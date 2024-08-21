Россия завела все пять подводных лодок в военную гавань Новороссийска СПУТНИКОВЫЕ ФОТО
Черноморский флот России завел пять подводных лодок в бухту Новороссийска.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер" и публикует соответствующие спутниковые снимки.
"Все 4 подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка", а также одна подводная лодка "Алроса" пр. 877В находятся у причалов в бухте", - говорится в сообщении.
Там же - все корабли, за исключением малого ракетного корабля проекта 21631 "Буян-М", который является носителем крылатых ракет "Калибр".
"Россияне пытаются сохранить хотя бы номинальное присутствие в Черном море, а Азовское море вражеские корабли покинули полностью", - заявил ранее спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.
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Там напевно ППО потужна, і не обійдеш, немає у нас таких далекобійних ракет, щоб аж через Сочі з тилу зайшли.
Ще 16 БпЛА локаційно втрачені -РЭБ. Також зафіксований перетин «шахедом» кордону з Білоруссю. Бойова робота триває.
Піонери дуже просили - багато металолому та ще й світиться.