утримували росіяни, повернули з окупації, - Лубінець. ФОТО

З окупованих територій України повернули двох жінок, одна з них перебувала в незаконному утримані РФ.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ



"Офіс Омбудсмана продовжує активну роботу з повернення громадян з ТОТ України. Нещодавно вдалося успішно організувати евакуацію двох жінок, одна з яких тривалий час перебувала в незаконному утримані РФ. Після цього - пройшла процес лікування і відновлення. Усі ці роки її рідні невпинно шукали можливості для повернення жінки, зокрема звернулися до Офісу Омбудсмана за допомогою", - йдеться в повідомленні.

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Лубінець зазначив, що здоров’я українки погіршилося після незаконного позбавлення волі, вона потребує постійної підтримки, тому разом із нею евакуювалася сестра, забезпечуючи необхідну психологічну та фізичну допомогу.



"Повернення цих жінок на підконтрольну територію України - це про возз’єднання з родиною, можливість жити вільно, отримати всю необхідну допомогу", - додав омбудсман.

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