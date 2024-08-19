В окупованому Криму затримали трьох чоловіків, які слухали українські пісні
У тимчасово окупованому Криму російська ФСБ затримала трьох чоловіків за прослуховування українських пісень.
Про це повідомляє проєкт "Крим Реалії", передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, компанія слухала групу "Океан Ельзи" та композиції, які нібито ображають російського диктатора Володимира Путіна.
"Під час затримання зазначені особи виявили непокору співробітникам поліції. Вказані особи порушували громадський порядок, голосно слухали українські пісні, серед яких були й такі. що ображають президента Росії", - йдеться у повідомленні телеграм-каналу проросійського блогера Олександра Таліпова "Кримський СМЕРШ".
Пізніше на каналі опублікували "виправдувальні відео" затриманих, імовірно, записані під тиском.
Таліпов у своїх телеграм-каналах публікує персональні дані кримчан, які підтримують Україну. Після подібних скарг кримчан затримують та притягують до адміністративної та кримінальної відповідальності за "дискредитацію" армії РФ.
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Церковь, язик, кнігі, памятнікі - нє трогать! Нє трогать!
напишіть щось важливе цим підорам. Мене відразу забанили, ушльопки рашистські.
Щоб потім у цих хитрожопих крисчан з міграційними службами ЄС.
Українські паспорти попали, чорти рашистські, тож доводиться тепер доводити, що вони "харошиє уZZкіє"
Страдаіть на-рот
Сафсєм расчєлавєчєлся
Заарештували жителів України окупанти.
Чому не піднімете крик на весь світ,як кацапня зробила з випадком з дідом,якому наші бійці нічого не зробили,а рашен пропаганда зробили з нього мученика?
Єсть у нас чиновник,який відповідає за захист прав українців,в тім числі і на окупованих територіях?Чому не повідомили в комітет із захисту прав людини,оон,чи ще куди?Лінь,чи сцикотно,чи не на часі?Якби чиновники всіх рівнів належно свою роботу виконували,вже б і війна б закінчилась.Або її б і не було.