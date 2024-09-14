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українці (2507) Євросоюз (12770) повернення (205) Сибіга (221)

На часі ставити питання про розробку Євросоюзом програм повернення українців, - Сибіга

Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що настав час для розробки Європейським Союзом програм повернення українців, і міністерство продовжує активну роботу над розробкою ініціатив, які заохочуватимуть українців повернутися.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це міністр заявив на конференції Ялтинської європейської стратегії.

Сибіга повідомив, що міністерство вже працює з європейськими партнерами, щоб створити належні умови для повернення українців, які виїхали за кордон внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

"На часі ставити питання про розробку Європейським Союзом програм повернення українців. Звісно, для цього мають бути створені відповідні умови. Від безпекових умов, медичних послуг, відбудови житла. Це має бути на порядку денному", - наголосив він.

Також читайте: Зеленський намагався переконати союзників допомогти повернути до України більше чоловіків призовного віку, вони відмовили, - Bloomberg

Крім того, міністр додав, що міністерство продовжує активну роботу з Єврокомісією над розробкою ініціатив, які заохочуватимуть українців повернутися на батьківщину.

На його думку, відповідні ініціативи мають насамперед створювати позитивну мотивацію для того, щоб українці, які наразі перебувають за кордоном, робили зважений вибір на користь повернення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість громадян, які хотіли б повернутися до України, зменшилася. Над цим потрібно працювати, - Шмигаль

Автор: 
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Топ коментарі
+52
А що Зелебуба вже перемогла у своїй голові?

То може голову Зелебуби треба повернути у реальність, а не людей під обстріли?
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14.09.2024 22:01
+48
І тут Європа повинна розробити програми - бо зельц не в змозі щось запропонувати українцям за кордоном. Окрім батога і обовязків, звичайно(((
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14.09.2024 22:11
+42
А чому питання треба ставити перед Євросоюзом? Це Євросоюз мав би силою депортувати людей у зону небезпеки? Сибіга справлі телепень, чи прикидажться телепнем, щоб стодобатись Зєлєнскому? Питання про програму з повернення треба ставити перед Зєлєнскім і його клікою. Це їм треба створити умови для того, щоб українці хотіли повертатися. Хоча схоже у країну Зєлєнского українці повертатися не схочуть.
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14.09.2024 22:58
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На всі 100 з вами пані згодна !
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15.09.2024 16:48 Відповісти
Ну тут треба чесно сказати, що кацапських чоловіків не позбавляли консульських послуг, на відміну від українських. Нахера людині громадянство України, якщо Україна відмовляє їй у видачі паспорту, фактично базового документу? Тому і позбавляються. Ну пробують у всякому випадку, по насправді українське законодавство не дозволяє позбутись громадянства, якщо немає якогось іншого чи гарантії отримання іншого одразу після відмови від українського.
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15.09.2024 21:47 Відповісти
******* на всю голову і їх посіпаки - все що треба знати про "зельону владу"!
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15.09.2024 09:49 Відповісти
З поверненням
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16.09.2024 07:17 Відповісти
здається тупішого телепня на цій посаді ще небуло .. знайшли і посадили відкривати рот по команді дєрьмака ... такий собі " зец-председатель " .. дуже чимось нагадує колишнього мін оба зеленського тарана , якого потім тихо сплавили .ослом у Словенію.
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15.09.2024 09:57 Відповісти
Усі в зад, сукіни діти, усі в зад ! А то напридумали собі, шастають мимо зеленої каси, а у Володимира Олександровича доход у крипті із-за цього падає!
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15.09.2024 10:40 Відповісти
Сибіга хай почитає конституцією, неук.
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15.09.2024 10:43 Відповісти
Тут мають лишитися одні мусора, тцк та чинуші, нормальним людям життя тут не буде вже ніколи.
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15.09.2024 10:56 Відповісти
Йо..лоп, що воно меле.
І ці ідіоти керують країною. 🤬🤬🤬
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15.09.2024 10:58 Відповісти
На жаль пане Перець, ці ідіоти обрані клінічними ідіотами імені 73% вавививерження.
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16.09.2024 10:57 Відповісти
Міністерство продовжує активну роботу над розробкою ініціатив, які заохочуватимуть українців повернутися.

