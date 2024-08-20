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Новини Війна
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Зеленський намагався переконати союзників допомогти повернути до України більше чоловіків призовного віку, вони відмовили, - Bloomberg

Зеленський просив партнерів повернути чоловіків призовного віку з-за кордону

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів допомогти повернути чоловіків призовного віку з-за кордону до України, проте отримав відмову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Зеленський намагався переконати своїх союзників допомогти повернути в Україну більше чоловіків призовного віку, просячи їх про допомогу на двосторонніх зустрічах. ... Політики від Польщі до Угорщини заявили, що не відправлятимуть біженців назад, поки триває війна", - йдеться в матеріалі.

Країни відмовляються відправляти українців на Батьківщину, зокрема, з економічних причин, пише видання.

Дивіться: Зеленський провів нараду щодо водозабезпечення Дніпропетровщини та Миколаївщини. ВIДЕО

Автор: 

біженці (1863) Зеленський Володимир (23732) повернення (232)


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Топ коментарі
+56
Може спочатку спробуй переконати кошового мобілізуватись..
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20.08.2024 11:15
+47
ТЦКунів та мусарів забирай.
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20.08.2024 11:15
+45
Де воюють? На ринках та автодорогах Західної України? Скільки воює мєнтов із 150000 ос складу? Тільки не треба кивати на Лють. Там мєнтів у межах статистичної похибки.
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20.08.2024 11:20
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ТЦКунів та мусарів забирай.
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20.08.2024 11:15 Відповісти
І скільки їх. Мєнти вже воюють. Ти нє в тємі?
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20.08.2024 11:17 Відповісти
Ментів воює зараз менше, ніж в АТО при Авакові...
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20.08.2024 11:18 Відповісти
А ти кумедний.
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20.08.2024 11:19 Відповісти
Де воюють? На ринках та автодорогах Західної України? Скільки воює мєнтов із 150000 ос складу? Тільки не треба кивати на Лють. Там мєнтів у межах статистичної похибки.
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20.08.2024 11:20 Відповісти
Так і в самій Люті не усі менти. Мені пропонували вступити. Хоча я взагалі ніяким боком до силових структур не відношусь.
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20.08.2024 11:43 Відповісти
Так,звичайно.
Бачив сьогодні особисто,як мусора з трактористом похилого віку воювали.
Ба у величезній кабіні трактора удвох їхали,а сидіння одне,другий на металевому ящику сидів.
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20.08.2024 11:25 Відповісти
Наша служба і апасна і трудна.
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20.08.2024 12:25 Відповісти
Кловун,з ким воює?З роботягами,яких хапає на вулицях до бусів,та дівками з онліфанс?)))
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20.08.2024 11:25 Відповісти
До чого тут "мєнти"? Чому із самого початку не об'явити справедливу мобілізацію, як це було при Порошенко, а спочатку дав можливість більшій частині виїхати, іншій частині за тисячі одиниць доларів США і Евро купити липові довідки, купити інвалідності і таким чином криміналізувати майже половину сіспільства: ТЦК, медицину, прикордонників, призивників та інше, а сьогодні в цьому питання хоче зробити винними західних партнерів? Не побачили, що у Боневтіка Херпіду Нетряпки винні всі і у всьому і тільки не він?
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20.08.2024 11:33 Відповісти
У нас верховні козли вирішують хто буде жити , А кому померти і в якому віці
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20.08.2024 12:26 Відповісти
В ТЦК, - майже 100 тисяч військових.
За межами України приблизно 600 тисяч чоловіків призовного віку. Але велика кількість із них непридатні до служби як за станом здоров'я, так і з інших причин.
Набагато простіше і ефективніше набрати в ТЦК цивільних, - жінок і пенсіонерів.

