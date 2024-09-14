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украинцы (3785) Евросоюз (16686) возврат (186) Сибига (218)

Пора ставить вопрос о разработке Евросоюзом программ возвращения украинцев, - Сибига

Андрій Сибіга

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что настало время для разработки Европейским Союзом программ возвращения украинцев, и министерство продолжает активную работу над разработкой инициатив, которые будут поощрять украинцев вернуться.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом министр заявил на конференции Ялтинской европейской стратегии.

Сибига сообщил, что министерство уже работает с европейскими партнерами, чтобы создать надлежащие условия для возвращения украинцев, которые выехали за границу в результате полномасштабного вторжения РФ.

"Актуально ставить вопрос о разработке Европейским Союзом программ возвращения украинцев. Конечно, для этого должны быть созданы соответствующие условия. От условий безопасности, медицинских услуг, восстановления жилья. Это должно быть на повестке дня", - подчеркнул он.

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Кроме того, министр добавил, что министерство продолжает активную работу с Еврокомиссией над разработкой инициатив, которые будут поощрять украинцев вернуться на родину.

По его мнению, соответствующие инициативы должны прежде всего создавать положительную мотивацию для того, чтобы украинцы, которые сейчас находятся за рубежом, делали взвешенный выбор в пользу возвращения.

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Топ комментарии
+52
А що Зелебуба вже перемогла у своїй голові?

То може голову Зелебуби треба повернути у реальність, а не людей під обстріли?
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14.09.2024 22:01
+48
І тут Європа повинна розробити програми - бо зельц не в змозі щось запропонувати українцям за кордоном. Окрім батога і обовязків, звичайно(((
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14.09.2024 22:11
+42
А чому питання треба ставити перед Євросоюзом? Це Євросоюз мав би силою депортувати людей у зону небезпеки? Сибіга справлі телепень, чи прикидажться телепнем, щоб стодобатись Зєлєнскому? Питання про програму з повернення треба ставити перед Зєлєнскім і його клікою. Це їм треба створити умови для того, щоб українці хотіли повертатися. Хоча схоже у країну Зєлєнского українці повертатися не схочуть.
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14.09.2024 22:58
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На всі 100 з вами пані згодна !
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15.09.2024 16:48 Ответить
Ну тут треба чесно сказати, що кацапських чоловіків не позбавляли консульських послуг, на відміну від українських. Нахера людині громадянство України, якщо Україна відмовляє їй у видачі паспорту, фактично базового документу? Тому і позбавляються. Ну пробують у всякому випадку, по насправді українське законодавство не дозволяє позбутись громадянства, якщо немає якогось іншого чи гарантії отримання іншого одразу після відмови від українського.
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15.09.2024 21:47 Ответить
******* на всю голову і їх посіпаки - все що треба знати про "зельону владу"!
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15.09.2024 09:49 Ответить
З поверненням
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16.09.2024 07:17 Ответить
здається тупішого телепня на цій посаді ще небуло .. знайшли і посадили відкривати рот по команді дєрьмака ... такий собі " зец-председатель " .. дуже чимось нагадує колишнього мін оба зеленського тарана , якого потім тихо сплавили .ослом у Словенію.
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15.09.2024 09:57 Ответить
Усі в зад, сукіни діти, усі в зад ! А то напридумали собі, шастають мимо зеленої каси, а у Володимира Олександровича доход у крипті із-за цього падає!
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15.09.2024 10:40 Ответить
Сибіга хай почитає конституцією, неук.
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15.09.2024 10:43 Ответить
Тут мають лишитися одні мусора, тцк та чинуші, нормальним людям життя тут не буде вже ніколи.
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15.09.2024 10:56 Ответить
Йо..лоп, що воно меле.
І ці ідіоти керують країною. 🤬🤬🤬
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15.09.2024 10:58 Ответить
На жаль пане Перець, ці ідіоти обрані клінічними ідіотами імені 73% вавививерження.
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16.09.2024 10:57 Ответить
Міністерство продовжує активну роботу над розробкою ініціатив, які заохочуватимуть українців повернутися.

Тю, та шо там розробляти? Треба запроваджувати унікальний, мега демократичний, зелено/дерьмаковський досвід на міжнародному рівні.

