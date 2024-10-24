Флот РФ тренируется быстро покидать морскую базу в Новороссийске из-за опасений атак, - Плетенчук

Российские корабли, базирующиеся в Новороссийске, проводят тренировки в условиях возможной угрозы ударов по своей базе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Российские военные используют такие маневры для тренировок в условиях возможной угрозы ударов по своей базе. В частности, есть опасения, что корабли могут быть поражены непосредственно в пункте базирования. Поэтому россияне вынуждены прятаться на своей базе в Новороссийске и периодически выходить в море, но потом корабли быстро возвращаются обратно в Новороссийск", - отметил спикер.

Он добавил, что в Азово-Черноморском регионе россияне не имеют других пунктов базирования, кроме Новороссийска.

"Об Азовском море пока вообще речь не идет, и остается у них одна такая локация. Другие пункты базирования являются более открытыми и менее безопасными", - подытожил Плетенчук.

Напомним, в начале сентября россияне заявили об атаке украинских морских дронов на порт в Новороссийске.

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