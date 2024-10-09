Війська РФ ударили по геріатричному центру на Херсонщині: двоє поранених. ФОТО
Вночі 9 жовтня окупанти вдарили по геріатричному центру на Херсонщині, постраждало двоє медпрацівників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської облпрокуратури.
За даними слідства, 9 жовтня близько 02:00 військові армії РФ з артилерійської зброї обстріляли Степанівку у Херсонському районі.
Поцілили по території геріатричного центру. Поранення зазнали двоє медичних працівників.
За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Як повідомлялося раніше, окупанти дистанційно мінують населені пункти Херсонщини.
