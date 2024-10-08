РФ обстреляла магазин в Антоновке: есть пострадавшие. ФОТО
Российские оккупационные войска обстреляли магазин в Антоновке на Херсонщине.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
В результате артиллерийского обстрела здание претерпело серьезные разрушения.
"Скорая" доставила в больницу 48-летнего мужчину, который получил взрывную травму и ампутацию голени. Предварительно, есть еще несколько пострадавших. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