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20.08.2024 11:50 Відповісти
Може спочатку спробуй переконати кошового мобілізуватись..
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20.08.2024 11:15 Відповісти
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20.08.2024 11:45 Відповісти
А 95кагал священна корова? А армії радників-нарадників недієздатні? Армії суддів-прокурорів та іншої навченої до зброї братії недоторкані?!
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20.08.2024 11:17 Відповісти
ой а що трапилося ? Як собі Зе це уявлял що колонни автобусів під конвоем будут рухатися в бік України, щоб усі в світи бачили як попираются закони ЄС.
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20.08.2024 11:17 Відповісти
Дивно:
Він же десятиліттями заманював товпи народу на свої концерти. Чому же тут не використовує свої здібності? Де потужна реклама, потужні банери та потужні відосікі? Де щасливі квітки, цікаві лотереї, подарункові набори, ексклюзивні фотосесії та роздачі автографів?
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20.08.2024 11:18 Відповісти
Це він за Люсю Абдристовича казав...
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20.08.2024 11:18 Відповісти
Ну ничего, сейчас новое министерство создадут и все вернутся в "країну Зе-мрії"...
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20.08.2024 11:19 Відповісти
В тебе в тилу скільки мобілізованих сидить без зброї? Ти там часом не припух?!
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20.08.2024 11:19 Відповісти
яке ж ти кончене Зелене Ч.М.О. - це доказ того що Зе все бачить що коїться з ТЦК, та одобряє насильніцьку мобілізацію.
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20.08.2024 11:20 Відповісти
старшичких вже добивають, зараз беруться за пенсіонерів до 55 бо молоді пенсіонери коштують для держави 100 млрд. По простому це називається геноцид.
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20.08.2024 12:31 Відповісти
хм, а може треба було б з корупцією боротись? єрмачину з татаровим прижати?
ну щоб не було як тікати чоловікам призовного віку. щоб їхали тільки ті хто має законні, не куплені, підстави?

влк, тцк потрусити, прикордонників, і ще купа схем.
ай ні, це ж важко, простіше звинуватити "союзників", що вони не хочуть людей відправляти сюди
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20.08.2024 11:20 Відповісти
В нас в рази слабша економіка - могли б зброєю більше допомагати
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20.08.2024 11:21 Відповісти
Поляки ж рішили зібрати бригаду з украінців - добровольців
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20.08.2024 11:38 Відповісти
))) верь в сказки... )))
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20.08.2024 20:43 Відповісти
Іпсо
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20.08.2024 20:50 Відповісти
Почни з діточок зелених можновладців. Так би мовити почни із себе.
Та і сам би вибачився за свої багаторазові ухиляння. Бо твій приклад дає їм моральне право так діяти.
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20.08.2024 11:22 Відповісти
Кріпаки -то приватна власність,потрібно вернути.Якщо худоба тікає від господаря,це не дає право комусь її привласнити.
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20.08.2024 11:23 Відповісти
То мабуть за батальйон монако та 95 цирк клованів
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20.08.2024 11:25 Відповісти
Спарта́к Олекса́ндрович Суббо́та, ім'я при народженні Олександр Олекса́ндрович Суббо́таhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:1-4 [4] (https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 10 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/1992 1992 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA Хабаровськ ) - український відеоблогер.
У 2020 призначений радником на громадських засадах міністра охорони здоров'я України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Максима Степанова та міністра охорони здоров'я України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Ляшка.
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20.08.2024 11:26 Відповісти
Чотирикратний ухилянт просить інших ухилянтів повернути додому?ну ну
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20.08.2024 11:29 Відповісти
Для цієї гниди ті люди це просто гроші, які він отримає через схеми тцк... Ось воно і репетує.
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20.08.2024 11:30 Відповісти
Весь прикол в том, что все мужчины призывного возраста, которые удрали за границу, оставили тут своих стариков. На растерзание оркам оставили.
Зеле просто надо сказать-" Либо вы возращаете их защищать родителей, либо Украина отправляет их родителей под защиту государств где они укрылись". На всегда!
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20.08.2024 11:34 Відповісти
И начнут надеюсь с Мосейчук... У которой сын "эмигрант". Но все остальные, должны идти и защищать ее в том числе.
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20.08.2024 11:36 Відповісти
Чому ви так вирішили? Пенсіонерам виїзд ніхто не забороняє... Знаю купу випадків, коли їх забирають до себе в Європу чи навіть Канаду.
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20.08.2024 11:48 Відповісти
Херню постиш! Я пенсіонер вже 11 років, і виїзджати не збираюсь, хоч у Німеччині і мешкає дочка з внуками!
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20.08.2024 12:58 Відповісти
))) что ты курило басота ?))))
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20.08.2024 20:46 Відповісти
Яка ж паскуда це зелене лайно
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20.08.2024 11:35 Відповісти
Боже ! Яке ж недолуге зелене ми вибрали у президенти ...(((((
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20.08.2024 11:35 Відповісти
Я особисто та моя дружина це гівно не вибирав.
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20.08.2024 12:16 Відповісти
Правильно Влад, Ви вибрали і такі як Ви. А ми у 2019 троці попереджали, але нас ніхто не слухав і бігли на дільниці зробити себе і свою родину разом. Це результат масового психоза 73% наріду після просмотру кіно про Голобородька і постійної брехні про Порошенко, особливо "Свинарчуки", "Ротердам +", "збагатився у 80 раз" і "Вальцман".
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20.08.2024 12:17 Відповісти
"Не мы, а вы!" (с).
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20.08.2024 12:41 Відповісти
права людини це фундамент Європи і як що вони почнуть віддавати БЄГЛИХ то яка ціль війни, пуйло тоді автоматично і в Варшаві та в Парижі...
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20.08.2024 11:38 Відповісти
А до чого ж іншого міг додуматись цей одебілений пробитий наркоман?
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20.08.2024 11:40 Відповісти
А нах. было выпускать? Мне ето напоминает, ех вернуть бы все деньги что потратил на водку за всю жизнь, напились бы... Так и ето, вернуть бы тех кого отпустили чтобы потом им бронь продать. Сейчас дошло до смешного, все 40-55-ти летние деды ломанулись в ВУЗы получать высшее образование чтобы получить бронь. Племянник был в шоке когда увидел что будет учиться в одной группе с 50-ти летними мужиками, которые с виду даже школу не закончили но каким то образом поступили в економический ВУЗ.
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20.08.2024 11:40 Відповісти
положительное действие на твой вопрос есть легализация продления твоих полномочий. нахера союзникам их тебе продлевать если ты временный ? вот они и послали тебя к *уям
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20.08.2024 11:41 Відповісти
"Зеленський намагався переконати", а вони що його власність? як таке бути, що особа яка чотири раза ухилялась від армії може говорити іншим про "обов'язок"?
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20.08.2024 11:44 Відповісти
качалки, кафешки с ТРЦ забиты
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20.08.2024 11:45 Відповісти
Не смогу читать шутки, которые Володю оскорбляют"
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20.08.2024 11:46 Відповісти
Ставридою бздить (с)
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20.08.2024 11:56 Відповісти
Намагався вмовити ЄС порушувати свої закони? Потужно.
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20.08.2024 11:49 Відповісти
Ну а шо? В Україні ж так можна, а чого там ніззя?
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20.08.2024 12:11 Відповісти
Мабуть справді вірить в це
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20.08.2024 12:13 Відповісти
та він просто хоче їх ще раз обілетити і продати виїзд, тільки вже по новим цінам. Дехто взагалі за копійки виїхав в 2022р ,от у влади і припікає.
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20.08.2024 11:58 Відповісти
Гражданин Зеленский, вы неправы.
То формирование, которое называется ЗСУ не умеет распределять и использовать людей с максимальным КПД - с учетом опыта и навыков. Перевестись просто невозможно. Незачем вам количество - делайте то о чем говорите - делайте качественных и мотивированных бойцов. Без вранья тцк и без вранья чиновников в погонах далеких от звания офицера.
Неоднократно спрашиваю себя для чего я вернулся с европейского медицинского института в Украину - ответ - чтобы молодых не брали на мясо.
Без розовых очков - воюю за свою семью и ... за возможность украинских чинуш красть...

