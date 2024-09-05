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росія (63552) морський дрон (44)

У порту Новоросійська скаржаться на атаку безекіпажних катерів. ВIДЕО

У російському портовому Новоросійську відбивають нову атаку українських морських дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ про не повідомив  мер Новоросійська Андрій Кравченко.

Місцеві користувачі соцмереж пишуть про вибухи в морі поблизу міста.

Перед цим Кравченко оголошував про загрозу атаки.

новоросійськ

Мер знову закликає мешканців міста не виходити на берег, не стояти біля вікон у будинках на першій береговій лінії та не знімати і не викладати відбиття атаки.

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Нагадаємо, у Новоросійськ, порт на Чорному морі в Краснодарському краї, Росія через удари українських морських дронів по кримських базах перевела частину Чорноморського флоту. Крім того, Новоросійськ є головним торговим портом Росії на Чорному морі.

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Кримський міст трохи не там.
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05.09.2024 06:42 Відповісти
по тому мосту зараз тільки тушонку з макаронами возять і туристів із російськиї ******.
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05.09.2024 06:59 Відповісти
Блін, живуть собі люди, с..ка ... і точно знають що по цивільних об"єктах наші не б"ють.
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05.09.2024 11:31 Відповісти
 
 