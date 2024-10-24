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Новини
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Флот РФ тренується швидко покидати морську базу у Новоросійську через побоювання атак, - Плетенчук

Військово-морська база у Новоросійську

Російські кораблі, що базуються в Новоросійську, проводять тренування в умовах можливої загрози ударів по своїй базі. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Російські військові використовують такі маневри для тренувань в умовах можливої загрози ударів по своїй базі. Зокрема, є побоювання, що кораблі можуть бути вражені безпосередньо в пункті базування. Тому росіяни змушені ховатися на своїй базі в Новоросійську і періодично виходити в море, але потім кораблі швидко повертаються назад у Новоросійськ", - зазначив речник.

Він додав, що в Азово-Чорноморському регіоні росіяни не мають інших пунктів базування, окрім Новоросійська.

"Про Азовське море наразі взагалі не йдеться, і залишається у них одна така локація. Інші пункти базування є більш відкритими і менш безпечними", - підсумував Плетенчук.

Нагадаємо, напочатку вересня росіяни заявили про атаку українських морських дронів на порт у Новоросійську.

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Автор: 

ВМС (1400) Чорноморський флот рф (625) Плетенчук Дмитро (180)


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Топ коментарі
+2
Та да,, вже біжать,, а Плетенчук із Зеленьськи і Будановим на набережній Ялти кавою обпиваюттся.
Болтовня і тупий піар. За це потрібно пороти на палубі Гетьмана Сагайдачного, або на палубі того корвета, що буде ховатися всю війну в Турції.
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24.10.2024 12:47 Відповісти
+2
Кава в Ялті ? Спочатку шашлик
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24.10.2024 12:49 Відповісти
+1
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24.10.2024 12:39 Відповісти
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24.10.2024 12:39 Відповісти
а кажуть, що вони дурні...
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24.10.2024 12:42 Відповісти
та ні, не дурні, бо у випадку загрози в порту хитро ховаються у море.
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24.10.2024 12:47 Відповісти
Дурні, але не абсолютно.
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24.10.2024 12:54 Відповісти
Они отдрочены нашими Морскими бэйбиками
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24.10.2024 13:23 Відповісти
Пізно пити Боржомі.....
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24.10.2024 12:42 Відповісти
по твоєму треба повибачатися?
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24.10.2024 12:52 Відповісти
допоже лише куля кацапу між роги
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24.10.2024 12:59 Відповісти
Та да,, вже біжать,, а Плетенчук із Зеленьськи і Будановим на набережній Ялти кавою обпиваюттся.
Болтовня і тупий піар. За це потрібно пороти на палубі Гетьмана Сагайдачного, або на палубі того корвета, що буде ховатися всю війну в Турції.
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24.10.2024 12:47 Відповісти
Кава в Ялті ? Спочатку шашлик
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24.10.2024 12:49 Відповісти
Тренуються.Хто скоріше зануреться та зажмуреться на зовсім.
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24.10.2024 12:53 Відповісти
Вірус погоні за лайками в соцмережах зачепив і військові структури. Краще б дійсно атакували б. А потім хвалилися.

А то ці пустопорожні перемогоімітуючі заяви тільки підсилюють розчарування громадян. Мовляв ми їх скільки перемагаємо, а вони ніяк не переможуться остаточно.
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24.10.2024 12:55 Відповісти
Знов мохнате чмо плете муйню, тупа мавпа
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24.10.2024 14:46 Відповісти
 
 