Спасибо всем, кто заграницей помогает конкретным военным в Украине. Рад за вас и ваши семьи.

(Мобилизованный сержант (служащий на нуле), инженер-международник, подполковник МВД с опытом оперативной работы...)
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20.08.2024 11:59 Відповісти
Спочатку розвів корупцію, а потім вимагає від західних країн порушувати їхні закони
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20.08.2024 12:00 Відповісти
Зелене чмо, ухилянт туєв.
Падло зелене то ти привів війну.У пеклі я особисто буду контролювати якість смоли.
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20.08.2024 12:03 Відповісти
95 квартал та слуг урода спершу мобилізуй недоумок зелений
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20.08.2024 12:04 Відповісти
Заохочувати до повернення!
1. Приймаємо Закон про обовязкове державне медичне страхування. З найвищими у світі стандартами!
2. Встановлюємо тривалість робочого тижня у 36 годин! З зарахуванням обідньої перерви у цей час!
3. Скасовуємо категорію А1! Як було до Йулі!
4. Встановлюємо допустимий рівень алкоголю в крові водія на рівні 0,4 промілле!

Вони неодмінно повернуться - хто ж відмовиться мешкати у соціальноорієнтованій, людиноцентричній державі?!
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20.08.2024 12:08 Відповісти
Скажи ще знизити податки. Уж мріяти так мріяти по повній.

