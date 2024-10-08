В Украину из оккупации удалось вернуть 7 детей, - Лубинец. ФОТОрепортаж

Четыре семьи из Херсонской, Запорожской и Луганской областей, удалось вернуть из оккупации в Украину.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Еще 7 украинских детей были сегодня возвращены домой в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA. Их возраст - от 3 до 17 лет. Долгое время они и их семьи провели на временно оккупированных территориях Украины. Семьи столкнулись с преследованиями: взрослых заставляли неоднократно проходить допросы, детей - посещать "уроки патриотического воспитания" и другие общественные мероприятия, направленные на распространение среди молодежи российских пропагандистских нарративов", - написал Лубинец.

Также омбудсмен отметил, что прежде всего дети нуждаются в устройстве в школу, психологической и гуманитарной помощи, социальной интеграции.

"Поэтому государство совместно с ответственными общественными и благотворительными организациями будут предоставлять все необходимое для того, чтобы обеспечить стабильную среду для роста маленьких украинцев", - добавил Уполномоченный.

