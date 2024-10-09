7 детей возвращены из оккупированной Херсонщины, - ОВА
На подконтрольную Украине территорию с оккупированной Херсонщины вернули семерых детей.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"Это три мальчика и четыре девочки, в возрасте от 7 до 17 лет. Дети прошли ад российской оккупации - безосновательные обыски и опасность. Военные врывались в их дома, угрожали семьям и пытались выселить. Оккупационные власти неоднократно требовали записать детей в российские школы и получить российские паспорта", - говорится в сообщении.
Сейчас дети находятся в безопасном месте и получают необходимую помощь.
С начала года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 217 детей с Херсонщины.
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Якщо кожен день повертати по 7 дітей- то ця бадяга затягнеться на 100000 днів.
Або 274 роки.