На часі ставити питання про розробку Євросоюзом програм повернення українців, - Сибіга
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що настав час для розробки Європейським Союзом програм повернення українців, і міністерство продовжує активну роботу над розробкою ініціатив, які заохочуватимуть українців повернутися.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це міністр заявив на конференції Ялтинської європейської стратегії.
Сибіга повідомив, що міністерство вже працює з європейськими партнерами, щоб створити належні умови для повернення українців, які виїхали за кордон внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.
"На часі ставити питання про розробку Європейським Союзом програм повернення українців. Звісно, для цього мають бути створені відповідні умови. Від безпекових умов, медичних послуг, відбудови житла. Це має бути на порядку денному", - наголосив він.
Крім того, міністр додав, що міністерство продовжує активну роботу з Єврокомісією над розробкою ініціатив, які заохочуватимуть українців повернутися на батьківщину.
На його думку, відповідні ініціативи мають насамперед створювати позитивну мотивацію для того, щоб українці, які наразі перебувають за кордоном, робили зважений вибір на користь повернення.
Будь ласка, зачекайте...
І ці ідіоти керують країною. 🤬🤬🤬
Тю, та шо там розробляти? Треба запроваджувати унікальний, мега демократичний, зелено/дерьмаковський досвід на міжнародному рівні.
На Сивохо він схожий, що ви це тут ляпаєте
В Украине народ при любой власти держали за быдло.
Я нарахував 4 загальнонаціональні страйки.
А скільки було в Україні за 30 років???
А ви кажеье не бидло...
от залізничники -- не пригадую, Кірпу прибрали та й поїхала галузь..
Авіаперевізники ніби завжди були задоволені -- найвищі зарплати по логістичним колегам
поки "доктор смерть" не зробила декотрих з них людьми -- але зараз вже й вони знов мовчать, хоч фарммафія їх дочавлює
24 параграф ДАЁТ ПРАВО НА РАБОТУ.
Обычно, после интеграционных курсов, но можно и сразу работать.
Ну а то, что в Германии несравнима зарплата и социалка с Украинскими, вы наверное знаете.
На мою думку ці люди гірші за мородерів, які під шумок користуються тими ж превілегіями що і люди зі зруйнованими будинками, зруйнованими життями і які залишилися без копійки
"14.09.2024
Станом на 01.06.2024 на території країн ЄС зафіксовано 1 879 640 звернень щодо відмови від українського громадянства, що знаходяться в стані розгляду."
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
Хто хотів повернутися в Україну - повернувся. Хто залишився там - має на те переконання і бажання. Який стимул для дезертира?! Може донецькому колаборанту грошей ще дати за те, що він ракети наводив на добровольців?!
Такое впечатление, что Зеля решил меньше палиться и свои тезисы решил озвучивать устами ручного и послушного, не задающего лишних вопросов, Сибиги
Кстати, Умеров подобран по тем же критериям, что многократно доказано его высказываниями и поступками.
Дезертири, які тікали з України від мобілізації, зараз хочуть, щоб їм заплатили, все дали і вони ще будуть думати, чи не відмовлятися від громадянства. Ці чоловіки питають, чому жінки не на фронті замість них, а не про те, як допомогти вдовам загиблих з дітьми, чи старим людям, які втратили житло. Тобто, жінки, йдіть воюйте, потім нам заплатите, а ми подумаємо... Ці люди точно потрібні Україні?!