В Украину из оккупации удалось вернуть 7 детей, - Лубинец. ФОТОрепортаж

Четыре семьи из Херсонской, Запорожской и Луганской областей, удалось вернуть из оккупации в Украину.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Еще 7 украинских детей были сегодня возвращены домой в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA. Их возраст - от 3 до 17 лет. Долгое время они и их семьи провели на временно оккупированных территориях Украины. Семьи столкнулись с преследованиями: взрослых заставляли неоднократно проходить допросы, детей - посещать "уроки патриотического воспитания" и другие общественные мероприятия, направленные на распространение среди молодежи российских пропагандистских нарративов", - написал Лубинец.

В Україну повернули ще 7 дітей

Читайте также: Из оккупации удалось вернуть маму с тремя детьми, - Лубинец

Также омбудсмен отметил, что прежде всего дети нуждаются в устройстве в школу, психологической и гуманитарной помощи, социальной интеграции.

"Поэтому государство совместно с ответственными общественными и благотворительными организациями будут предоставлять все необходимое для того, чтобы обеспечить стабильную среду для роста маленьких украинцев", - добавил Уполномоченный.

Родини які вдалось повернути з окупації

Читайте: Еще четырех украинских детей вернули из российской оккупации

В масштабах країни, це крапля в морі і якщо це результат роботи держустанови з досить значними ресурсами, то цю структуру потрібно ліквідувати, розподіливши її обовʼязки між іншими відомствами.
