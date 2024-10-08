РУС
Оккупанты нанесли массированный удар по Зеленовке: Ранен мужчина. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска 8 октября нанесли массированный удар по Зеленовке на Херсонщине. Зафиксировано около 8 "прилетов".

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, под вражеским огнем находились жилые дома. После обстрела возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

Удар по Зеленівці 8 жовтня

По его данным, есть информация об одном раненом. 42-летний мужчина получил взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, контузию и осколочное ранение спины. Медики оказали ему помощь на месте. На момент вражеской атаки он находился на улице.

Удар по Зеленівці 8 жовтня
Удар по Зеленівці 8 жовтня

Удар по Зеленівці 8 жовтня

Автор: 

обстрел (29146) Херсонская область (5132)
Кацапські негідники
Українських полонених розстрілюють. Ці гниди називають його обнуленим
08.10.2024 15:36 Ответить
 
 