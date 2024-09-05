У порту Новоросійська скаржаться на атаку безекіпажних катерів. ВIДЕО
У російському портовому Новоросійську відбивають нову атаку українських морських дронів.
Як інформує Цензор.НЕТ про не повідомив мер Новоросійська Андрій Кравченко.
Місцеві користувачі соцмереж пишуть про вибухи в морі поблизу міста.
Перед цим Кравченко оголошував про загрозу атаки.
Мер знову закликає мешканців міста не виходити на берег, не стояти біля вікон у будинках на першій береговій лінії та не знімати і не викладати відбиття атаки.
Нагадаємо, у Новоросійськ, порт на Чорному морі в Краснодарському краї, Росія через удари українських морських дронів по кримських базах перевела частину Чорноморського флоту. Крім того, Новоросійськ є головним торговим портом Росії на Чорному морі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Gary Grant
показати весь коментар05.09.2024 06:42 Відповісти Мені подобається 0
Urs
показати весь коментар05.09.2024 06:59 Відповісти Мені подобається 3
Маск13
показати весь коментар05.09.2024 11:31 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...