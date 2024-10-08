РФ обстріляла магазин в Антонівці: є постраждалі. ФОТО (оновлено)
Російські окупаційні війська обстріляли магазин в Антонівці на Херсонщині.
Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок артилерійського обстрілу будівля зазнала серйозних руйнувань.
"Швидка" доставила до лікарні 48-річного чоловіка, який дістав вибухову травму й ампутацію гомілки. Попередньо, є ще кілька постраждалих. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Згодом стало відомо про ще 3 поранених.
"До лікарні доставлено 53-річного чоловіка та жінку 42 років. 46-річній постраждалій надано медичну допомогу на місці. У всіх потерпілих вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія. У чоловіка також садна обличчя. У старшої жінки садна лівого плеча", - зазначив глава МВА Мрочко.
