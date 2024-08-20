Зеленський намагався переконати союзників допомогти повернути до України більше чоловіків призовного віку, вони відмовили, - Bloomberg
Президент Володимир Зеленський закликав партнерів допомогти повернути чоловіків призовного віку з-за кордону до України, проте отримав відмову.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
"Зеленський намагався переконати своїх союзників допомогти повернути в Україну більше чоловіків призовного віку, просячи їх про допомогу на двосторонніх зустрічах. ... Політики від Польщі до Угорщини заявили, що не відправлятимуть біженців назад, поки триває війна", - йдеться в матеріалі.
Країни відмовляються відправляти українців на Батьківщину, зокрема, з економічних причин, пише видання.
Топ коментарі
+56 Віталій Ткачук #503977
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+47 vitaliymkua
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+45 Николай Князев #502987
показати весь коментар20.08.2024 11:20
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Бачив сьогодні особисто,як мусора з трактористом похилого віку воювали.
Ба у величезній кабіні трактора удвох їхали,а сидіння одне,другий на металевому ящику сидів.
За межами України приблизно 600 тисяч чоловіків призовного віку. Але велика кількість із них непридатні до служби як за станом здоров'я, так і з інших причин.
Набагато простіше і ефективніше набрати в ТЦК цивільних, - жінок і пенсіонерів.
Він же десятиліттями заманював товпи народу на свої концерти. Чому же тут не використовує свої здібності? Де потужна реклама, потужні банери та потужні відосікі? Де щасливі квітки, цікаві лотереї, подарункові набори, ексклюзивні фотосесії та роздачі автографів?
ну щоб не було як тікати чоловікам призовного віку. щоб їхали тільки ті хто має законні, не куплені, підстави?
влк, тцк потрусити, прикордонників, і ще купа схем.
ай ні, це ж важко, простіше звинуватити "союзників", що вони не хочуть людей відправляти сюди
Та і сам би вибачився за свої багаторазові ухиляння. Бо твій приклад дає їм моральне право так діяти.
У 2020 призначений радником на громадських засадах міністра охорони здоров'я України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Максима Степанова та міністра охорони здоров'я України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Ляшка.
Зеле просто надо сказать-" Либо вы возращаете их защищать родителей, либо Украина отправляет их родителей под защиту государств где они укрылись". На всегда!
То формирование, которое называется ЗСУ не умеет распределять и использовать людей с максимальным КПД - с учетом опыта и навыков. Перевестись просто невозможно. Незачем вам количество - делайте то о чем говорите - делайте качественных и мотивированных бойцов. Без вранья тцк и без вранья чиновников в погонах далеких от звания офицера.
Неоднократно спрашиваю себя для чего я вернулся с европейского медицинского института в Украину - ответ - чтобы молодых не брали на мясо.
Без розовых очков - воюю за свою семью и ... за возможность украинских чинуш красть...
Спасибо всем, кто заграницей помогает конкретным военным в Украине. Рад за вас и ваши семьи.
(Мобилизованный сержант (служащий на нуле), инженер-международник, подполковник МВД с опытом оперативной работы...)
Падло зелене то ти привів війну.У пеклі я особисто буду контролювати якість смоли.
1. Приймаємо Закон про обовязкове державне медичне страхування. З найвищими у світі стандартами!
2. Встановлюємо тривалість робочого тижня у 36 годин! З зарахуванням обідньої перерви у цей час!
3. Скасовуємо категорію А1! Як було до Йулі!
4. Встановлюємо допустимий рівень алкоголю в крові водія на рівні 0,4 промілле!
Вони неодмінно повернуться - хто ж відмовиться мешкати у соціальноорієнтованій, людиноцентричній державі?!
І хай у Гетманцева зуби скришаться...
Цей дебілоїд, скоріше за все, навіть не зрозумів, чому йому відмовили.
А з рабів яке військо?
Власність націоналізувати.
І нехай ті "країни" самі із тими ухилянтами кохаються, якщо вони їм так треба!
В нашем городе есть районы, где можно легко набрать несколько бригад. Молодых, сильных, здоровых. Было бы желание и политическая воля.
Но наше правительство никогда не пойдет на выдачу Украине, и не потому, конечно, что это противоречит каким-то принципам ЕС, а потому, что эти самые молодые, сильные и здоровые нужны здесь. чтобы приносить экономический доход. Лично знаю некоторых, которые уже работают и их все устраивает. Кстати, все хорошие ребята. Возможно, они даже уже никогда не вернутся на Родину.
Знакомый в органах в дружеской беседе как-то проговорился, что сверху есть устные указания, без лишней необходимости украинцев не трогать. Сами они тоже стараются сильно не выделяться.
Так, что, Зеленскому вряд ли обломится что-то в этом плане. Денег и оружия дадут, обеспокоенность выразят, беженцев - нет.
чи я не правий?