Флот РФ тренируется быстро покидать морскую базу в Новороссийске из-за опасений атак, - Плетенчук
Российские корабли, базирующиеся в Новороссийске, проводят тренировки в условиях возможной угрозы ударов по своей базе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.
"Российские военные используют такие маневры для тренировок в условиях возможной угрозы ударов по своей базе. В частности, есть опасения, что корабли могут быть поражены непосредственно в пункте базирования. Поэтому россияне вынуждены прятаться на своей базе в Новороссийске и периодически выходить в море, но потом корабли быстро возвращаются обратно в Новороссийск", - отметил спикер.
Он добавил, что в Азово-Черноморском регионе россияне не имеют других пунктов базирования, кроме Новороссийска.
"Об Азовском море пока вообще речь не идет, и остается у них одна такая локация. Другие пункты базирования являются более открытыми и менее безопасными", - подытожил Плетенчук.
Напомним, в начале сентября россияне заявили об атаке украинских морских дронов на порт в Новороссийске.
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Болтовня і тупий піар. За це потрібно пороти на палубі Гетьмана Сагайдачного, або на палубі того корвета, що буде ховатися всю війну в Турції.
А то ці пустопорожні перемогоімітуючі заяви тільки підсилюють розчарування громадян. Мовляв ми їх скільки перемагаємо, а вони ніяк не переможуться остаточно.