Війська РФ ударили по геріатричному центру на Херсонщині: двоє поранених. ФОТО

Вночі 9 жовтня окупанти вдарили по геріатричному центру на Херсонщині, постраждало двоє медпрацівників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської облпрокуратури.

За даними слідства, 9 жовтня близько 02:00 військові армії РФ з артилерійської зброї обстріляли Степанівку у Херсонському районі.

Поцілили по території геріатричного центру. Поранення зазнали двоє медичних працівників.

Читайте також: Окупанти завдали масованого удару по Зеленівці: Поранено чоловіка. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як повідомлялося раніше, окупанти дистанційно мінують населені пункти Херсонщини.