Тю, та шо там розробляти? Треба запроваджувати унікальний, мега демократичний, зелено/дерьмаковський досвід на міжнародному рівні.

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15.09.2024 11:23 Відповісти
Навіть не сумніваюся, вони саме це і хочуть запропонувати!
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16.09.2024 06:28 Відповісти
Де вони таких де-білів набирають?
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15.09.2024 11:25 Відповісти
Сибіга,він дебіл,чи ворог,чи те і інше,все разом?Оце п@тужне пукове міністерство,і є показовою частиною,що країною керує дурдом 95.
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15.09.2024 11:36 Відповісти
Такі кроки і кулеба пропонував Европі. Був посланий. Зараз черга наступного міністра.
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15.09.2024 11:42 Відповісти
Ти, гондон Охвісний, вже все підготовив для повернення українців додому? Гнида єрмаківська...
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15.09.2024 12:16 Відповісти
Які програми, якщо існує лише 2 способи повернення громадян. Перший - матеріально-фанансові стимули при добровільному поверненні, як правило з боку країни яка хоче повернути своїх громадян і другий - примусова депортація. Жодних стимулів для повернення в країну зе-влада не озвучила і сумніваюсь, що ЄС запропонують, якщо взагалі запропонують, настільки великі суми щоб чоловіки почали під час війни повертатися в Україну знаючи , що їх 100% бусифікують одразу на кордоні. А примусова депортація неможлива через законодавство ЄС, оскільки всі ці чоловіки вважаються біженцями, які втекли від війни. Не думаю, що сибіга настільки тупий, що не знає таких речей, напевно це месендж адресований власним "кріпакам" щоб не думали тікати з країни.
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15.09.2024 12:21 Відповісти
Зазвичай ціль будь якого месенджа не одна. Те що сказав той дядько має ціллю не тільки залякати, а ще й перекласти відповідальність, внести додаткову напругу, лишній раз засвітитись на публіці, показати свою
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15.09.2024 21:10 Відповісти
Это не брат Порошенко? Похож.
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15.09.2024 13:05 Відповісти
Це недобитий брат Єрмака.
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15.09.2024 14:08 Відповісти
не недобитий брат а недобитий однокурсник єрмака.
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16.09.2024 11:02 Відповісти
котрого порох "вбив"?..

