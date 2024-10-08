УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5399 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
984 1

Окупанти завдали масованого удару по Зеленівці: Поранено чоловіка. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська 8 жовтня завдали масованого удару по Зеленівці на Херсонщині. Зафіксовано близько 8 "прильотів".

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під ворожим вогнем перебували житлові будинки. Після обстрілу виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Удар по Зеленівці 8 жовтня

За його даними, є інформація про одного пораненого. 42-річний чоловік дістав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію і уламкове поранення спини. Медики надали йому допомогу на місці. На момент ворожої атаки він перебував на вулиці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": РФ обстріляла магазин в Антонівці: є постраждалі. ФОТО (оновлено)

Удар по Зеленівці 8 жовтня
Удар по Зеленівці 8 жовтня

Також читайте: Доба на Херсонщині: росіяни обстріляли 16 населених пунктів, 1 людина загинула

Удар по Зеленівці 8 жовтня

Автор: 

обстріл (30481) Херсонська область (6129)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапські негідники
Українських полонених розстрілюють. Ці гниди називають його обнуленим
показати весь коментар
08.10.2024 15:36 Відповісти
 
 