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15.09.2024 11:23 Ответить
Навіть не сумніваюся, вони саме це і хочуть запропонувати!
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16.09.2024 06:28 Ответить
Де вони таких де-білів набирають?
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15.09.2024 11:25 Ответить
Сибіга,він дебіл,чи ворог,чи те і інше,все разом?Оце п@тужне пукове міністерство,і є показовою частиною,що країною керує дурдом 95.
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15.09.2024 11:36 Ответить
Такі кроки і кулеба пропонував Европі. Був посланий. Зараз черга наступного міністра.
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15.09.2024 11:42 Ответить
Ти, гондон Охвісний, вже все підготовив для повернення українців додому? Гнида єрмаківська...
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15.09.2024 12:16 Ответить
Які програми, якщо існує лише 2 способи повернення громадян. Перший - матеріально-фанансові стимули при добровільному поверненні, як правило з боку країни яка хоче повернути своїх громадян і другий - примусова депортація. Жодних стимулів для повернення в країну зе-влада не озвучила і сумніваюсь, що ЄС запропонують, якщо взагалі запропонують, настільки великі суми щоб чоловіки почали під час війни повертатися в Україну знаючи , що їх 100% бусифікують одразу на кордоні. А примусова депортація неможлива через законодавство ЄС, оскільки всі ці чоловіки вважаються біженцями, які втекли від війни. Не думаю, що сибіга настільки тупий, що не знає таких речей, напевно це месендж адресований власним "кріпакам" щоб не думали тікати з країни.
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15.09.2024 12:21 Ответить
Зазвичай ціль будь якого месенджа не одна. Те що сказав той дядько має ціллю не тільки залякати, а ще й перекласти відповідальність, внести додаткову напругу, лишній раз засвітитись на публіці, показати свою
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15.09.2024 21:10 Ответить
Это не брат Порошенко? Похож.
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15.09.2024 13:05 Ответить
Це недобитий брат Єрмака.
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15.09.2024 14:08 Ответить
не недобитий брат а недобитий однокурсник єрмака.
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16.09.2024 11:02 Ответить
котрого порох "вбив"?..

На Сивохо він схожий, що ви це тут ляпаєте
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15.09.2024 16:22 Ответить
у тебе не тільки щелепа вивернута?
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16.09.2024 10:59 Ответить
Що це за чучало? Чого воно відкриває свій паршивий рот?Ви гляньте яке мерзенне розжирівше від крадених грошей рило...Як Бог таку непотріб на землі тримає...Рора ставити питання щоб таких тварин з їхніми нікчемними виводками на прив'язі тримати...Скільки б це мордате створіння не трималась з своєю бандою за владу - все одно кінець хм рано чи пізно прийде і долі януковича ще будуть заздрити
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15.09.2024 13:07 Ответить
Це мордате створіння донедавна писало всі найвеличні промови напольйона і керувало огризком кулебою в телефонному режимі. Просто зараз його вже поставили особисто наказувати ЄСу, куди слати гроші на біженців
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15.09.2024 14:23 Ответить
какие вы конченные, программу возврата в Украину они хотят разработать - а с коррупцией не, не хотите разобораться, с ТЦК с ермком, лещенко и гоп компанией со своей не ?
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15.09.2024 14:51 Ответить
Демократам нужно чтобы фронт не обрушился, а в идеале до выборов замутить ещё один кнтрнаступ, для этого потребуется около пол миллиона солдат, вот собственно и всё, зелёный офис не при чём, им приказали они выполняют. Посмотри на друзей США в Латинской Америке, там коррупция похлеще, всё это длится десятилетиями и всем похрен.
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15.09.2024 15:10 Ответить
Ви зробили собі таку Україну, у 19 р . яку хтіли...нам така не подобається !
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15.09.2024 14:57 Ответить
Вот только не надо передёргивать.
В Украине народ при любой власти держали за быдло.
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15.09.2024 15:12 Ответить
Ніт, бидло це свідоми стан совково "потомственних " нащадків ...
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15.09.2024 15:18 Ответить
Скільки в Німеччині за 24 рік було страйків робітників щодо умов праці та зарплатні?
Я нарахував 4 загальнонаціональні страйки.
А скільки було в Україні за 30 років???
А ви кажеье не бидло...
