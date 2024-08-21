Россия завела все пять подводных лодок в военную гавань Новороссийска СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Черноморский флот России завел пять подводных лодок в бухту Новороссийска.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер" и публикует соответствующие спутниковые снимки.

"Все 4 подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка", а также одна подводная лодка "Алроса" пр. 877В находятся у причалов в бухте", - говорится в сообщении.

Там же - все корабли, за исключением малого ракетного корабля проекта 21631 "Буян-М", который является носителем крылатых ракет "Калибр".

"Россияне пытаются сохранить хотя бы номинальное присутствие в Черном море, а Азовское море вражеские корабли покинули полностью", - заявил ранее спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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