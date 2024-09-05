В порту Новороссийска жалуются на атаку безэкипажных катеров. ВИДЕО
В российском портовом Новороссийске отражают новую атаку украинских морских дронов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.
Местные пользователи соцсетей пишут о взрывах в море вблизи города.
Перед этим Кравченко объявлял об угрозе атаки.
Мэр снова призывает жителейгорода не выходить на берег, не стоять у окон в домах на первой береговой линии и не снимать и не выкладывать отражение атаки.
Напомним, в Новороссийск, порт на Черном море в Краснодарском крае, Россия из-за ударов украинских морских дронов по крымским базам перевела часть Черноморского флота. Кроме того, Новороссийск является главным торговым портом России на Черном море.
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