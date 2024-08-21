Росія завела усі п’ять підводних човнів у військову гавань Новоросійська. СУПУТНИКОВІ ФОТО
Чорноморський флот Росії завів п'ять підводних човнів у бухту Новоросійська.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє моніторингова група "Кримський вітер" та публікує відповідні супутникові знімки.
"Усі 4 підводні човни проєкту 636.3 "Варшав'янка", а також один підводний човен "Алроса" пр. 877В знаходяться біля причалів у бухті", - йдеться у повідомленні.
Там же всі кораблі, за винятком малого ракетного корабля проєкту 21631 "Буян-М", який є носієм крилатих ракет "Калібр".
"Росіяни намагаються зберегти хоча б номінальну присутність хоча б у Чорному морі, а Азовське море ворожі кораблі покинули повністю", - заявив раніше речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
Топ коментарі
+13 ianianian3
показати весь коментар21.08.2024 11:08
+11 Дима Л #583950
показати весь коментар21.08.2024 11:05
+9 Анатолий К #427424
показати весь коментар21.08.2024 11:09
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Там напевно ППО потужна, і не обійдеш, немає у нас таких далекобійних ракет, щоб аж через Сочі з тилу зайшли.
Ще 16 БпЛА локаційно втрачені -РЭБ. Також зафіксований перетин «шахедом» кордону з Білоруссю. Бойова робота триває.
Піонери дуже просили - багато металолому та ще й світиться.