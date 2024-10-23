Еще 6 детей удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию. ФОТОрепортаж



В рамках реализации утвержденного плана действий президента Украины Bring Kids Back UA пять семей с шестью детьми смогли выехать с временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, это семьи из Херсонской и Запорожской областей и АР Крым.



"Семьи на ВОТ столкнулись с психологическим давлением, отсутствием надлежащего медицинского обслуживания и поставок нужных лекарств. Взрослых членов семей заставили получить российские паспорта, без которых они не смогли бы передвигаться по ВОТ Украины. Дети вынуждены были посещать российские школы, где учебный процесс был пронизан пропагандой "русского мира". Без согласия родителей и самих детей их записывали в милитарные организации. За отказ учиться в российских школах угрожали изъять детей из семьи и забрать родителей на "подвалы" по надуманным статьям", - говорится в сообщении.

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Лубинец также сообщил, что сейчас семьи находятся на подконтрольной правительству Украины территории.

"Мои представители в Ивано-Франковской, Черкасской, Львовской, Житомирской областях присоединились к работе с семьями с целью их реинтеграции по новому месту жительства. В рамках встреч были привлечены представители местной власти, благотворительные фонды, в частности, БФ "Рокада", БФ "BGV". Семьям помогли с поиском мест временного проживания, оформлением и восстановлением необходимых документов, трудоустройством и зачислением детей в учебные заведения, оказана финансовая и гуманитарная помощь", - добавил омбудсмен.

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Кроме того, он отметил, что государство будет предоставлять им базовую гуманитарную, медицинскую, психологическую и социальную помощь, а правоохранительные органы зафиксируют российские преступления, свидетелями или жертвами которых стали украинские дети.

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