Окупанти завдали масованого удару по Зеленівці: Поранено чоловіка. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська 8 жовтня завдали масованого удару по Зеленівці на Херсонщині. Зафіксовано близько 8 "прильотів".

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під ворожим вогнем перебували житлові будинки. Після обстрілу виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

За його даними, є інформація про одного пораненого. 42-річний чоловік дістав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію і уламкове поранення спини. Медики надали йому допомогу на місці. На момент ворожої атаки він перебував на вулиці.

