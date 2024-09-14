Пора ставить вопрос о разработке Евросоюзом программ возвращения украинцев, - Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что настало время для разработки Европейским Союзом программ возвращения украинцев, и министерство продолжает активную работу над разработкой инициатив, которые будут поощрять украинцев вернуться.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом министр заявил на конференции Ялтинской европейской стратегии.

Сибига сообщил, что министерство уже работает с европейскими партнерами, чтобы создать надлежащие условия для возвращения украинцев, которые выехали за границу в результате полномасштабного вторжения РФ.

"Актуально ставить вопрос о разработке Европейским Союзом программ возвращения украинцев. Конечно, для этого должны быть созданы соответствующие условия. От условий безопасности, медицинских услуг, восстановления жилья. Это должно быть на повестке дня", - подчеркнул он.

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Кроме того, министр добавил, что министерство продолжает активную работу с Еврокомиссией над разработкой инициатив, которые будут поощрять украинцев вернуться на родину.

По его мнению, соответствующие инициативы должны прежде всего создавать положительную мотивацию для того, чтобы украинцы, которые сейчас находятся за рубежом, делали взвешенный выбор в пользу возвращения.

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