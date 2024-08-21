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Россия завела все пять подводных лодок в военную гавань Новороссийска СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Росіяни завели п’ять підводних човнів у бухту Новоросійська

Черноморский флот России завел пять подводных лодок в бухту Новороссийска.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер" и публикует соответствующие спутниковые снимки.

"Все 4 подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка", а также одна подводная лодка "Алроса" пр. 877В находятся у причалов в бухте", - говорится в сообщении.

Там же - все корабли, за исключением малого ракетного корабля проекта 21631 "Буян-М", который является носителем крылатых ракет "Калибр".

"Россияне пытаются сохранить хотя бы номинальное присутствие в Черном море, а Азовское море вражеские корабли покинули полностью", - заявил ранее спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Читайте также: Восстановление флота для РФ является сложной задачей, - ВМС

Росія завела усі п'ять підводних човнів у військову гавань Новоросійська
Росія завела усі п'ять підводних човнів у військову гавань Новоросійська
Росія завела усі п'ять підводних човнів у військову гавань Новоросійська

Автор: 

корабль (2037) подводная лодка (193) Черноморский флот РФ (1557)


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Топ комментарии
+13
Саиое время туда ****** сначала противоПВОшными ракетами а затем Скальпом или Шторм Шедоу. И не спрашитать разрешения. Сказать Англичанам и Французам что случайно вышло
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21.08.2024 11:08
+11
нептуни на старт!
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21.08.2024 11:05
+9
Йде підготовка до нашого Дня Незалежності.
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21.08.2024 11:09
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нептуни на старт!
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21.08.2024 11:05 Ответить
Далекувато, тому там і зібрали. Але якщо задіяти Ф-16, які можуть нести ПКР Гарпун, котрі у нас теж є, то це варіант ))
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21.08.2024 11:30 Ответить
Саиое время туда ****** сначала противоПВОшными ракетами а затем Скальпом или Шторм Шедоу. И не спрашитать разрешения. Сказать Англичанам и Французам что случайно вышло
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21.08.2024 11:08 Ответить
На заряджання.
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21.08.2024 11:08 Ответить
Перл-Харбор, (яп. 真珠湾攻撃).
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21.08.2024 11:55 Ответить
Логічно, але все залежить від наявності засобів у нас.
Там напевно ППО потужна, і не обійдеш, немає у нас таких далекобійних ракет, щоб аж через Сочі з тилу зайшли.
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21.08.2024 11:57 Ответить
чому не летять з десяток Storm Shadow, підводні консервні банки ж знаходяться у наших водах, дозвіл США не потрібен?
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21.08.2024 11:08 Ответить
Новоросійськ - це Росія (поки що)
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21.08.2024 11:10 Ответить
Баба опа проти.
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21.08.2024 11:37 Ответить
Йде підготовка до нашого Дня Незалежності.
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21.08.2024 11:09 Ответить
Пора "зайти в гості"!
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21.08.2024 11:09 Ответить
щось цих човнів ну дуже забагато...
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21.08.2024 11:11 Ответить
Шоб їм на два занурення одне всплиття...
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21.08.2024 11:12 Ответить
Главное - кучно запарковаться !
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21.08.2024 11:14 Ответить
Одна вроде утопла или как?
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21.08.2024 11:21 Ответить
Хай все це лайно потоне ї не спливе. Хай не здаються ворогу "Каряги".
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21.08.2024 11:29 Ответить
Як в анекдоті, залити бухту бетоном ))
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21.08.2024 11:33 Ответить
50 із 69 «шахедів» та одну з трьох ракет збили бійці ППО цієї ночі над Україною, - ПС

Ще 16 БпЛА локаційно втрачені -РЭБ. Також зафіксований перетин «шахедом» кордону з Білоруссю. Бойова робота триває.
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21.08.2024 11:43 Ответить
24 серпня 2023 року було оголошено про успішне випробування нового ударного безпілотного апарату, вперше - підводногоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%9F%D0%91%D0%90)#cite_note-1 [1] . 29 серпня було оприлюднено відозапис випробувань апарата. «Марічка» здатна вражати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C десантні кораблі , катери, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD субмарини та ракетоносії, а також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F берегові укріплення та опори мостівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%9F%D0%91%D0%90)#cite_note-:0-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%9F%D0%91%D0%90)#cite_note-3 [3] . За потреби безпілотник може перевозити вантажі військового чи цивільного призначення замість вибухівки та виконувати розвідувальну функціюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%9F%D0%91%D0%90)#cite_note-:1-4 [4] .
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21.08.2024 12:26 Ответить
Нехай малюють на тих човнах тризуби і міняють таблички на українські.
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21.08.2024 12:35 Ответить
На фото стратегічний атомний човен росісі, таких в Чорному не було і ніколи не буде. На хіба така примітивна візуалізація?
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21.08.2024 12:42 Ответить
ЇХ уже навіть знято з озброєння.
Піонери дуже просили - багато металолому та ще й світиться.
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21.08.2024 12:47 Ответить
от би атакамсами йо..нути
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21.08.2024 13:07 Ответить
 
 