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Флот РФ тренируется быстро покидать морскую базу в Новороссийске из-за опасений атак, - Плетенчук

Військово-морська база у Новоросійську

Российские корабли, базирующиеся в Новороссийске, проводят тренировки в условиях возможной угрозы ударов по своей базе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Российские военные используют такие маневры для тренировок в условиях возможной угрозы ударов по своей базе. В частности, есть опасения, что корабли могут быть поражены непосредственно в пункте базирования. Поэтому россияне вынуждены прятаться на своей базе в Новороссийске и периодически выходить в море, но потом корабли быстро возвращаются обратно в Новороссийск", - отметил спикер.

Он добавил, что в Азово-Черноморском регионе россияне не имеют других пунктов базирования, кроме Новороссийска.

"Об Азовском море пока вообще речь не идет, и остается у них одна такая локация. Другие пункты базирования являются более открытыми и менее безопасными", - подытожил Плетенчук.

Напомним, в начале сентября россияне заявили об атаке украинских морских дронов на порт в Новороссийске.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский флот уже не может повлиять на ход боевых действий, - Плетенчук

Автор: 

ВМС (1481) Черноморский флот РФ (1561) Плетенчук Дмитрий (175)


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Топ комментарии
+2
Та да,, вже біжать,, а Плетенчук із Зеленьськи і Будановим на набережній Ялти кавою обпиваюттся.
Болтовня і тупий піар. За це потрібно пороти на палубі Гетьмана Сагайдачного, або на палубі того корвета, що буде ховатися всю війну в Турції.
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24.10.2024 12:47 Ответить
+2
Кава в Ялті ? Спочатку шашлик
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24.10.2024 12:49 Ответить
+1
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24.10.2024 12:39 Ответить
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24.10.2024 12:39 Ответить
а кажуть, що вони дурні...
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24.10.2024 12:42 Ответить
та ні, не дурні, бо у випадку загрози в порту хитро ховаються у море.
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24.10.2024 12:47 Ответить
Дурні, але не абсолютно.
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24.10.2024 12:54 Ответить
Они отдрочены нашими Морскими бэйбиками
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24.10.2024 13:23 Ответить
Пізно пити Боржомі.....
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24.10.2024 12:42 Ответить
по твоєму треба повибачатися?
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24.10.2024 12:52 Ответить
допоже лише куля кацапу між роги
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24.10.2024 12:59 Ответить
Та да,, вже біжать,, а Плетенчук із Зеленьськи і Будановим на набережній Ялти кавою обпиваюттся.
Болтовня і тупий піар. За це потрібно пороти на палубі Гетьмана Сагайдачного, або на палубі того корвета, що буде ховатися всю війну в Турції.
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24.10.2024 12:47 Ответить
Кава в Ялті ? Спочатку шашлик
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24.10.2024 12:49 Ответить
Тренуються.Хто скоріше зануреться та зажмуреться на зовсім.
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24.10.2024 12:53 Ответить
Вірус погоні за лайками в соцмережах зачепив і військові структури. Краще б дійсно атакували б. А потім хвалилися.

А то ці пустопорожні перемогоімітуючі заяви тільки підсилюють розчарування громадян. Мовляв ми їх скільки перемагаємо, а вони ніяк не переможуться остаточно.
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24.10.2024 12:55 Ответить
Знов мохнате чмо плете муйню, тупа мавпа
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24.10.2024 14:46 Ответить
 
 