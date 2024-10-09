7 детей возвращены из оккупированной Херсонщины, - ОВА

На подконтрольную Украине территорию с оккупированной Херсонщины вернули семерых детей.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Это три мальчика и четыре девочки, в возрасте от 7 до 17 лет. Дети прошли ад российской оккупации - безосновательные обыски и опасность. Военные врывались в их дома, угрожали семьям и пытались выселить. Оккупационные власти неоднократно требовали записать детей в российские школы и получить российские паспорта", - говорится в сообщении.

Сейчас дети находятся в безопасном месте и получают необходимую помощь.

С начала года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 217 детей с Херсонщины.

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