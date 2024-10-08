УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5103 відвідувача онлайн
Новини Фото
804 1

В Україну з окупації вдалось повернути 7 дітей, - Лубінець. ФОТОрепортаж

Чотири родини із Херсонської, Запорізької та Луганської областей, вдалось повернути з окупації в Україну.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"Ще 7 українських дітей було сьогодні повернуто додому в рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Їх вік – від 3 до 17 років. Тривалий час вони та їх родини провели на тимчасово окупованих територіях України. Сім’ї зіткнулися з переслідуваннями: дорослих змушували неодноразово проходити допити, дітей – відвідувати "уроки патріотичного виховання" та інші громадські заходи, спрямовані на поширення серед молоді російських пропагандистських наративів", - написав Лубінець

В Україну повернули ще 7 дітей

Читайте також: З окупації вдалось повернути маму з трьома дітьми, - Лубінець

Також омбудсмен зазначив, що насамперед діти потребують влаштування до школи, психологічної та гуманітарної допомоги, соціальної інтеграції.

"Тож держава спільно з відповідальними громадськими та благодійними організаціями надаватимуть все необхідне для того, аби забезпечити стабільне середовище для зростання маленьких українців", - додав Уповноважений.

Родини які вдалось повернути з окупації

Читайте: Ще чотирьох українських дітей повернули з російської окупації

Автор: 

діти (5273) повернення (280) Лубінець Дмитро (633)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В масштабах країни, це крапля в морі і якщо це результат роботи держустанови з досить значними ресурсами, то цю структуру потрібно ліквідувати, розподіливши її обовʼязки між іншими відомствами.
показати весь коментар
08.10.2024 20:45 Відповісти
 
 