Плетенчук о подъеме россиянами уничтоженного в прошлом году БДК "Новочеркасск": "Может, якорь используют"

Великий десантний корабель "Новочеркаськ"

Большой десантный корабль "Новочеркасск" будут поднимать частями, потому что при его уничтожении была такая детонация, что от него мало что могло остаться.

Об этом сказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "Киев24", комментируя информацию о том, что российские оккупанты начали поднимать со дна "Новочеркасск", который Вооруженные силы Украины потопили в декабре 2023 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Что касается "Новочеркасска", то, судя по масштабам детонации, вероятнее всего, он использовался как плавучий склад БК. При этом у него и своего штатного вооружения достаточно много для того, чтобы феерично сдетонировать. Поэтому да, его поднимают частями", - отметил он.

Плетенчук отметил, что судоподъемные работы это сложный длительный процесс с привлечением многих специалистов.

Отвечая на вопрос, могут ли какие-то его узлы быть использованы врагом в будущем, спикер ВМС ВСУ отметил, что это трудно оценить, потому что надо видеть, какие узлы и агрегаты уцелели.

"Могут использовать, например, якорь от затонувшего корабля. Почему нет? Он где-то там был. Видимо, его не сильно повредило при взрыве", - пошутил Плетенчук.

"Это, как минимум, три завода, и все эти локации находятся в зоне огневого поражения. Это ни для кого уже не секрет. И для россиян также. Поэтому использовать Крым как ремонтную базу, которой она всегда для них была, сейчас они не могут", - добавил он.

При этом в шутку напомнил, что последние попытки после ремонта и восстановления выйти на ходовые испытания завершились тем, что Военно-морские силы помогли двум большим десантным кораблям так и остаться в гавани и до сих пор.

По его словам, есть в Новороссийске ремонтная база, но она ни в какое сравнение с крымскими заводами не идет, потому что способна обслуживать что-то срочное, текущее.

"Поэтому с ремонтом - плохо, со строительством - плохо и смысла нет, потому что даже два новых ракетных корабля "Каракурт", которые были предназначены для ЧФ они вывели из Азово-Черноморского региона, где те проходили ходовые испытания как раз из-за опасений их потери. Потому что два предыдущих корабля этого проекта - "Аскольд" и "Циклон", были уничтожены в Крыму", - отметил Плетенчук.

Черноморский флот РФ (1569) Плетенчук Дмитрий (184)
Кацапи піднімають кораблі, будують залізницю, в Криму працюють верфі і електростанції, Плетенчук вправляється в дотепності, Зеленський просить дозволити удари кудись углиб.
+5
Жарти жартами, але вірогідно розчищають акваторію порту, для подальшого його функціонування.
+5
През де мільйон дронів?
Жарти жартами, але вірогідно розчищають акваторію порту, для подальшого його функціонування.
Кацапи піднімають кораблі, будують залізницю, в Криму працюють верфі і електростанції, Плетенчук вправляється в дотепності, Зеленський просить дозволити удари кудись углиб.
А ещё строят дороги, мосты. Спускают на воду ледоколы, подлодки, корветы, самолёты, КамАЗы, Жигули и много чего до хера. Про ВВП так же. Плюс зерно на экспорт. За ископаемые промолчу.
Чорний ящик шукають.
През де мільйон дронів?
ще мільйон посажених ЗЕ дерев не виросло щоб з них дронів наробити
прочленограiв язиком
Дійсно мабуть порт розчищають для своїх цілей. Можливо хочуть знову напасти з моря.
Кацапи гноєм сходять, але факти залишаються фактами. Кацапське лайно йде на дно моря. Після цього кацапи: 1. Щось там піднімають з дна моря. 2. Бздять щось в сторону України.
А у нас так- спочатку хіхікають а потім лікті кусають бо тільки звиздять і нічого не роблять.
Трошки грошенят ****** заробить на вторчерметі.
