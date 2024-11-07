Украина не отказалась от планов относительно Керченского моста, - ВМС ВСУ

Украина не отказалась от своих планов относительно Керченского моста, и Россия вынуждена прилагать большие усилия для его обороны.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер ВМС ВСУ капитан 3 ранга Украины Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ.

"Вы, наверное, наблюдаете периодически в информационном пространстве кейсы о том, что в Крыму неспокойно. Это может свидетельствовать о том, что мы не оставляем без внимания оккупированную россиянами территорию нашего Крыма. Конечно, они вынуждены тратить огромные ресурсы для того, чтобы реагировать на наше "внимание". И так же они вынуждены максимальные усилия прилагать для сохранения этой незаконной пристройки к Крыму. И в этом смысле Украина не отказывалась от своих планов, и мы делаем все возможное для того, чтобы их реализовать", - отметил Плетенчук.

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Спикер отметил, что решение о поражении Керченского моста будет принимать высшее военное руководство, однако даже по состоянию на сегодня враг вынужден прилагать максимальные усилия для его охраны.

"Я вас могу только заверить в том, что россиянам очень трудно дается оборона этого сооружения. То есть они вынуждены применять максимально возможное количество систем противовоздушной обороны вокруг этого моста, они вынуждены задействовать другие виды и рода вооруженных сил, в том числе так называемую Росгвардию, для того чтобы осуществлять пропускной режим, как они его называют - "контртеррористический", - сказал спикер.

По его словам, россияне не могут использовать Керченский мост для переброски военных грузов, однако это сооружение остается для них символом имперской политики.

"Мост не может выполнять того функционала основного, а именно - (обеспечивать. - Ред.) полноценную военную логистику железнодорожную, для которой он был построен. Для россиян остается важным сам фактор его существования, его символичность. Даже не имея фактически возможности использовать его полноценно для переброски тяжелой бронетехники, цистерн с горючим, они все равно цепляются за это как за один из таких сакрализованных символов российской имперской политики", - отметил Плетенчук.

Что касается вероятности запуска альтернативной Керченскому мосту железной дороги, то, по словам Плетенчука, пока нет подтверждения, что враг имеет этот потенциал.

"Подтвержденной информации, что они соединили Ростов с Джанкоем, как декларировали, нет. Там и раньше была железная дорога. То, что они ее восстановили, не означает, что они сейчас могут перебрасывать по суше в Крым все необходимое", - отметил Плетенчук.

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Он отметил, что россияне осуществляли логистику паромными переправами, которые сейчас не работают после поражения, и соответственно, для вражеской группировки на юге эта логистика недоступна. В то же время в Феодосии горел нефтяной терминал.

"Это все элементы российской военной логистики, которые сейчас "успешно" не работают", - подытожил Плетенчук.