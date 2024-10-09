7 дітей повернуто з окупованої Херсонщини, - ОВА

На підконтрольну Україні територію з окупованої Херсонщини повернули сімох дітей.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Це три хлопчики та чотири дівчинки, віком від 7 до 17 років. Діти пройшли пекло російської окупації – безпідставні обшуки та небезпеку. Військові вдиралися до їх будинків, погрожували родинам та намагалися виселити. Окупаційна влада неодноразово вимагала записати дітей до російських шкіл та отримати російські паспорти", - йдеться в повідомленні.

Наразі діти перебувають у безпечному місці та отримують необхідну допомогу.

Від початку року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 217 дітей з Херсонщини.

