РУС
РФ обстреляла магазин в Антоновке: есть пострадавшие. ФОТО

Российские оккупационные войска обстреляли магазин в Антоновке на Херсонщине.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

В результате артиллерийского обстрела здание претерпело серьезные разрушения.

"Скорая" доставила в больницу 48-летнего мужчину, который получил взрывную травму и ампутацию голени. Предварительно, есть еще несколько пострадавших. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Сутки на Херсонщине: россияне обстреляли 16 населенных пунктов, 1 человек погиб

Росіяни вдарили по магазину в Антонівці на Херсонщині, є постраждалі

Автор: 

обстрел (29146) Херсонская область (5132)
Мовляв, кацапі використовували одну з найпотужніших неядерних бомб у Харківській області. Судячи з повідомлень у соцмережах, це була так звана вакуумна бомба. На відео, опублікованому українським інформаційним агентством InsiderUA, видно вибух, який нібито стався у місті Вовчанськ на північний схід від Харкова. Повідомляється, що це була бомба ODAB-9000 вагою до дев'яти тонн, яка, за даними американського журналу Newsweek, також відома у військових колах як "батько всіх бомб".
показать весь комментарий
08.10.2024 13:02 Ответить
 
 