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Новости Оккупация Крыма
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В оккупированном Крыму задержали троих мужчин, которые слушали украинские песни

У Криму затримали трьох чоловіків, які слухали українські пісні

Во временно оккупированном Крыму российская ФСБ задержала трех мужчин за прослушивание украинских песен.

Об этом сообщает проект "Крым Реалии", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, компания слушала группу "Океан Эльзы" и композиции, которые якобы оскорбляют российского диктатора Владимира Путина.

"Во время задержания указанные лица проявили неповиновение сотрудникам полиции. Указанные лица нарушали общественный порядок, громко слушали украинские песни, среди которых были и такие, которые оскорбляют президента России", - говорится в сообщении телеграмм-канала пророссийского блогера Александра Талипова "Крымский СМЕРШ".

У Криму затримали трьох чоловіків, які слухали українські пісні

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Позже на канале опубликовали "оправдательные видео" задержанных, вероятно, записанные под давлением.

Талипов в своих телеграм-каналах публикует персональные данные крымчан, которые поддерживают Украину. После подобных жалоб крымчан задерживают и привлекают к административной и уголовной ответственности за "дискредитацию" армии РФ.

Автор: 

задержание (6674) Крым (26373) музыка (786)


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Топ комментарии
+11
Вчіться як треба. Коли в Україні мєнти почнуть пакувати і киздити за прослуховування кацапських пісень, то багато чого зміниться.
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19.08.2024 11:54
+5
*******! Нам треба бути толерантними до смердючих **********, щоб нє абідєть.
Церковь, язик, кнігі, памятнікі - нє трогать! Нє трогать!
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19.08.2024 11:57
+2
З циклу: "балгати васхітілісь":
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19.08.2024 11:57
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Вчіться як треба. Коли в Україні мєнти почнуть пакувати і киздити за прослуховування кацапських пісень, то багато чого зміниться.
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19.08.2024 11:54 Ответить
Ви адепт секти свідків "вєлікой рузкой культури, которая ніпрічьом"?
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19.08.2024 12:39 Ответить
Путлер виведе війська з України?
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19.08.2024 12:26 Ответить
Рано чи пізно виведе.
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19.08.2024 12:35 Ответить
З циклу: "балгати васхітілісь":
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19.08.2024 11:57 Ответить
Це ак раніше належав адекватному кацапу , ще на початку війни він проклинав ***** за те що той поліз в Україну і розв'язав війну . А вже невдовзі його акаунт зламали і тепер там сидить ефесбешне трололо і друкує суцільну маячню .
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19.08.2024 12:05 Ответить
*******! Нам треба бути толерантними до смердючих **********, щоб нє абідєть.
Церковь, язик, кнігі, памятнікі - нє трогать! Нє трогать!
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19.08.2024 11:57 Ответить
А хіба ліквідація стукача таліпова важча ніж ківи?
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19.08.2024 11:59 Ответить
Канал "Крымский СМЕРШ".

напишіть щось важливе цим підорам. Мене відразу забанили, ушльопки рашистські.
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19.08.2024 12:09 Ответить
Як будете штрафи оформлювати, помилок не робіть!
Щоб потім у цих хитрожопих крисчан з міграційними службами ЄС.
Українські паспорти попали, чорти рашистські, тож доводиться тепер доводити, що вони "харошиє уZZкіє"
Страдаіть на-рот
Сафсєм расчєлавєчєлся
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19.08.2024 12:30 Ответить
Нащо ви нам на цензорі це розказуєте?
Заарештували жителів України окупанти.
Чому не піднімете крик на весь світ,як кацапня зробила з випадком з дідом,якому наші бійці нічого не зробили,а рашен пропаганда зробили з нього мученика?
Єсть у нас чиновник,який відповідає за захист прав українців,в тім числі і на окупованих територіях?Чому не повідомили в комітет із захисту прав людини,оон,чи ще куди?Лінь,чи сцикотно,чи не на часі?Якби чиновники всіх рівнів належно свою роботу виконували,вже б і війна б закінчилась.Або її б і не було.
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19.08.2024 12:55 Ответить
А чому не затримують мешканців Курської, Белгородської, Воронежської областей, Карснодарського краю? Там половиня, якщо не більше розмовляють "регіональними" мовами, як стверждує москальська пропаганда, якіх у всьому світі ніде більшне немає і немає словників. Але є нюанс - ці регіональні мови - точна копія літературної української.
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19.08.2024 12:57 Ответить
 
 