В оккупированном Крыму задержали троих мужчин, которые слушали украинские песни
Во временно оккупированном Крыму российская ФСБ задержала трех мужчин за прослушивание украинских песен.
Об этом сообщает проект "Крым Реалии", передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, компания слушала группу "Океан Эльзы" и композиции, которые якобы оскорбляют российского диктатора Владимира Путина.
"Во время задержания указанные лица проявили неповиновение сотрудникам полиции. Указанные лица нарушали общественный порядок, громко слушали украинские песни, среди которых были и такие, которые оскорбляют президента России", - говорится в сообщении телеграмм-канала пророссийского блогера Александра Талипова "Крымский СМЕРШ".
Позже на канале опубликовали "оправдательные видео" задержанных, вероятно, записанные под давлением.
Талипов в своих телеграм-каналах публикует персональные данные крымчан, которые поддерживают Украину. После подобных жалоб крымчан задерживают и привлекают к административной и уголовной ответственности за "дискредитацию" армии РФ.
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Церковь, язик, кнігі, памятнікі - нє трогать! Нє трогать!
напишіть щось важливе цим підорам. Мене відразу забанили, ушльопки рашистські.
Щоб потім у цих хитрожопих крисчан з міграційними службами ЄС.
Українські паспорти попали, чорти рашистські, тож доводиться тепер доводити, що вони "харошиє уZZкіє"
Страдаіть на-рот
Сафсєм расчєлавєчєлся
Заарештували жителів України окупанти.
Чому не піднімете крик на весь світ,як кацапня зробила з випадком з дідом,якому наші бійці нічого не зробили,а рашен пропаганда зробили з нього мученика?
Єсть у нас чиновник,який відповідає за захист прав українців,в тім числі і на окупованих територіях?Чому не повідомили в комітет із захисту прав людини,оон,чи ще куди?Лінь,чи сцикотно,чи не на часі?Якби чиновники всіх рівнів належно свою роботу виконували,вже б і війна б закінчилась.Або її б і не було.