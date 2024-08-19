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Новини Окупація Криму
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В окупованому Криму затримали трьох чоловіків, які слухали українські пісні

У Криму затримали трьох чоловіків, які слухали українські пісні

У тимчасово окупованому Криму російська ФСБ затримала трьох чоловіків за прослуховування українських пісень.

Про це повідомляє проєкт "Крим Реалії", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, компанія слухала групу "Океан Ельзи" та композиції, які нібито ображають російського диктатора Володимира Путіна.

"Під час затримання зазначені особи виявили непокору співробітникам поліції. Вказані особи порушували громадський порядок, голосно слухали українські пісні, серед яких були й такі. що ображають президента Росії", - йдеться у повідомленні телеграм-каналу проросійського блогера Олександра Таліпова "Кримський СМЕРШ".

У Криму затримали трьох чоловіків, які слухали українські пісні

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Пізніше на каналі опублікували "виправдувальні відео" затриманих, імовірно, записані під тиском.

Таліпов у своїх телеграм-каналах публікує персональні дані кримчан, які підтримують Україну. Після подібних скарг кримчан затримують та притягують до адміністративної та кримінальної відповідальності за "дискредитацію" армії РФ.

Автор: 

затримання (4338) Крим (14135) музика (485)


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Топ коментарі
+11
Вчіться як треба. Коли в Україні мєнти почнуть пакувати і киздити за прослуховування кацапських пісень, то багато чого зміниться.
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19.08.2024 11:54
+5
*******! Нам треба бути толерантними до смердючих **********, щоб нє абідєть.
Церковь, язик, кнігі, памятнікі - нє трогать! Нє трогать!
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19.08.2024 11:57
+2
З циклу: "балгати васхітілісь":
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19.08.2024 11:57
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Вчіться як треба. Коли в Україні мєнти почнуть пакувати і киздити за прослуховування кацапських пісень, то багато чого зміниться.
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19.08.2024 11:54 Відповісти
Ви адепт секти свідків "вєлікой рузкой культури, которая ніпрічьом"?
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19.08.2024 12:39 Відповісти
Путлер виведе війська з України?
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19.08.2024 12:26 Відповісти
Рано чи пізно виведе.
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19.08.2024 12:35 Відповісти
З циклу: "балгати васхітілісь":
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19.08.2024 11:57 Відповісти
Це ак раніше належав адекватному кацапу , ще на початку війни він проклинав ***** за те що той поліз в Україну і розв'язав війну . А вже невдовзі його акаунт зламали і тепер там сидить ефесбешне трололо і друкує суцільну маячню .
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19.08.2024 12:05 Відповісти
*******! Нам треба бути толерантними до смердючих **********, щоб нє абідєть.
Церковь, язик, кнігі, памятнікі - нє трогать! Нє трогать!
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19.08.2024 11:57 Відповісти
А хіба ліквідація стукача таліпова важча ніж ківи?
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19.08.2024 11:59 Відповісти
Канал "Крымский СМЕРШ".

напишіть щось важливе цим підорам. Мене відразу забанили, ушльопки рашистські.
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19.08.2024 12:09 Відповісти
Як будете штрафи оформлювати, помилок не робіть!
Щоб потім у цих хитрожопих крисчан з міграційними службами ЄС.
Українські паспорти попали, чорти рашистські, тож доводиться тепер доводити, що вони "харошиє уZZкіє"
Страдаіть на-рот
Сафсєм расчєлавєчєлся
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19.08.2024 12:30 Відповісти
Нащо ви нам на цензорі це розказуєте?
Заарештували жителів України окупанти.
Чому не піднімете крик на весь світ,як кацапня зробила з випадком з дідом,якому наші бійці нічого не зробили,а рашен пропаганда зробили з нього мученика?
Єсть у нас чиновник,який відповідає за захист прав українців,в тім числі і на окупованих територіях?Чому не повідомили в комітет із захисту прав людини,оон,чи ще куди?Лінь,чи сцикотно,чи не на часі?Якби чиновники всіх рівнів належно свою роботу виконували,вже б і війна б закінчилась.Або її б і не було.
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19.08.2024 12:55 Відповісти
А чому не затримують мешканців Курської, Белгородської, Воронежської областей, Карснодарського краю? Там половиня, якщо не більше розмовляють "регіональними" мовами, як стверждує москальська пропаганда, якіх у всьому світі ніде більшне немає і немає словників. Але є нюанс - ці регіональні мови - точна копія літературної української.
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19.08.2024 12:57 Відповісти
 
 