На Сивохо він схожий, що ви це тут ляпаєте
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15.09.2024 16:22 Відповісти
у тебе не тільки щелепа вивернута?
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16.09.2024 10:59 Відповісти
Що це за чучало? Чого воно відкриває свій паршивий рот?Ви гляньте яке мерзенне розжирівше від крадених грошей рило...Як Бог таку непотріб на землі тримає...Рора ставити питання щоб таких тварин з їхніми нікчемними виводками на прив'язі тримати...Скільки б це мордате створіння не трималась з своєю бандою за владу - все одно кінець хм рано чи пізно прийде і долі януковича ще будуть заздрити
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15.09.2024 13:07 Відповісти
Це мордате створіння донедавна писало всі найвеличні промови напольйона і керувало огризком кулебою в телефонному режимі. Просто зараз його вже поставили особисто наказувати ЄСу, куди слати гроші на біженців
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15.09.2024 14:23 Відповісти
какие вы конченные, программу возврата в Украину они хотят разработать - а с коррупцией не, не хотите разобораться, с ТЦК с ермком, лещенко и гоп компанией со своей не ?
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15.09.2024 14:51 Відповісти
Демократам нужно чтобы фронт не обрушился, а в идеале до выборов замутить ещё один кнтрнаступ, для этого потребуется около пол миллиона солдат, вот собственно и всё, зелёный офис не при чём, им приказали они выполняют. Посмотри на друзей США в Латинской Америке, там коррупция похлеще, всё это длится десятилетиями и всем похрен.
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15.09.2024 15:10 Відповісти
Ви зробили собі таку Україну, у 19 р . яку хтіли...нам така не подобається !
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15.09.2024 14:57 Відповісти
Вот только не надо передёргивать.
В Украине народ при любой власти держали за быдло.
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15.09.2024 15:12 Відповісти
Ніт, бидло це свідоми стан совково "потомственних " нащадків ...
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15.09.2024 15:18 Відповісти
Скільки в Німеччині за 24 рік було страйків робітників щодо умов праці та зарплатні?
Я нарахував 4 загальнонаціональні страйки.
А скільки було в Україні за 30 років???
А ви кажеье не бидло...
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15.09.2024 15:54 Відповісти
шахтарі завжди страйкували...
от залізничники -- не пригадую, Кірпу прибрали та й поїхала галузь..
Авіаперевізники ніби завжди були задоволені -- найвищі зарплати по логістичним колегам
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15.09.2024 16:26 Відповісти
ще лікарі теж завжди мовчали та все терпіли, чомусь...
поки "доктор смерть" не зробила декотрих з них людьми -- але зараз вже й вони знов мовчать, хоч фарммафія їх дочавлює
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15.09.2024 16:28 Відповісти
Мовчали, тому що сиділи на поборах людських, останні роки маючи зарплати в 25-30 тисяч гривень.
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16.09.2024 08:22 Відповісти
aga,skilky revolucij bulo v Nimechchyni za ostanni 30 r,Chuj?
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15.09.2024 20:21 Відповісти
И долго ты проживёшь в Германии без халявы и разрешения на работу? Думаю, недолго. Ну может поедешь в Португалию или Грецию нелегалом работать за 500 евро, пока не поймают
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15.09.2024 23:32 Відповісти
Или может ты думаешь они с вами будут носиться как дурак с писаной торбой, до твоей пенсии?
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15.09.2024 23:34 Відповісти
Вы просто не в курсе.
24 параграф ДАЁТ ПРАВО НА РАБОТУ.
Обычно, после интеграционных курсов, но можно и сразу работать.
Ну а то, что в Германии несравнима зарплата и социалка с Украинскими, вы наверное знаете.
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16.09.2024 10:50 Відповісти
Не знаю что такое этот параграф. И что это право даётся навечно или как? С правом на пенсию и пособие по инвалидности например , если заболел? Насколько я слышал убежище даётся всегда временно.
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16.09.2024 12:27 Відповісти
Дно!
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15.09.2024 15:25 Відповісти
Знов Європа повинна, а самі хоч на щось здатні, крім як красти та витрачають бюджетні кошти
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15.09.2024 15:44 Відповісти
На мою скромну думку жителів правобережжя України можуть повертатися додому без жодних проблем.
На мою думку ці люди гірші за мородерів, які під шумок користуються тими ж превілегіями що і люди зі зруйнованими будинками, зруйнованими життями і які залишилися без копійки
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15.09.2024 15:46 Відповісти
Працюють і мародери?! Ти що несеш?!
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16.09.2024 08:23 Відповісти
Правда очі колить?
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16.09.2024 22:22 Відповісти
одразу як ти покажеш приклад.
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16.09.2024 11:05 Відповісти
А де його двое синів? Хотілось би почути йго відповідь, на таке запитання!!!
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15.09.2024 15:52 Відповісти
Так ото ж він їх намагається повернути додому
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15.09.2024 16:25 Відповісти
аха
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15.09.2024 16:52 Відповісти
Сибіга поспішає... Мабуть дЄрмак завдання поставив явно не виконуване....
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15.09.2024 16:32 Відповісти
Ну це ж єрмаківстка стратегія)) сібіга тільки озвучує знову. це. І це для внутрішнього споживання виборців зе. Європейське законодавство не передбачає повернення біженця якщо є загроза його життю.. загрози немає? Любий суд відкине це твердження. Крім того, біженці українці непагано інтегруються, ьільгість працює і забезпечує себе без соціалів. І це , переважно, жінки з дітьми.. багато людей вже ніколи не повернеться в Україну. А єрмаку тре перестати маніпулювати цем питанням.
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15.09.2024 16:32 Відповісти
Любий суд ... Не знав, що ви кохаєте суди, маю надію, що використовуєте презерватив?
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16.09.2024 11:10 Відповісти
А ость тут у вас зелені гниди нічого не вийде , всі ваші виборці залишаться в Європі , бо вони такі самі пристосуванці , я к і ви .
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15.09.2024 16:54 Відповісти
Недавно підвальний щур і придворний блогораст Сірожа Лєщ теж саме вякав тільки в похабній формі про повернення українців. А тепер Дєрьмак зайшов з іншого боку -поставив завдання всьому Євросоюзу повернути нарід.
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15.09.2024 17:25 Відповісти
це він про ахмєтова ?
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15.09.2024 18:03 Відповісти
ага-ага:

