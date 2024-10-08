Оккупанты нанесли массированный удар по Зеленовке: Ранен мужчина. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска 8 октября нанесли массированный удар по Зеленовке на Херсонщине. Зафиксировано около 8 "прилетов".

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, под вражеским огнем находились жилые дома. После обстрела возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

По его данным, есть информация об одном раненом. 42-летний мужчина получил взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, контузию и осколочное ранение спины. Медики оказали ему помощь на месте. На момент вражеской атаки он находился на улице.

Также смотрите: РФ обстреляла магазин в Антоновке: есть пострадавшие. ФОТО





Также читайте: Сутки на Херсонщине: россияне обстреляли 16 населенных пунктов, 1 человек погиб