І хай у Гетманцева зуби скришаться...
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20.08.2024 12:22 Відповісти
Та хай спочатку поважає та дотримуєтьця статтям Конституціі України, а то зелене нелигімитивне лайно, ще хоче і конституції країн Європи займатися противоправною діяльністю. Фантазер! 🤬
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20.08.2024 13:04 Відповісти
Ще дозвіл вільно курити коноплю забули!
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20.08.2024 14:20 Відповісти
Я скажу просто-коли кацап підійде до твоєї хати,ти не будеш думати ні про "зеленського",ні про що інше як її захистити,але може вже бути дуже занадто пізно.
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20.08.2024 12:16 Відповісти
Ухилянти захищати свої хати ? Та вони повтікали , покинули стареньких хворих батьків з хатами , і з Європи втечуть невідомо куди , бо це сцикуни .
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20.08.2024 12:30 Відповісти
Взял бы и показал пример - пошел на нуль. Ты все равно уже не президент, ничего не решаешь, а только мешаешь.
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20.08.2024 12:16 Відповісти
З таким же успіхом ЗЄ міг переконувати союзників купити українських жінок або героїн.

Цей дебілоїд, скоріше за все, навіть не зрозумів, чому йому відмовили.
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20.08.2024 12:20 Відповісти
сначала мажоры, прокуроры и бригады с монако, 95 квартал
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20.08.2024 12:30 Відповісти
А мобілізувати половину поліцейських слабо Вовчику ? А , ще тих поліцейських ,хто на пенсію вийшов після 40 років , а 60 років не досяг ?
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20.08.2024 12:33 Відповісти
Поліція в першу чергу захищає не народ а владу.
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20.08.2024 13:44 Відповісти
Поки не буде справедливої мобілізації - поки люди добровільно йти в військо не будуть.
А з рабів яке військо?
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20.08.2024 12:39 Відповісти
Тікають бо знають шо зеленский не будує бетоні укріпрайьони з мінними полями, не виробляє власну, ******* зброю, ракети - бо все одно, вже після 22 року, будує шляхи бетонні. Людей кидають у голі поля і вони там повинні лопатами копати собі якісь окопчики по коліно. Враження шо віоно хоче знищити якомого більше українців.
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20.08.2024 12:45 Відповісти
Чоловіки самі вернуться в Україну тільки тоді коли побачать весь оп і 95 квартал в окопах на нулі а пока заробляють гроші на шашлики до яких він сам закликав готуватись
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20.08.2024 13:35 Відповісти
ніхто не повернеться навіть тоді. не пишіть дурню
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21.08.2024 02:22 Відповісти
Замінити паспорти на новий формат, і по старим в'їзд в Україну - неможливий!
Власність націоналізувати.
І нехай ті "країни" самі із тими ухилянтами кохаються, якщо вони їм так треба!
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20.08.2024 13:36 Відповісти
непогана ідея, до речі.
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21.08.2024 02:23 Відповісти
Не живите иллюзиями.
В нашем городе есть районы, где можно легко набрать несколько бригад. Молодых, сильных, здоровых. Было бы желание и политическая воля.
Но наше правительство никогда не пойдет на выдачу Украине, и не потому, конечно, что это противоречит каким-то принципам ЕС, а потому, что эти самые молодые, сильные и здоровые нужны здесь. чтобы приносить экономический доход. Лично знаю некоторых, которые уже работают и их все устраивает. Кстати, все хорошие ребята. Возможно, они даже уже никогда не вернутся на Родину.
Знакомый в органах в дружеской беседе как-то проговорился, что сверху есть устные указания, без лишней необходимости украинцев не трогать. Сами они тоже стараются сильно не выделяться.
Так, что, Зеленскому вряд ли обломится что-то в этом плане. Денег и оружия дадут, обеспокоенность выразят, беженцев - нет.
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20.08.2024 13:36 Відповісти
коли армія рф підійде до вашого кордону, ви тих українцев копняками під зад виставите, аби самим не воювати.
чи я не правий?
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21.08.2024 02:24 Відповісти
Не розуміють наші правителі, що в Європі закони працюють на благо людини і що неможливо по нашій совковій традиції там щось просто "перетерти" і "порішати".
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20.08.2024 13:41 Відповісти
Може в Європі запропонували також повернути діточок зеслуг та ригів і янелох сам відморозився? А то як воювати, то прості українці, а як слуг, - ви шо хочете щоб мене снайпер зняв!?
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20.08.2024 14:57 Відповісти
 
 