"14.‎09.‎2024

Станом на ‎01.‎06.‎2024 на території країн ЄС зафіксовано 1 879 640 звернень щодо відмови від українського громадянства, що знаходяться в стані розгляду."

https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html

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15.09.2024 18:11 Відповісти
Отут би спитати фоточку бюлетня з виборів 19 року, і усіх хто мені оце вибрав, назад підсрачником. Своїм знайомим підарасам з цієї толпи бажаю працювати виключно на таблетки, і жити у самому мусульманському районі
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16.09.2024 00:46 Відповісти
Амінь!
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16.09.2024 11:11 Відповісти
Що, шашличкі вже на часі
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15.09.2024 18:38 Відповісти
сигиба а твои два сыночка на фронте?
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15.09.2024 18:55 Відповісти
kurwa jebana..
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15.09.2024 20:13 Відповісти
Syvocho to ty ****?
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15.09.2024 20:16 Відповісти
Да, Кулеба проти цих точно виглядає як дохтур - психіатр і його пацієнти. Невиліковні.
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15.09.2024 21:17 Відповісти
Ага і повертати в прифронтову і прикордонну з рф місцевість , там умови є. Добре, вік такий що може недовго залишилось жити в країні де отакі інтелектуали живуть і керують.
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15.09.2024 21:48 Відповісти
Кожного дня ця зебільна шобла видає такі перли! От ви 73% суки зебільні кому довірили Україну?
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15.09.2024 22:19 Відповісти
..туповаті аматори мають створити умови для нормального життя людини в Україні, а не для биків, рішал та аферистів.
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15.09.2024 22:46 Відповісти
мені подобаються оці "настав час", війна, обстріли шкіл і закладів освіти, перебої з єлектроенергією, пронт потихеньку відтягується, житла нового нема, переселенці живуть де прийдеться, роботи нема. "настав час повернути пару мільйонів людей назад". Де жити? Ким працювати? Зелені дебіли.
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16.09.2024 01:29 Відповісти
Чтоб ты сдох **** от рака яичек, ни одна услуга от говно мида заграницей не паботает
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16.09.2024 05:29 Відповісти
Задача мразей, лишить Украинцев право голоса за границей. Не будет актуального паспорта, не дадут голосовать
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16.09.2024 07:08 Відповісти
Для чого втікачам право голосу?
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16.09.2024 07:23 Відповісти
шоб такі як ти , гбняві ,не поділяли людей на не таких як ти
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16.09.2024 08:10 Відповісти
Чтобы вечно зелёные себя вечно не выбирали.
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16.09.2024 09:33 Відповісти
Іронія у тому що повтікали в основному виборці зебоби. Також його виборці живуть за кордоном по 10-20 років, але продовжують палко кохати зелень. Комуняцькі ждуни поховалися, патріоти пішли на фронт.
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16.09.2024 11:19 Відповісти
Вопрос в ограничении прав Украинцев за границей. Кто как будет головать это уже второй вопрос
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16.09.2024 12:29 Відповісти
аа, дохазяйнувалися, уй ки
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16.09.2024 08:09 Відповісти
