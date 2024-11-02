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Новини
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Плетенчук про підйом росіянами знищеного торік ВДК "Новочеркаськ": "Може, якір використають"

Великий десантний корабель

Великий десантний корабель "Новочеркаськ" підніматимуть частинами, бо при його знищенні була така детонація, що від нього мало що могло залишитися.

Про це сказав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі "Київ24", коментуючи інформацію про те, що російські окупанти почали піднімати з дна "Новочеркаськ", який Збройні сили України потопили у грудні 2023 року, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Що стосується "Новочеркаська", то, судячи з масштабів детонації, ймовірніше за все, він використався як плавучий склад БК. При цьому в нього і власного штатного озброєння достатньо багато для того, щоб феєрично здетонувати. Тому так, його підіймають частинами", - зазначив він.

Плетенчук наголосив, що суднопідйомні роботи це складний тривалий процес із залученням багатьох фахівців.

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Відповідаючи на запитання, чи можуть якісь його вузли бути використані ворогом в майбутньому, речник ВМС ЗСУ зазначив, що це важко оцінити, бо треба бачити, які вузли і агрегати вціліли.

"Можуть використовувати, наприклад, якір від затонулого корабля. Чому ні? Він десь там був. Мабуть, його не сильно пошкодило під час вибуху", - пожартував Плетенчук.

"Це як мінімум три заводи і всі ці локації знаходяться в зоні вогневого ураження. Це ні для кого вже не таємниця. І для росіян також. Тому використовувати Крим як ремонтну базу, якою вона завжди для них була, наразі вони не можуть", - додав він.

При цьому жартома нагадав, що останні спроби після ремонту і відновлення вийти на ходові випробування завершилися тим, що Військово-морські сили допомогли двом великим десантним кораблям так і залишитись в гавані і до тепер.

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За його словами, є в Новоросійську ремонтна база, але вона ні в яке порівняння з кримськими заводами не йде, бо здатна обслуговувати щось термінове, поточне.

"Тому з ремонтом погано, з будівництвом погано і сенсу немає, бо навіть два нові ракетні кораблі "Каракурт", які були призначені для ЧФ вони вивели з Азово-Чорноморського регіону, де ті проходили ходові випробування якраз через побоювання їхньої втрати. Тому що два попередні кораблі цього проєкту "Аскольд" і "Циклон" було знищено в Криму", - зазначив Плетенчук.

Автор: 

Чорноморський флот рф (626) Плетенчук Дмитро (183)


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Топ коментарі
+8
Кацапи піднімають кораблі, будують залізницю, в Криму працюють верфі і електростанції, Плетенчук вправляється в дотепності, Зеленський просить дозволити удари кудись углиб.
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02.11.2024 21:41 Відповісти
+5
Жарти жартами, але вірогідно розчищають акваторію порту, для подальшого його функціонування.
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02.11.2024 21:39 Відповісти
+5
През де мільйон дронів?
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02.11.2024 21:45 Відповісти
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Жарти жартами, але вірогідно розчищають акваторію порту, для подальшого його функціонування.
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02.11.2024 21:39 Відповісти
Кацапи піднімають кораблі, будують залізницю, в Криму працюють верфі і електростанції, Плетенчук вправляється в дотепності, Зеленський просить дозволити удари кудись углиб.
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02.11.2024 21:41 Відповісти
А ещё строят дороги, мосты. Спускают на воду ледоколы, подлодки, корветы, самолёты, КамАЗы, Жигули и много чего до хера. Про ВВП так же. Плюс зерно на экспорт. За ископаемые промолчу.
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03.11.2024 08:24 Відповісти
Чорний ящик шукають.
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02.11.2024 21:44 Відповісти
През де мільйон дронів?
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02.11.2024 21:45 Відповісти
ще мільйон посажених ЗЕ дерев не виросло щоб з них дронів наробити
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02.11.2024 21:57 Відповісти
прочленограiв язиком
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02.11.2024 22:09 Відповісти
Дійсно мабуть порт розчищають для своїх цілей. Можливо хочуть знову напасти з моря.
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02.11.2024 21:58 Відповісти
Кацапи гноєм сходять, але факти залишаються фактами. Кацапське лайно йде на дно моря. Після цього кацапи: 1. Щось там піднімають з дна моря. 2. Бздять щось в сторону України.
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02.11.2024 22:04 Відповісти
А у нас так- спочатку хіхікають а потім лікті кусають бо тільки звиздять і нічого не роблять.
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03.11.2024 04:37 Відповісти
Трошки грошенят ****** заробить на вторчерметі.
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03.11.2024 06:46 Відповісти
 
 