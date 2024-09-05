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россия (92987) морской дрон (43)

В порту Новороссийска жалуются на атаку безэкипажных катеров. ВИДЕО

В российском портовом Новороссийске отражают новую атаку украинских морских дронов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Местные пользователи соцсетей пишут о взрывах в море вблизи города.

Перед этим Кравченко объявлял об угрозе атаки.

новоросійськ

Мэр снова призывает жителейгорода не выходить на берег, не стоять у окон в домах на первой береговой линии и не снимать и не выкладывать отражение атаки.

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Напомним, в Новороссийск, порт на Черном море в Краснодарском крае, Россия из-за ударов украинских морских дронов по крымским базам перевела часть Черноморского флота. Кроме того, Новороссийск является главным торговым портом России на Черном море.
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Кримський міст трохи не там.
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05.09.2024 06:42 Ответить
по тому мосту зараз тільки тушонку з макаронами возять і туристів із російськиї ******.
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05.09.2024 06:59 Ответить
Блін, живуть собі люди, с..ка ... і точно знають що по цивільних об"єктах наші не б"ють.
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05.09.2024 11:31 Ответить
 
 