Якщо дезертири хочуть відмовитися від громадянства - нехай відмовляються! Користі суспільству вони не принесуть, а серед них є ще колаборанти, які знищували українців - добровольців.
Хто хотів повернутися в Україну - повернувся. Хто залишився там - має на те переконання і бажання. Який стимул для дезертира?! Може донецькому колаборанту грошей ще дати за те, що він ракети наводив на добровольців?!
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16.09.2024 08:30 Відповісти
Пані з окопа пише? На кухні всі герої. Подивіться в словник значення слова дезертир перш ніж писати дурниці.
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16.09.2024 09:17 Відповісти
Невже ти з окопу?! Жінки воюють за таке як ти, а ти ще щось тявкаєш.
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16.09.2024 09:55 Відповісти
Казковий довбодятел. Ще казковіший ніж Кулеба.
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16.09.2024 09:15 Відповісти
Это "прогресс" в кадровой политике Зеленского.
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16.09.2024 09:17 Відповісти
Стиль изложения как у Зеленского. По форме и сути.
Такое впечатление, что Зеля решил меньше палиться и свои тезисы решил озвучивать устами ручного и послушного, не задающего лишних вопросов, Сибиги
Кстати, Умеров подобран по тем же критериям, что многократно доказано его высказываниями и поступками.
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16.09.2024 09:16 Відповісти
Ви переплутали - то лялька буратіно з рукою в сраці озвучувала написане сибігою. Але воно проходило повз мозок з очей прямо до роту. Тож сибіга може розповісти краще.
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16.09.2024 11:29 Відповісти
В запорізький та херсонской області в окупації с перших днів залишилось біля 2 міліонів українців.Більшості з них нема куди їхати в України- ані житла ані роботи.Зазвичай вони виїжджають через Крим на Польщу,Румунію,балтіку.туреччину.Куди дали?Чого хоче влада?Нехай кидать дітей та жінок та бігуть до війська,бо ночувати в Україні нема де.А родини нехай Шольц годує? нехай там передохнут?Питання непросте,але не для офіса простих зелёных рішень.
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16.09.2024 10:06 Відповісти
Таке враження, що люди є власністю зеленого шапіто, будете паскуди висіти на стовбах за свою антилюдяність, корупцію, і державну зраду!
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16.09.2024 10:09 Відповісти
Амінь!
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16.09.2024 11:14 Відповісти
Воно ще буде вказувати Європі що ті мають робити щоб зебілам краще панувалось і далі розкрадалось
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16.09.2024 11:09 Відповісти
В Україні 350 тисяч осіб з інвалідністю - ветеранів ЗСУ. По факту їх більше, це поки що статистика на сьогоднішній день. Більше ста тисяч загиблих хлопців з ЗСУ, у яких залишилися діти, старі батьки.
Дезертири, які тікали з України від мобілізації, зараз хочуть, щоб їм заплатили, все дали і вони ще будуть думати, чи не відмовлятися від громадянства. Ці чоловіки питають, чому жінки не на фронті замість них, а не про те, як допомогти вдовам загиблих з дітьми, чи старим людям, які втратили житло. Тобто, жінки, йдіть воюйте, потім нам заплатите, а ми подумаємо... Ці люди точно потрібні Україні?!
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16.09.2024 11:48 Відповісти
Пора війну закінчувати ,а не повертати українців з за кордону,
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16.09.2024 13:47 Відповісти
Ось для чого шимпанЗЕ поставив Сибіру???Він дуже переживає за українців,які за кордоном.
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16.09.2024 19:09 Відповісти
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