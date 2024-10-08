УКР
РФ обстріляла магазин в Антонівці: є постраждалі. ФОТО (оновлено)

Російські окупаційні війська обстріляли магазин в Антонівці на Херсонщині.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок артилерійського обстрілу будівля зазнала серйозних руйнувань.

"Швидка" доставила до лікарні 48-річного чоловіка, який дістав вибухову травму й ампутацію гомілки. Попередньо, є ще кілька постраждалих. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Згодом стало відомо про ще 3 поранених.

"До лікарні доставлено 53-річного чоловіка та жінку 42 років. 46-річній постраждалій надано медичну допомогу на місці. У всіх потерпілих вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія. У чоловіка також садна обличчя. У старшої жінки садна лівого плеча", - зазначив глава МВА Мрочко.

Мовляв, кацапі використовували одну з найпотужніших неядерних бомб у Харківській області. Судячи з повідомлень у соцмережах, це була так звана вакуумна бомба. На відео, опублікованому українським інформаційним агентством InsiderUA, видно вибух, який нібито стався у місті Вовчанськ на північний схід від Харкова. Повідомляється, що це була бомба ODAB-9000 вагою до дев'яти тонн, яка, за даними американського журналу Newsweek, також відома у військових колах як "батько всіх бомб".
