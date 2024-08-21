Росія завела усі п’ять підводних човнів у військову гавань Новоросійська. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Чорноморський флот Росії завів п'ять підводних човнів у бухту Новоросійська.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє моніторингова група "Кримський вітер" та публікує відповідні супутникові знімки.

"Усі 4 підводні човни проєкту 636.3 "Варшав'янка", а також один підводний човен "Алроса" пр. 877В знаходяться біля причалів у бухті", - йдеться у повідомленні.

Там же всі кораблі, за винятком малого ракетного корабля проєкту 21631 "Буян-М", який є носієм крилатих ракет "Калібр".

"Росіяни намагаються зберегти хоча б номінальну присутність хоча б у Чорному морі, а Азовське море ворожі кораблі покинули повністю", - заявив раніше речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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