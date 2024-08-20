Зеленський намагався переконати союзників допомогти повернути до України більше чоловіків призовного віку, вони відмовили, - Bloomberg

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів допомогти повернути чоловіків призовного віку з-за кордону до України, проте отримав відмову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Зеленський намагався переконати своїх союзників допомогти повернути в Україну більше чоловіків призовного віку, просячи їх про допомогу на двосторонніх зустрічах. ... Політики від Польщі до Угорщини заявили, що не відправлятимуть біженців назад, поки триває війна", - йдеться в матеріалі.

Країни відмовляються відправляти українців на Батьківщину, зокрема, з економічних причин, пише видання.

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