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15.09.2024 15:54 Ответить
шахтарі завжди страйкували...
от залізничники -- не пригадую, Кірпу прибрали та й поїхала галузь..
Авіаперевізники ніби завжди були задоволені -- найвищі зарплати по логістичним колегам
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15.09.2024 16:26 Ответить
ще лікарі теж завжди мовчали та все терпіли, чомусь...
поки "доктор смерть" не зробила декотрих з них людьми -- але зараз вже й вони знов мовчать, хоч фарммафія їх дочавлює
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15.09.2024 16:28 Ответить
Мовчали, тому що сиділи на поборах людських, останні роки маючи зарплати в 25-30 тисяч гривень.
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16.09.2024 08:22 Ответить
aga,skilky revolucij bulo v Nimechchyni za ostanni 30 r,Chuj?
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15.09.2024 20:21 Ответить
И долго ты проживёшь в Германии без халявы и разрешения на работу? Думаю, недолго. Ну может поедешь в Португалию или Грецию нелегалом работать за 500 евро, пока не поймают
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15.09.2024 23:32 Ответить
Или может ты думаешь они с вами будут носиться как дурак с писаной торбой, до твоей пенсии?
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15.09.2024 23:34 Ответить
Вы просто не в курсе.
24 параграф ДАЁТ ПРАВО НА РАБОТУ.
Обычно, после интеграционных курсов, но можно и сразу работать.
Ну а то, что в Германии несравнима зарплата и социалка с Украинскими, вы наверное знаете.
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16.09.2024 10:50 Ответить
Не знаю что такое этот параграф. И что это право даётся навечно или как? С правом на пенсию и пособие по инвалидности например , если заболел? Насколько я слышал убежище даётся всегда временно.
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16.09.2024 12:27 Ответить
Дно!
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15.09.2024 15:25 Ответить
Знов Європа повинна, а самі хоч на щось здатні, крім як красти та витрачають бюджетні кошти
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15.09.2024 15:44 Ответить
На мою скромну думку жителів правобережжя України можуть повертатися додому без жодних проблем.
На мою думку ці люди гірші за мородерів, які під шумок користуються тими ж превілегіями що і люди зі зруйнованими будинками, зруйнованими життями і які залишилися без копійки
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15.09.2024 15:46 Ответить
Працюють і мародери?! Ти що несеш?!
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16.09.2024 08:23 Ответить
Правда очі колить?
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16.09.2024 22:22 Ответить
одразу як ти покажеш приклад.
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16.09.2024 11:05 Ответить
А де його двое синів? Хотілось би почути йго відповідь, на таке запитання!!!
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15.09.2024 15:52 Ответить
Так ото ж він їх намагається повернути додому
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15.09.2024 16:25 Ответить
аха
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15.09.2024 16:52 Ответить
Сибіга поспішає... Мабуть дЄрмак завдання поставив явно не виконуване....
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15.09.2024 16:32 Ответить
Ну це ж єрмаківстка стратегія)) сібіга тільки озвучує знову. це. І це для внутрішнього споживання виборців зе. Європейське законодавство не передбачає повернення біженця якщо є загроза його життю.. загрози немає? Любий суд відкине це твердження. Крім того, біженці українці непагано інтегруються, ьільгість працює і забезпечує себе без соціалів. І це , переважно, жінки з дітьми.. багато людей вже ніколи не повернеться в Україну. А єрмаку тре перестати маніпулювати цем питанням.
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15.09.2024 16:32 Ответить
Любий суд ... Не знав, що ви кохаєте суди, маю надію, що використовуєте презерватив?
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16.09.2024 11:10 Ответить
А ость тут у вас зелені гниди нічого не вийде , всі ваші виборці залишаться в Європі , бо вони такі самі пристосуванці , я к і ви .
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15.09.2024 16:54 Ответить
Недавно підвальний щур і придворний блогораст Сірожа Лєщ теж саме вякав тільки в похабній формі про повернення українців. А тепер Дєрьмак зайшов з іншого боку -поставив завдання всьому Євросоюзу повернути нарід.
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15.09.2024 17:25 Ответить
це він про ахмєтова ?
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15.09.2024 18:03 Ответить
ага-ага:

