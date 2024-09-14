Пора ставить вопрос о разработке Евросоюзом программ возвращения украинцев, - Сибига
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что настало время для разработки Европейским Союзом программ возвращения украинцев, и министерство продолжает активную работу над разработкой инициатив, которые будут поощрять украинцев вернуться.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом министр заявил на конференции Ялтинской европейской стратегии.
Сибига сообщил, что министерство уже работает с европейскими партнерами, чтобы создать надлежащие условия для возвращения украинцев, которые выехали за границу в результате полномасштабного вторжения РФ.
"Актуально ставить вопрос о разработке Европейским Союзом программ возвращения украинцев. Конечно, для этого должны быть созданы соответствующие условия. От условий безопасности, медицинских услуг, восстановления жилья. Это должно быть на повестке дня", - подчеркнул он.
Кроме того, министр добавил, что министерство продолжает активную работу с Еврокомиссией над разработкой инициатив, которые будут поощрять украинцев вернуться на родину.
По его мнению, соответствующие инициативы должны прежде всего создавать положительную мотивацию для того, чтобы украинцы, которые сейчас находятся за рубежом, делали взвешенный выбор в пользу возвращения.
Пожалуйста, подождите...
І ці ідіоти керують країною. 🤬🤬🤬
Тю, та шо там розробляти? Треба запроваджувати унікальний, мега демократичний, зелено/дерьмаковський досвід на міжнародному рівні.
На Сивохо він схожий, що ви це тут ляпаєте
В Украине народ при любой власти держали за быдло.
Я нарахував 4 загальнонаціональні страйки.
А скільки було в Україні за 30 років???
А ви кажеье не бидло...
от залізничники -- не пригадую, Кірпу прибрали та й поїхала галузь..
Авіаперевізники ніби завжди були задоволені -- найвищі зарплати по логістичним колегам
поки "доктор смерть" не зробила декотрих з них людьми -- але зараз вже й вони знов мовчать, хоч фарммафія їх дочавлює
24 параграф ДАЁТ ПРАВО НА РАБОТУ.
Обычно, после интеграционных курсов, но можно и сразу работать.
Ну а то, что в Германии несравнима зарплата и социалка с Украинскими, вы наверное знаете.
На мою думку ці люди гірші за мородерів, які під шумок користуються тими ж превілегіями що і люди зі зруйнованими будинками, зруйнованими життями і які залишилися без копійки
"14.09.2024
Станом на 01.06.2024 на території країн ЄС зафіксовано 1 879 640 звернень щодо відмови від українського громадянства, що знаходяться в стані розгляду."
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
Хто хотів повернутися в Україну - повернувся. Хто залишився там - має на те переконання і бажання. Який стимул для дезертира?! Може донецькому колаборанту грошей ще дати за те, що він ракети наводив на добровольців?!
Такое впечатление, что Зеля решил меньше палиться и свои тезисы решил озвучивать устами ручного и послушного, не задающего лишних вопросов, Сибиги
Кстати, Умеров подобран по тем же критериям, что многократно доказано его высказываниями и поступками.
Дезертири, які тікали з України від мобілізації, зараз хочуть, щоб їм заплатили, все дали і вони ще будуть думати, чи не відмовлятися від громадянства. Ці чоловіки питають, чому жінки не на фронті замість них, а не про те, як допомогти вдовам загиблих з дітьми, чи старим людям, які втратили житло. Тобто, жінки, йдіть воюйте, потім нам заплатите, а ми подумаємо... Ці люди точно потрібні Україні?!