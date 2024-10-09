Войска РФ ударили по гериатрическому центру в Херсонской области: двое раненых. ФОТО
Ночью 9 октября оккупанты ударили по гериатрическому центру на Херсонщине, пострадали двое медработников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской облпрокуратуры.
По данным следствия, 9 октября около 02:00 военные армии РФ из артиллерийского оружия обстреляли Степановку в Херсонском районе.
Попали по территории гериатрического центра. Ранения получили двое медицинских работников.
Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Как сообщалось ранее, оккупанты дистанционно минируют населенные пункты Херсонщины.
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