Флот РФ тренується швидко покидати морську базу у Новоросійську через побоювання атак, - Плетенчук

Російські кораблі, що базуються в Новоросійську, проводять тренування в умовах можливої загрози ударів по своїй базі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Російські військові використовують такі маневри для тренувань в умовах можливої загрози ударів по своїй базі. Зокрема, є побоювання, що кораблі можуть бути вражені безпосередньо в пункті базування. Тому росіяни змушені ховатися на своїй базі в Новоросійську і періодично виходити в море, але потім кораблі швидко повертаються назад у Новоросійськ", - зазначив речник.

Він додав, що в Азово-Чорноморському регіоні росіяни не мають інших пунктів базування, окрім Новоросійська.

"Про Азовське море наразі взагалі не йдеться, і залишається у них одна така локація. Інші пункти базування є більш відкритими і менш безпечними", - підсумував Плетенчук.

Нагадаємо, напочатку вересня росіяни заявили про атаку українських морських дронів на порт у Новоросійську.

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