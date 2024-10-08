В Україну з окупації вдалось повернути 7 дітей, - Лубінець. ФОТОрепортаж

Чотири родини із Херсонської, Запорізької та Луганської областей, вдалось повернути з окупації в Україну.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"Ще 7 українських дітей було сьогодні повернуто додому в рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Їх вік – від 3 до 17 років. Тривалий час вони та їх родини провели на тимчасово окупованих територіях України. Сім’ї зіткнулися з переслідуваннями: дорослих змушували неодноразово проходити допити, дітей – відвідувати "уроки патріотичного виховання" та інші громадські заходи, спрямовані на поширення серед молоді російських пропагандистських наративів", - написав Лубінець

Також омбудсмен зазначив, що насамперед діти потребують влаштування до школи, психологічної та гуманітарної допомоги, соціальної інтеграції.

"Тож держава спільно з відповідальними громадськими та благодійними організаціями надаватимуть все необхідне для того, аби забезпечити стабільне середовище для зростання маленьких українців", - додав Уповноважений.

