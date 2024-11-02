Плетенчук про підйом росіянами знищеного торік ВДК "Новочеркаськ": "Може, якір використають"

Великий десантний корабель "Новочеркаськ" підніматимуть частинами, бо при його знищенні була така детонація, що від нього мало що могло залишитися.

Про це сказав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі "Київ24", коментуючи інформацію про те, що російські окупанти почали піднімати з дна "Новочеркаськ", який Збройні сили України потопили у грудні 2023 року, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Що стосується "Новочеркаська", то, судячи з масштабів детонації, ймовірніше за все, він використався як плавучий склад БК. При цьому в нього і власного штатного озброєння достатньо багато для того, щоб феєрично здетонувати. Тому так, його підіймають частинами", - зазначив він.

Плетенчук наголосив, що суднопідйомні роботи це складний тривалий процес із залученням багатьох фахівців.

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Відповідаючи на запитання, чи можуть якісь його вузли бути використані ворогом в майбутньому, речник ВМС ЗСУ зазначив, що це важко оцінити, бо треба бачити, які вузли і агрегати вціліли.

"Можуть використовувати, наприклад, якір від затонулого корабля. Чому ні? Він десь там був. Мабуть, його не сильно пошкодило під час вибуху", - пожартував Плетенчук.

"Це як мінімум три заводи і всі ці локації знаходяться в зоні вогневого ураження. Це ні для кого вже не таємниця. І для росіян також. Тому використовувати Крим як ремонтну базу, якою вона завжди для них була, наразі вони не можуть", - додав він.

При цьому жартома нагадав, що останні спроби після ремонту і відновлення вийти на ходові випробування завершилися тим, що Військово-морські сили допомогли двом великим десантним кораблям так і залишитись в гавані і до тепер.

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За його словами, є в Новоросійську ремонтна база, але вона ні в яке порівняння з кримськими заводами не йде, бо здатна обслуговувати щось термінове, поточне.

"Тому з ремонтом погано, з будівництвом погано і сенсу немає, бо навіть два нові ракетні кораблі "Каракурт", які були призначені для ЧФ вони вивели з Азово-Чорноморського регіону, де ті проходили ходові випробування якраз через побоювання їхньої втрати. Тому що два попередні кораблі цього проєкту "Аскольд" і "Циклон" було знищено в Криму", - зазначив Плетенчук.