"14.‎09.‎2024

Станом на ‎01.‎06.‎2024 на території країн ЄС зафіксовано 1 879 640 звернень щодо відмови від українського громадянства, що знаходяться в стані розгляду."

https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html

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15.09.2024 18:11 Ответить
Отут би спитати фоточку бюлетня з виборів 19 року, і усіх хто мені оце вибрав, назад підсрачником. Своїм знайомим підарасам з цієї толпи бажаю працювати виключно на таблетки, і жити у самому мусульманському районі
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16.09.2024 00:46 Ответить
Амінь!
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16.09.2024 11:11 Ответить
Що, шашличкі вже на часі
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15.09.2024 18:38 Ответить
сигиба а твои два сыночка на фронте?
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15.09.2024 18:55 Ответить
kurwa jebana..
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15.09.2024 20:13 Ответить
Syvocho to ty ****?
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15.09.2024 20:16 Ответить
Да, Кулеба проти цих точно виглядає як дохтур - психіатр і його пацієнти. Невиліковні.
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15.09.2024 21:17 Ответить
Ага і повертати в прифронтову і прикордонну з рф місцевість , там умови є. Добре, вік такий що може недовго залишилось жити в країні де отакі інтелектуали живуть і керують.
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15.09.2024 21:48 Ответить
Кожного дня ця зебільна шобла видає такі перли! От ви 73% суки зебільні кому довірили Україну?
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15.09.2024 22:19 Ответить
..туповаті аматори мають створити умови для нормального життя людини в Україні, а не для биків, рішал та аферистів.
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15.09.2024 22:46 Ответить
мені подобаються оці "настав час", війна, обстріли шкіл і закладів освіти, перебої з єлектроенергією, пронт потихеньку відтягується, житла нового нема, переселенці живуть де прийдеться, роботи нема. "настав час повернути пару мільйонів людей назад". Де жити? Ким працювати? Зелені дебіли.
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16.09.2024 01:29 Ответить
Чтоб ты сдох **** от рака яичек, ни одна услуга от говно мида заграницей не паботает
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16.09.2024 05:29 Ответить
Задача мразей, лишить Украинцев право голоса за границей. Не будет актуального паспорта, не дадут голосовать
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16.09.2024 07:08 Ответить
Для чого втікачам право голосу?
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16.09.2024 07:23 Ответить
шоб такі як ти , гбняві ,не поділяли людей на не таких як ти
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16.09.2024 08:10 Ответить
Чтобы вечно зелёные себя вечно не выбирали.
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16.09.2024 09:33 Ответить
Іронія у тому що повтікали в основному виборці зебоби. Також його виборці живуть за кордоном по 10-20 років, але продовжують палко кохати зелень. Комуняцькі ждуни поховалися, патріоти пішли на фронт.
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16.09.2024 11:19 Ответить
Вопрос в ограничении прав Украинцев за границей. Кто как будет головать это уже второй вопрос
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16.09.2024 12:29 Ответить
аа, дохазяйнувалися, уй ки
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16.09.2024 08:09 Ответить
Якщо дезертири хочуть відмовитися від громадянства - нехай відмовляються! Користі суспільству вони не принесуть, а серед них є ще колаборанти, які знищували українців - добровольців.
Хто хотів повернутися в Україну - повернувся. Хто залишився там - має на те переконання і бажання. Який стимул для дезертира?! Може донецькому колаборанту грошей ще дати за те, що він ракети наводив на добровольців?!
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16.09.2024 08:30 Ответить
Пані з окопа пише? На кухні всі герої. Подивіться в словник значення слова дезертир перш ніж писати дурниці.
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16.09.2024 09:17 Ответить
Невже ти з окопу?! Жінки воюють за таке як ти, а ти ще щось тявкаєш.
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16.09.2024 09:55 Ответить
Казковий довбодятел. Ще казковіший ніж Кулеба.
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16.09.2024 09:15 Ответить
Это "прогресс" в кадровой политике Зеленского.
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16.09.2024 09:17 Ответить
Стиль изложения как у Зеленского. По форме и сути.
Такое впечатление, что Зеля решил меньше палиться и свои тезисы решил озвучивать устами ручного и послушного, не задающего лишних вопросов, Сибиги
Кстати, Умеров подобран по тем же критериям, что многократно доказано его высказываниями и поступками.
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16.09.2024 09:16 Ответить
Ви переплутали - то лялька буратіно з рукою в сраці озвучувала написане сибігою. Але воно проходило повз мозок з очей прямо до роту. Тож сибіга може розповісти краще.
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16.09.2024 11:29 Ответить
В запорізький та херсонской області в окупації с перших днів залишилось біля 2 міліонів українців.Більшості з них нема куди їхати в України- ані житла ані роботи.Зазвичай вони виїжджають через Крим на Польщу,Румунію,балтіку.туреччину.Куди дали?Чого хоче влада?Нехай кидать дітей та жінок та бігуть до війська,бо ночувати в Україні нема де.А родини нехай Шольц годує? нехай там передохнут?Питання непросте,але не для офіса простих зелёных рішень.
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16.09.2024 10:06 Ответить
Таке враження, що люди є власністю зеленого шапіто, будете паскуди висіти на стовбах за свою антилюдяність, корупцію, і державну зраду!
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16.09.2024 10:09 Ответить
Амінь!
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16.09.2024 11:14 Ответить
Воно ще буде вказувати Європі що ті мають робити щоб зебілам краще панувалось і далі розкрадалось
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16.09.2024 11:09 Ответить
В Україні 350 тисяч осіб з інвалідністю - ветеранів ЗСУ. По факту їх більше, це поки що статистика на сьогоднішній день. Більше ста тисяч загиблих хлопців з ЗСУ, у яких залишилися діти, старі батьки.
Дезертири, які тікали з України від мобілізації, зараз хочуть, щоб їм заплатили, все дали і вони ще будуть думати, чи не відмовлятися від громадянства. Ці чоловіки питають, чому жінки не на фронті замість них, а не про те, як допомогти вдовам загиблих з дітьми, чи старим людям, які втратили житло. Тобто, жінки, йдіть воюйте, потім нам заплатите, а ми подумаємо... Ці люди точно потрібні Україні?!
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16.09.2024 11:48 Ответить
Пора війну закінчувати ,а не повертати українців з за кордону,
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16.09.2024 13:47 Ответить
Ось для чого шимпанЗЕ поставив Сибіру???Він дуже переживає за українців,які за кордоном.
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16.09.2024 19:09 Ответить
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