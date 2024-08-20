Зеленский пытался убедить союзников помочь вернуть в Украину больше мужчин призывного возраста, они отказали, - Bloomberg

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров помочь вернуть мужчин призывного возраста из-за границы в Украину, однако получил отказ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"Зеленский пытался убедить своих союзников помочь вернуть в Украину больше мужчин призывного возраста, прося их о помощи на двусторонних встречах. ... Политики от Польши до Венгрии заявили, что не будут отправлять беженцев обратно, пока идет война", - говорится в материале.

Страны отказываются отправлять украинцев на Родину, в частности, по экономическим причинам, пишет издание.

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