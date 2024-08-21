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Росія завела усі п’ять підводних човнів у військову гавань Новоросійська. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Росіяни завели п’ять підводних човнів у бухту Новоросійська

Чорноморський флот Росії завів п'ять підводних човнів у бухту Новоросійська.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє моніторингова група "Кримський вітер" та публікує відповідні супутникові знімки.

"Усі 4 підводні човни проєкту 636.3 "Варшав'янка", а також один підводний човен "Алроса" пр. 877В знаходяться біля причалів у бухті", - йдеться у повідомленні.

Там же всі кораблі, за винятком малого ракетного корабля проєкту 21631 "Буян-М", який є носієм крилатих ракет "Калібр".

"Росіяни намагаються зберегти хоча б номінальну присутність хоча б у Чорному морі, а Азовське море ворожі кораблі покинули повністю", - заявив раніше речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Читайте також: РФ навряд чи відновлюватиме підводний човен "Ростов-на Дону", економічно вигідніше побудувати новий, - британська розвідка 

Росія завела усі п'ять підводних човнів у військову гавань Новоросійська
Росія завела усі п'ять підводних човнів у військову гавань Новоросійська
Росія завела усі п'ять підводних човнів у військову гавань Новоросійська

Автор: 

корабель (1608) підводний човен (84) Чорноморський флот рф (621)


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Топ коментарі
+13
Саиое время туда ****** сначала противоПВОшными ракетами а затем Скальпом или Шторм Шедоу. И не спрашитать разрешения. Сказать Англичанам и Французам что случайно вышло
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21.08.2024 11:08
+11
нептуни на старт!
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21.08.2024 11:05
+9
Йде підготовка до нашого Дня Незалежності.
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21.08.2024 11:09
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нептуни на старт!
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21.08.2024 11:05 Відповісти
Далекувато, тому там і зібрали. Але якщо задіяти Ф-16, які можуть нести ПКР Гарпун, котрі у нас теж є, то це варіант ))
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21.08.2024 11:30 Відповісти
Саиое время туда ****** сначала противоПВОшными ракетами а затем Скальпом или Шторм Шедоу. И не спрашитать разрешения. Сказать Англичанам и Французам что случайно вышло
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21.08.2024 11:08 Відповісти
На заряджання.
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21.08.2024 11:08 Відповісти
Перл-Харбор, (яп. 真珠湾攻撃).
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21.08.2024 11:55 Відповісти
Логічно, але все залежить від наявності засобів у нас.
Там напевно ППО потужна, і не обійдеш, немає у нас таких далекобійних ракет, щоб аж через Сочі з тилу зайшли.
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21.08.2024 11:57 Відповісти
чому не летять з десяток Storm Shadow, підводні консервні банки ж знаходяться у наших водах, дозвіл США не потрібен?
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21.08.2024 11:08 Відповісти
Новоросійськ - це Росія (поки що)
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21.08.2024 11:10 Відповісти
Баба опа проти.
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21.08.2024 11:37 Відповісти
Йде підготовка до нашого Дня Незалежності.
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21.08.2024 11:09 Відповісти
Пора "зайти в гості"!
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21.08.2024 11:09 Відповісти
щось цих човнів ну дуже забагато...
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21.08.2024 11:11 Відповісти
Шоб їм на два занурення одне всплиття...
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21.08.2024 11:12 Відповісти
Главное - кучно запарковаться !
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21.08.2024 11:14 Відповісти
Одна вроде утопла или как?
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21.08.2024 11:21 Відповісти
Хай все це лайно потоне ї не спливе. Хай не здаються ворогу "Каряги".
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21.08.2024 11:29 Відповісти
Як в анекдоті, залити бухту бетоном ))
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21.08.2024 11:33 Відповісти
50 із 69 «шахедів» та одну з трьох ракет збили бійці ППО цієї ночі над Україною, - ПС

Ще 16 БпЛА локаційно втрачені -РЭБ. Також зафіксований перетин «шахедом» кордону з Білоруссю. Бойова робота триває.
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21.08.2024 11:43 Відповісти
24 серпня 2023 року було оголошено про успішне випробування нового ударного безпілотного апарату, вперше - підводногоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%9F%D0%91%D0%90)#cite_note-1 [1] . 29 серпня було оприлюднено відозапис випробувань апарата. «Марічка» здатна вражати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C десантні кораблі , катери, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD субмарини та ракетоносії, а також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F берегові укріплення та опори мостівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%9F%D0%91%D0%90)#cite_note-:0-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%9F%D0%91%D0%90)#cite_note-3 [3] . За потреби безпілотник може перевозити вантажі військового чи цивільного призначення замість вибухівки та виконувати розвідувальну функціюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%9F%D0%91%D0%90)#cite_note-:1-4 [4] .
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21.08.2024 12:26 Відповісти
Нехай малюють на тих човнах тризуби і міняють таблички на українські.
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21.08.2024 12:35 Відповісти
На фото стратегічний атомний човен росісі, таких в Чорному не було і ніколи не буде. На хіба така примітивна візуалізація?
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21.08.2024 12:42 Відповісти
ЇХ уже навіть знято з озброєння.
Піонери дуже просили - багато металолому та ще й світиться.
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21.08.2024 12:47 Відповісти
от би атакамсами йо..нути
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21.08.2024 13:07 Відповісти
 
 