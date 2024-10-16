Двух женщин, одну из которых долгое время незаконно удерживали россияне, вернули из оккупации, - Лубинец. ФОТО

С оккупированных территорий Украины вернули двух женщин, одна из них находилась в незаконном удержании РФ.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.



"Офис Омбудсмана продолжает активную работу по возвращению граждан с ВОТ Украины. Недавно удалось успешно организовать эвакуацию двух женщин, одна из которых длительное время находилась в незаконном удержании РФ. После этого - прошла процесс лечения и восстановления. Все эти годы ее родные неустанно искали возможности для возвращения женщины, в частности обратились в Офис Омбудсмена за помощью", - говорится в сообщении.

Также смотрите: В Украину из оккупации удалось вернуть 7 детей, - Лубинец. ФОТОрепортаж

Лубинец отметил, что здоровье украинки ухудшилось после незаконного лишения свободы, она нуждается в постоянной поддержке, поэтому вместе с ней эвакуировалась сестра, обеспечивая необходимую психологическую и физическую помощь.



"Возвращение этих женщин на подконтрольную территорию Украины - это о воссоединении с семьей, возможность жить свободно, получить всю необходимую помощь", - добавил омбудсмен.

Также читайте: Пора ставить вопрос о разработке Евросоюзом программ возвращения украинцев, - Сибига